我要赞佢｜基督教乐道幼稚园宠爱阁 设「鱼菜共生系统」 让幼儿尊重及关怀自然

为鼓励市民协助打击残酷对待动物的行为，警方积极推展「动物守护．社区大使」计划 (Animal Watchers Programme) ，计划支持学校成立校园动物阁「宠爱阁」，让学生从小学习爱护动物。

基督教乐道幼稚园何敏茵校长撰文，分享学校设立「宠爱阁」，孩子们透过照顾小动物，从小学会尊重生命，也在行动中实践爱与责任。

全文如下：

我们相信生命教育不仅是启发孩子内心，更是透过实践培养爱心与责任感。为此，学校在警务处协助下设立了校园「宠爱阁」，饲养鱼类、乌龟、青蛙等小生命，并建设「鱼菜共生系统」。这里不仅是小动物的家，更是学生体验爱与责任的学习场域。我们希望孩子在照顾小生命的过程中，懂得珍惜生命、尊重自然，并培养同理心。

每天早上，孩子们会探望与喂饲小动物，并观察牠们的生活状态，再与老师分享。有一次，学生发现小乌龟受伤，立即告诉老师与校长。这成为讨论动物也会生病、需要照顾的契机，孩子们因此学习同理与思考解决方法。这些经验不仅培养了观察力，也让他们理解动物的感受与需要。

此外，「宠爱阁」设有「鱼菜共生系统」，并配合课程带领孩子认识该系统。他们参与建设与操作，帮忙种植蔬菜、喂饲锦鲤，并观察系统运作。透过亲身体验，孩子能初步理解生态循环与生命间的依存关系，从而建立对自然的尊重与关怀。

孩子们会细心观察小动物，并将发现与老师分享。

孩子在宠爱阁学会分工合作并轮流喂饲小动物。

随著参与，孩子们变得更主动。他们会细心观察小动物、将发现与老师分享；也学会分工合作并轮流喂饲小动物。老师发现，孩子们在日常生活中展现更多体贴与责任感，对同学与环境也更加关心。

「宠爱阁」的实践让我们深刻体会，动物关爱教育不只是生命教育的一部分，更是培养责任感与同理心的重要途径。孩子们透过照顾小动物，从小学会尊重生命，也在行动中实践爱与责任。这份爱心，将伴随他们走向更宽广的人生，并传递到更远的地方。

