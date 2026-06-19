年轻人炒股输五成坚拒止蚀 心理学家揭死因 「不只金钱损失 是自尊受创」

投资接二连三失利，唔通「输开有条路」？有年轻散户向《星岛头条》表示，他投资美股大输三成，转战港股又蚀近五成，买股票经常出现「连环不幸事件」，但仍坚拒止蚀。有心理学家接受查询时直言，事主可能是因为心理上深层的「损失厌恶」与「确认偏误」作祟，令他拒绝止蚀、越输越多。学术界多年来亦对投资者不愿止蚀的行为作研究，发现人类往往会回避「将亏损变现」，亦会启动「自我防卫机制」，不愿承认「自己判断错误」，最终困在「只筛选自己想看的资讯」的资讯茧房。

事主强调非与股票产生感情

Jayden（化名）2023年以20美元高追美股Palantir（PLTR）后，股价一度跌至13美元，大跌三成仍没止蚀；早前他又高追港股「半新股」剂泰科技（7666），买入价约27.6元，至今惨蚀近半，账面亏损约4万元。Jayden强调自己并非与股票产生感情而「死抱不放」，并表示自己建仓前有研究、有仓位控制、有长线逻辑，其中买Palantir是看好其大数据及AI龙头的长期价值，而买入剂泰科技则是看好AI生物科技板块的长期发展。

「损失厌恶」易困于资讯茧房

辅导心理学家及大学行为经济学讲师陈钰瑜接受《星岛头条》专访时表示，有关情况是心理学上的「确认偏误」（Confirmation Bias）——人类优先寻找支持自己观点的资讯，潜意识排斥矛盾证据。

更深一层，这源自「自我防卫机制」（Self-defense Mechanisms）。她分析，散户买入股票时往往伴随「眼光独到」的自我期许，一旦认赔，不单是金钱损失，更是自尊受创。在现今经济环境下，许多人本身已面对失业或减薪压力，投资成为巩固自尊的途径，于是更难承认「自己判断错误」。这种心态与损失厌恶互相强化，令散户困在「只筛选自己想看的资讯」的资讯茧房内。

另外，陈钰瑜亦提醒，即使基本面未变，投资者仍要警觉自己是否将「自我价值」与持仓绑定，避免因自尊而忽略转势讯号。

辅导心理学家及大学行为经济学讲师陈钰瑜接受《星岛头条》专访时表示，有关情况是心理学上的「确认偏误」（Confirmation Bias）——人类优先寻找支持自己观点的资讯，潜意识排斥矛盾证据。

人类对损失感受 远高于收益

事实上，学术界多年来对投资者不愿止蚀的行为作研究，陈钰瑜指出，诺贝尔经济学奖得主Daniel Kahneman及其搭档Amos Tversky于1979年提出的「展望理论」（Prospect Theory）早已揭示，人对同等金额损失的感受，远高于收益。研究又显示，亏损100元的痛苦，需要赚取200至300元才能抵销，这种「损失厌恶」的痛感差距约达2至2.5倍。

她引用一个经典实验解释，学者将大学生随机分为「卖家」与「买家」，卖家获派咖啡杯后的定价中位数约5.75美元，而买家愿意出价仅约2.25美元。这正是「禀赋效应」（Endowment Effect）——一旦拥有，便觉得价值更高；放手如同「割肉」，痛苦被放大。套用在股市，散户买入股票后便产生「拥有感」，即使股价下跌，仍觉得「值得更高价值才肯放售」，自然回避「将亏损变现」的一刻。

散户买入股票后便产生「拥有感」，即使股价下跌，仍觉得「值得更高价值才肯放售」，自然回避「将亏损变现」的一刻。

有盈利反保守 倾向见好即收

这种心理亦进一步导致「处置效应」（Disposition Effect）。陈钰瑜解释，人在盈利区域会变得保守，倾向「见好即收」锁定小利；但在亏损区域反而愿意冒险，选择「加注摊薄」或「死等反弹」。Shefrin与Statman于1985年系统化这个理论，其后Odean于1998年利用真实券商数据证实，散户「卖盈抱亏」的行为确实普遍，长期严重侵蚀投资表现。

心理学家予投资者3个具体建议

面对近期股市波动，陈钰瑜给予本地投资者3个具体心理学建议：

第一，每日练习静观5至10分钟。 透过专注呼吸、感受当下，训练「专注、当下、不假批判」的态度。她指出，平静情绪下的决定最为理性，投资者可在买卖前进行短暂呼吸，觉察当下情绪，建立「情绪防火墙」。

第二，设立「红旗」警号。 当感到疲累、情绪波动或出现「我应该要买科技股」等绝对化思维（Should Statement）时，就是红旗亮起，应立即停止交易决定，待精神状态恢复中性后再作判断。

第三，重新定义止蚀为「营运成本」而非「失败」。 在情绪平稳时预设止蚀位，并以闹钟或程式提醒强制执行。她建议，止蚀警号响起时，应主动查看支持止蚀立场的资讯，而非寻找「不要离场」的理由。陈钰瑜最后强调，以上是从心理健康及行为经济学角度的理论性参考，不构成任何投资建议。

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