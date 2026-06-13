黄金超越美债？揭开「去美元化」数据幻象与美元体系韧性｜余伟龙

近日欧洲中央银行（ECB）的一份报告在金融圈投下震撼弹，全球官方外汇储备中，黄金占比已升至27%，正式超越美国国债的22%。这是自1996年以来，黄金首次在官方储备中夺回「资产之王」的宝座。坊间议论纷纷，认为这标志著去美元化运动已进入终局（End Game），美元霸权即将崩溃。

然而，我们穿透数据表象，深入剖析全球金融体系的底层逻辑，便会发现这场「超越」在很大程度上是一场由金价狂飙引发的估值幻觉。美元在全球体系中的核心地位，依然如钢铁般稳固，暂时无可取代。

黄金受惠估值效应 非央行抛售美债

首先，我们必须厘清一个基本事实：储备占比的变动，很大程度源于资产价格的重估。过去十年国际金价经历了史诗级的超级牛市，从每盎司1,000多美元狂飙至5,400美元的历史天价。

这意味著，即使各国央行一枚金币都不增持，只要金价翻了五倍，黄金在储备中的价值占比都会自动暴增。相比之下，美国国债作为固定收益资产，其价值相对稳定。因此，黄金占比的提升，更多是反映了黄金资产的增值，而非各国央行对美元资产的清仓式抛售。

事实上，尽管中俄减持美债，但日本、英国、比利时等国的持仓仍在增加，全球私人机构对美债的需求甚至因高利率而更加旺盛。

流动性陷阱：黄金是保险 美元是血液

各国央行囤积黄金，本质上是在动荡地缘政治下的买保险行为。自俄乌冲突后，美元被武器化的疑虑确实促使全球南方国家增持实物黄金，以增强资产负债表的韧性。但问题在于，黄金缺乏流动性效率。

在现实的国际贸易与金融干预中，央行无法直接用金砖去支付进口石油，也无法直接用金币来平衡汇率波动。当日圆或欧元急贬时，各国央行必须抛售手中流动性最强的资产，也就是美国国债来换取美元进行市场干预。这正是为甚么日本和英国即使在黄金大涨时，依然维持庞大美债持仓的核心原因。黄金是锁在保险箱里的最后一道防线，而美元则是流淌在经济体系中、支撑日常运转的血液。

美元是全球经济的操作系统

美元之所以无可取代，不在于它背后有多少黄金支撑，而在于其强大的网络效应。目前，全球超过50%的贸易结算仍在使用美元，约90%外汇交易仍涉及美元。

这形成了一个自我强化的循环，因为大家都在用美元，所以企业必须持有美元；因为企业需要美元，所以银行必须储备美元；因为银行体系绑定美元，所以央行必须维持足够的美元流动性。

除非全球贸易的底层逻辑发生翻天覆地的变化，否则仅靠央行调整储备比例，根本无法动摇美元作为全球经济操作系统的地位。黄金虽然昂贵，但它不具备清算功能，无法构建起像美元体系那样深厚且高效的全球金融网络。

财政疑虑与利率诱惑的拉锯

无可否认，美国政府债务已突破39万亿美元，确实引发了长期信用疑虑。但讽刺的是，美国强大的加息周期即2022至2026年，反而为美债提供了「续命丹」。当美债收益率一度维持在5厘以上时，它成了全球最优质的无风险回报选项。

对于大多数理性投资者和老牌盟友而言，尽管担心美国的财政赤字，但在全球经济增长放缓的背景下，没有任何一种资产能像美债一样，同时提供如此巨大的市场容量、极高的流动性以及可观的利息回报。黄金虽然涨幅惊人，但它不产生利息，且持有成本高昂。这决定了黄金在储备中只能作为「配角」，而美债依然是「主角」的原因。

回归理性的金融视角，黄金价值超越美债，确实是一个值得铭记的历史时刻，它反映了全球对现有金融秩序的不安与多元化配置的渴望。但若将其解读为「美元时代的终结」，则显然过于短视。

这场数据上的逆转，更多是资产价格波动的结果，而非体系性替代的开始。美元在全球贸易结算、金融清算及流动性供给上的绝对优势，在未来数十年内依然难以被挑战。黄金是乱世中的「避难所」，而美元则是盛世与乱世中都必须依赖的共通语言。看清这一点，我们才能在纷扰的市场噪音中，把握住全球金融格局的真正走向。

余伟龙

全职投资者

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