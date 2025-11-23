我要赞佢｜67岁中菜总厨退休6年 护老院重执镬铲服务长者

一名在打滚超过半世纪的厨师，生涯高峰曾远赴日本担任中菜总厨，曾一度因高压工作环境患病导致突发性失聪，9年前退下前线养老，直至3年前一时技痒，主动应聘一间护老院厨师职位，重返职场用退休长者身份服务长者。

现年67岁的袁国辉师傅「红裤子」出身，年轻时在传统酒楼任职烧味师傅，然后不断在不同酒楼、饭店累积经验，由最初学徒身份一步步晋升至总厨位置，00年生涯高峰时获一间本港连锁酒楼集团礼聘赴日，以总厨身份管理当地酒楼，制作及监督下属管控中菜品质，好景不常，长年高压的工作环境令他积劳成疾，至03年，他因急性神经闭塞，两边耳朵突然失聪，住院10日后才告恢复，体力大不如前，直到2016年从日本回港正式退休。

直至2022年，袁师傅偶然发现慈云山紫云间沁怡护养院招聘厨师，放下六年镬铲的他突然技痒，仍无法放下对烹饪的热爱，认为安老院厨师工作较简单，于是应聘接受挑战。

居住在护养院的长者本身患有各种长期身体病，如痛风、吞咽困难、糖尿病等，需要食碎餐或糊餐等，本身是长者的袁师傅绞尽脑汁，了解院舍长者的口味再调整院舍健康菜式，希望让长者有营养之余，亦透过丰富的菜式吃得开心。

93岁的容婆婆在院舍住了2年多，有痛风和关节退化问题，但同时非常嘴馋挑食。提起袁师傅的蒸鱼、炒节瓜、油麦菜和马蹄肉饼，她便赞不绝口，连女儿都说见到妈妈吃量明显提升。袁师傅感受到对长者而言，整天在院舍里生活，一顿美味的饭菜不仅是填饱肚子，更是一种对生活的最大期盼。