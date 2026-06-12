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GUM指打工仔5月MPF转守为攻 43亿流入股票基金 创近一年新高

投资理财
更新时间：20:37 2026-06-12 HKT
发布时间：20:37 2026-06-12 HKT

强积金顾问GUM发布2026年5月强积金市场分析报告，截至5月31日，强积金市场总资产上升3.2%至1.69万亿元。GUM策略及投资分析董事云天辉表示，5月份强积金基金转换活动显著回升，估计有43.3亿元净转入股票基金，创近12个月新高，主要转入美国股票基金和亚洲股票基金，预计AI浪潮下这两类股票基金将继续是强积金成员焦点。

亚股大升 受惠AI基建需求

GUM指出，5月固定收益基金则大致有38.7亿转出，主要从强积金保守基金和保证基金中转出，尽管霍尔木兹海峡解封进度反复，这份乐观预期令整体强积金市场于5月延续4月的上升趋势。

云天辉补充，今年亚洲股票基金受惠于AI基建需求而大幅上涨，截至今年5月31日，回报最高的亚洲股票基金升幅达73.9%，而单一市场的韩国基金则录得116.8%，单一国家基金虽有较高回报潜力，但因缺乏地域及产业分散，成员须留意风险水平会高于区域型基金。

市占率方面，截至5月底，宏利以27.9%的占有率居首，汇丰和永明继续位列第二和第三位，分别占比17.9%及11%。

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