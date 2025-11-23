Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

我要赞佢｜67岁中菜总厨退休6年 护老院重执镬铲服务长者

好人好事
更新时间：08:01 2025-11-23 HKT
发布时间：08:01 2025-11-23 HKT

一名在打滚超过半世纪的厨师，生涯高峰曾远赴日本担任中菜总厨，曾一度因高压工作环境患病导致突发性失聪，9年前退下前线养老，直至3年前一时技痒，主动应聘一间护老院厨师职位，重返职场用退休长者身份服务长者。

现年67岁的袁国辉师傅「红裤子」出身，年轻时在传统酒楼任职烧味师傅，然后不断在不同酒楼、饭店累积经验，由最初学徒身份一步步晋升至总厨位置，00年生涯高峰时获一间本港连锁酒楼集团礼聘赴日，以总厨身份管理当地酒楼，制作及监督下属管控中菜品质，好景不常，长年高压的工作环境令他积劳成疾，至03年，他因急性神经闭塞，两边耳朵突然失聪，住院10日后才告恢复，体力大不如前，直到2016年从日本回港正式退休。

直至2022年，袁师傅偶然发现慈云山紫云间沁怡护养院招聘厨师，放下六年镬铲的他突然技痒，仍无法放下对烹饪的热爱，认为安老院厨师工作较简单，于是应聘接受挑战。

居住在护养院的长者本身患有各种长期身体病，如痛风、吞咽困难、糖尿病等，需要食碎餐或糊餐等，本身是长者的袁师傅绞尽脑汁，了解院舍长者的口味再调整院舍健康菜式，希望让长者有营养之余，亦透过丰富的菜式吃得开心。

93岁的容婆婆在院舍住了2年多，有痛风和关节退化问题，但同时非常嘴馋挑食。提起袁师傅的蒸鱼、炒节瓜、油麦菜和马蹄肉饼，她便赞不绝口，连女儿都说见到妈妈吃量明显提升。袁师傅感受到对长者而言，整天在院舍里生活，一顿美味的饭菜不仅是填饱肚子，更是一种对生活的最大期盼。

 

点击即睇更多「我要赞佢」大使得奖心声

点击即睇更多「我要赞佢」大使得奖心声

最Hit
太兴集团创办人陈永安辞世 餐饮界「烧味教父」 留巨业传承
太兴集团创办人陈永安辞世 享年66岁 餐饮界「烧味教父」 留巨业传承
商业创科
10小时前
元朗去宝琳只需50分钟？交通专页教乘港铁于1站转巴士车程快4成 网民：用多几多车钱？
元朗去宝琳只需50分钟？交通专页教乘港铁于1站转巴士车程快4成 网民：用多几多车钱？
生活百科
18小时前
长者免费叹日式放题！？任食蟹主题菜式/刺身/天妇罗 每位再送芝士焗龙虾
长者免费叹日式放题！？任食蟹主题菜式/刺身/天妇罗 每位再送芝士焗龙虾
饮食
14小时前
独家︱翁静晶揭宝福山创办人冯成骨灰同样被盗 匪徒向先人家属勒索百万美元赎金
独家︱翁静晶揭宝福山创办人冯成骨灰同样被盗 匪徒向先人家属勒索百万美元赎金
突发
10小时前
酒家烧鹅王劈价7折！鲍鱼/花胶公炖鸡/文昌鸡低至$48起 附2大酒楼优惠
酒家烧鹅王劈价7折！鲍鱼/花胶公炖鸡/文昌鸡低至$48起 附2大酒楼优惠
饮食
14小时前
港妻深夜贴老公$268开房证据 摊牌心寒对话曝光：好奇杀死猫｜Juicy叮
港妻深夜贴老公$268开房证据 摊牌心寒对话曝光：好奇杀死猫｜Juicy叮
时事热话
20小时前
北角码头「瀡滑梯」式放生 大水喉侍候 大人细路倒完一盘又一盘 最大得益者原来系佢......
北角码头「瀡滑梯」式放生 大水喉侍候 大人细路倒完一盘又一盘 最大得益者原来系佢......｜Juicy叮
时事热话
22小时前
张学友状态响警号！近照样貌吓坏粉丝 64岁断崖式衰老网民错愕认不出来
张学友状态响警号！近照样貌吓坏粉丝 64岁断崖式衰老网民错愕认不出来
影视圈
18小时前
连锁饼家下午茶优惠！$20叹齐怀旧沙翁配蛋挞+饮品 全日6小时适用
连锁饼店下午茶优惠！$20叹齐怀旧沙翁配蛋挞+饮品 全日6小时适用
饮食
21小时前
吴启华旧爱赴黄泽锋细女百日宴 一句祝福竟被批：心地唔好 58岁陈丽丽人工受孕追B曾陷争议
吴启华旧爱赴黄泽锋细女百日宴 一句祝福竟被批：心地唔好 58岁陈丽丽人工受孕追B曾陷争议
影视圈
17小时前