我要赞佢｜港人记者移民后一度不适应 维修衣车义卖环保袋回馈社区

好人好事
更新时间：08:00 2026-02-28 HKT
发布时间：08:00 2026-02-28 HKT

港人有一种靭性，无论身在那里，只要找到亮点，总会发光发热。一名女记者4年前辞去工作，跟随丈夫移居至澳洲一个小镇，曾因「新移民」身份思乡情切「发梦都梦见红van」，一次偶然机遇下，双人将在港期间缝纫改衣及维修机器的兴趣发展成另类事业，为长者维修先辈送赠旧衣车嫁妆，还协助非牟利机构制袋为弱势社群募捐，冀回馈当地社区作出贡献。

曾在英文报纸任职记者的Winnie，一直对制衣有浓厚兴趣，她工余闲暇时会报班造衫车衣，4年前她决定跟随移居澳洲的丈夫Jeffrey，于维多利亚洲一个小镇定居，起初极不适应「新移民」身份。「家人朋友无晒，喺度所有嘢都重新起步，曾经好挂住香港，发梦都梦见红van。」

大约3年多前她途经当地附近Woodend一个巿集，偶然发现一个非牟利机构义工义卖环保袋筹款，获悉镇内唯一一名80多岁退休衣车维修义工退休，小镇内苦无技工维修衣车，令夫妇二人产生对衣车方面的兴趣，「丈夫Jeffrey做开机械工程，以前喺厂整开大机器，能够应付衣车呢类小型机器，我又中意整衫整袋，好多嘢会问佢，佢就开始帮机构义务维修衣车。」

两人其后将兴趣变成另类事业，在Facebook发放维修衣车及钑骨车帖子后，陆续有居民找他们帮忙，客人由十多岁高中生至九十多岁老太太不等，她发现不少香港常用的衣车老品牌如真善美、胜家、Brother均在当地出现，感觉既熟悉又亲切，仿如治愈她的思乡病，成为人生寄托。

她忆述印象最深的一次，是一名澳洲中年客人将94岁妈妈名下一部六、七十年代旧衣车由墨尔本拿到小镇维修，衣车因日久失修而封尘，客人称已先后前往两间维修店求助均不得要领，最后才找夫妇二人帮忙，最终解决机件问题修好交回，客人事后主动致电道谢，并附上九旬妈妈与衣车的合照。「好多客人对衣车好有感情，话衣车系佢妈妈送畀佢的定婚礼物，当亲人离世后，呢啲机会永远唔会有第二次，所以整得好就好似见得返亲人咁。」

现时丈夫会在工余时间维修衣车，Winnie则加入非牟利机构造袋组，为不同弱势社群或特定对象义卖环保袋募捐，回馈当地社区，夫妇事迹更获当地报章报道。「我哋之前无谂过将兴趣转化成事业同帮到人，从中有好大得着，澳洲本身会有好多不同国家移民到嚟，大家可以互相分享经历，加快融入社会中。」
 

