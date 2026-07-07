SK海力士登陆美股后憧憬入指数 专家提醒勿盲目看好 在港上市ETF溢价恐收窄？｜星市攻略

在AI热潮降温之际，南韩存储晶片巨头SK海力士（韩：000660）将于本周五（10日）登陆美国纳斯达克，外界更有意见认为，该股有望纳入纳斯达克100指数及触发被动资金买入，以至吸引套利资金活跃于ADR与韩国本地股之间，推动估值向美国同行如美光（MU）等靠拢。不过，华富建业证券投资策略联席总监阮子曦及光大证券国际证券策略师伍礼贤（Kenny）接受《星岛头条》时均不约而同表示，被动资金追货确实会带来动力，但影响相对短期，投资者不宜认定股价必然上升。

发行规模料降至280亿美元

值得留意的是，SK海力士周一收报2,343,000韩元，已较上月底高位回落逾两成。同时，该股亦已将其美国存托凭证（ADR）预计发行规模从约45.45万亿韩元（约290亿美元）下调至约43.14万亿韩元（约280亿美元），但此次调整并不影响发行数量，最终定价将通过簿记建档程序确定。

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阮子曦：SpaceX为例升幅短暂

对于SK海力士获纳入指数的憧憬，阮子曦以SpaceX为例指出，该股早前宣布获纳入纳斯达克100后，「升了一段时间后会跌下来」。他续指，当SK海力士纳入纳斯达克100及MSCI等指数后，料有一批被动资金需要追货，但若股价已处于过高水平，或股市有其他因素演绎，「很难justify到它一定会上升」，并特别提醒近期围绕AI板块的市场情绪波动剧烈，「有好有坏，股份都很波动」，故投资者不应单凭纳入指数便盲目看好。

伍礼贤：早前已累积不少升幅

伍礼贤亦认为，被动资金流入对股价确有帮助，但影响相对短期，「这些资金可能一次性或在一个很短周期内就会流入，对股价来说只是比较短期因素支持」。他提醒投资者，过去一段时间存储类别晶片公司包括三星、海力士及美光股价已累积不少升幅，且近期波动性显著增加，行业整体表现及其他同业股价走势同样会对海力士构成影响。

南韩存储晶片巨头SK海力士将于本周五（10日）登陆美国纳斯达克。

存储后市仍正面 加价空间已有限

谈及存储板块后市，阮子曦认为整体看法仍然正面，但强调「升幅就很难像以往那么厉害」。他解释，目前记忆体及存储硬件价格已占整个电脑系统成本比重过高，大幅加价空间有限。他以一部售价约2万元的电脑为例，若当中1万元来自记忆体，厂商倾向将记忆体容量减半以控制成本，「不可能无限量地做，因为吸引力会降低」。

不过，他亦指出，在Nvidia主导的AI系统中，相关成本可转嫁予Google等HyperScaler，因此下半年记忆体价格仍会上升，例如三星已表明第三季RAM价格将升约20%，但预期每季升幅将放缓，股价升幅亦难再现过去一年累涨近800%的凌厉走势。

他进一步指出，行业正从纯商品周期转向增长股逻辑，主因各大记忆体厂商已与客户订立长期协议，令「升起来的时候，幅度不会那么厉害，跌起来也不会那么多」。因此，投资者要调整预期，「不是以前那种『买海力士就没有穷人』的看好」。

存储产品需求非常强劲，「供不应求的情况至少都要去到2027年」。

供不应求情况料至少到2027年

伍礼贤亦继续看好存储板块后市，认为无论是HBM（高频宽记忆体），还是相对低端的DRAM，产品需求均非常强劲，「供不应求的情况至少都要去到2027年。」他强调，企业若要加大产能部署，建设周期很长，且技术含量较高，「不是外来者参与就可以很快量产得到，去补回现在的需求量」。

虽然股价已累升不少，但他认为以近期三星、海力士等业绩录得数倍增长来看，预期市盈率并不算特别贵，「经历了短期调整之后，中长线前景我们是继续向好的。」不过他亦提醒，「无论各行业有多好，股价都不会只升或跌」，而近期高位出现较大波动亦属正常现象。

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投资者选择增 「ETF溢价可能收窄」

另一方面，在SK海力士ADR上市后，会否影响在港上市的南方两倍做多海力士（7709）？，阮子曦认为该ETF吸引力确实会下降。他解释，以往港人受制于渠道问题无法直接买入韩国正股，如今可透过ADR在美股正常交易时段直接参与，该ETF将不再是唯一选择，「资金的引流状况上，它会没有那么吸引」。不过，他补充两者性质仍有不同，该ETF具两倍杠杆，而ADR为正股，AUM规模会否因此下降则难以预测。

至于市场关注的ETF溢价收窄问题，阮子曦认为跨市场交易确会带来影响。他指出，该ETF溢价波动剧烈，加上增发单位时间点及产品设计因素，「之后的溢价可能会收窄」，并以台积电ADR与台湾本地股的例子作参照，指溢价会收窄一点，但不敢断言幅度。

ETF始终有杠杆 冲击未必特别大

伍礼贤则认为，海力士美股上市后，部分资金可能转战美股，但南方两倍做多海力士（7709）的冲击未必特别大，「该ETF特点是有杠杆，所以买入的都是一些比较进取的投资者」。此外，他提到美股户口与港股户口属两个不同体系，「有些投资者如果本身只有港股户口，没有美股户口，他也买不到在美国上市的海力士。」至于跨市场交易会否加剧ETF溢价收窄，伍礼贤认为「可能会令到溢价有缩窄一点的机会」，但对价格不会有太大影响。

对于现时是否仍具吸引力，他建议投资者宜保持耐性，「可以等一段时间，真的等到AI概念股波幅降低，或者获利盘开始没有那么多的时候，再去留意可能就更加好」。

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