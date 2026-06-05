打工仔MPF上月「大换马」 BCT录年内最高股票基金净流入 

本港5月强积金市场延续4月反弹势头，股票基金整体表现理想。IPP Financial Advisers Limited 董事彭永东指，据BCT数据，5月录得2026 年来最高股票基金净流入，同时亦出现今年以来最大规模的保守基金净流出，反映成员风险胃纳持续回升，「risk-on」行为相当明显。当中，美股基金尤其吸纳大量资金，显示不少成员希望把握美国市场创新高的升势。

特朗普访华期间 股票基金吸金劲

彭永东指，特朗普于5 月13 日至15 日访华期间，BCT 数据显示在5 月11 日至15 日当周，亚洲、美国及香港股票基金均录得非常强劲的资金流入；其后亚洲股票基金于5 月18 日至29 日期间升幅达5.8%，反映不少强积金成员确实有因应市场动态、地缘政治消息及宏观数据而主动作出资产配置调整。

另外，香港强积金（MPF）市场在5月继续录得正回报，5 月的AQUMON MPF「综合基金指数 + 通胀指数」为3.01%。虽然4 月及5 月连续反弹，但3 月曾创下史上最大单月跌幅。

BCT 退休金业务主管王玉麟表示，回看BCT 成员的基金转换数字，5 月的资金同时由混合资产、债券及保守类别流入股票市场，股票市场延续4 月的正面动力，显示成员在市场回稳后逐步增加股票配置。相反，债券基金2026 年连续5 个月份录得净流出，反映防守资产吸引力下降。

净入美国市场资金多香港11倍

王玉麟续指股票市场基金方面，美国市场类别基金为最大受惠者。净流入美国市场类别基金的资金竟达香港市场股票类别基金的11 倍，可能因为成员看好美股科技及AI 相关板块所致。至于港股类别基金，虽然有正流入，但规模与美国市场类别基金差距悬殊，反映成员对本地市场持观望态度。他又称今年5 月，美国股票因AI 相关电子产品需求强劲而表现突出，美国科技巨头直接受惠，形成正面市场情绪，推动股价上涨。相反，恒生指数受制于成份股偏重金融、地产及传统行业，科技及新经济板块比重不足，未能直接受惠于AI 硬件需求，因此气势不如美股。

