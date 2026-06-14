外汇基金也想间接高追SpaceX？｜久利生

彭博早前引述消息指，掌管逾4万亿元资产的外汇基金，正物色外聘基金经理，希望透过他们加码投资标普500指数，并降低追踪误差。若美股基准指数迅速纳入SpaceX，势必进一步放大近年愈来愈突出的指数rebalancing效应；至于被动基金会否推高资产市场泡沫，亦值得趁机一谈。

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截至2025年，全球约有36万亿美元资金流入被动型投资基金。这些基金会自动追随摩根士丹利资本国际（MSCI）、富时罗素、标普全球等指数公司的决定，调整买入的股票及仓位。表面上，这是由基金经理主动管理的数万亿美元资金；实际上，操盘的却是一班「贴市经理」。他们同样怕旗下基金表现与基准指数差得太远，因而不敢偏离指数成分股。

指数调整前 对冲基金先部署

这个现象亦催生一种既靠主观判断、又近乎靠估的投资策略。对冲基金及其他交易员会尝试套利，在指数调整权重引发投资组合重组前率先部署。正如刚上市的SpaceX，以及市场预期未来数月接力上市的OpenAI及Anthropic等瞩目IPO，由于估值庞大，料很快被纳入各大股票市场指数。想单靠event-driven策略从中获利，恐怕只会愈来愈难。

如果能比其他人更早捕捉这类「明日之星」，自然可以先食差价；只要股价只升不跌，便继续有利可图。一旦升势逆转，则可能双输，因为股份不但转弱，更可能因此未能纳入指数。随着愈来愈多交易员懂得「偷步」，竞争激烈，利润空间亦被大幅压缩。资料显示，在1990年代，获纳入标普500指数的股票，在宣布纳入至正式编入指数期间，平均跑赢大市7.4个百分点；但自2010年以来，相关溢价平均已跌至不足1个百分点。

令人意外的是，就连坐拥2.3万亿美元资产的挪威主权财富基金，当中大部分资金其实也是以被动方式投资。去年单靠套戥，透过我形容为「半自动」的策略（包括围绕指数rebalancing的交易），便进帐40亿美元。

事实上，不少所谓追踪基金，在实际运作时行使的「主动」酌情权，远比外界想像为多。有研究发现，即使是规模最大的标普500指数基金，在2022年第四季的资产配置中，与指数的偏差亦达1.7%至7.5%不等。这相当于涉及超过600亿美元的「拣股」决定，或许正是为了避免自己成为机构级韭菜。

资金流被动型基金 助长泡沫

无论如何，数万亿美元资金正源源不绝由主动管理型基金，流向纯粹追踪市场指数的被动型基金。批评者认为，市场的社会功能，本应是将资金引导至最能发挥效益的地方；但被动型基金未必做到这一点。它们的机械式买入，可能令股价脱离底层盈利的合理支持。

最近，《经济学人》一篇研究论文，在全球主动型基金经理之间引起热烈讨论。论文提出一个颇具说服力的观点：对冲基金及股市交易员等套利者，所能发挥的作用，远比一般人想像中弱得多。若然如此，资金流入被动型基金，确实可能扭曲股价，并助长资产泡沫膨胀。

这篇由哈佛大学及芝加哥大学两名学者撰写的论文，提出「非弹性市场假设」（Inelastic-Markets Hypothesis）。这与传统观念有点矛盾：资金流入股市理应很难推高价格，因为一旦价格上升，需求便会下降，令价格回落至接近原来水平。不过，论文作者发现，股市需求其实缺乏弹性，即使股价上升，需求也不会大幅下降。换言之，投资者若以新资金买入价值1美元的股票，可能推高整体市场价值达数美元。

假设你将现金换成某只承诺把八成资产投资于股票的基金份额。虽然市场上的股票总数没有改变，但对股票的需求却增加了。这只基金当然可以向另一类投资者买入股票；但现实中，不同投资者群体之间的资金流动性其实很低。（否则若需求有弹性，他们便会采取不同行动，从而刺激换手率。）如果所有同类基金都要履行投资限制，把现金投入市场，唯一方法就是以更高价格买入较少股份。

更重要的是，那些维持固定资产配置的基金，往往会根据其他特定因素作入市决定。例如，美国人的退休金供款中，有64%流向「目标日期基金」；这类基金按供款人预期退休日期，而非市场价格，来决定投资组合中股票和债券的比例。若不考虑公司盈利以至估值，久而久之，便可能形成由被动基金带起的资产泡沫。

至于SpaceX的「追、揸、沽」策略，简单讲，火箭可以射上太空，但万物包括股价，始终都有地心吸力。有货的话，「短减长加」可能较好；外汇基金的策略，或许也不过如此。

久利生

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