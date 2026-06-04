升世集团在港推信托服务 建跨代财富与传承架构 

财富管理公司升世集团宣布，于香港正式推出信托服务品牌「升世信托」，专为高净值人士及家族办公室量身打造，提供一站式综合解决方案，覆盖财富跨代传承、资产隔离、税务规划、企业治理、身份及跨境架构整合等服务。

升世集团表示，亚洲超高净值家族对于灵活度更高、数码化程度更强的信托架构需求与日俱增，而随著新一代家族成员对家族财富的资讯透明度、资金灵活性及数码化管理提出更高要求，对传统信托的挑战也变得愈发突出。

该集团指出，升世信托针对市场痛点，打造出一套透明合规、数码化驱动的信托服务生态体系，该品牌整合了升世集团的环球财富管理平台，以及香港持牌信托及受托人公司量子信托的受托服务能力，提供一站式综合解决方案。

整合多个托管帐户

升世指，合资格信托架构可启用Visa支付服务，方便客户灵活处理投资、出行、日常开支及家族办公室运营等各类核准支出。而平台可实时展示整个信托架构状态，将多家银行托管帐户、信托子帐户及虚拟帐户整合至同一操作介面。

香港信托法律体系悠久 提供保障

升世集团（香港）副主席冯嘉诺表示，信托早已不只是单纯的法律载体，更是管理家族财富的营运体系，香港积极推出各项家族办公室扶持政策，且担当连接内地与全球市场的枢纽，是升世信托落户发展的理想之地。他称，香港拥有历史悠久的信托法律体系，信托可永久存续，同时相关法律与合约条款亦能充分保障客户隐私，为客户提供稳健可靠的法律保障，其目标为「守护家族价值，实现世代相传、绵延不息。」

客户需求从回报扩至继承安排

香港升世汇盈首席执行官冼健岷表示，客户需求从单纯的投资回报，逐步拓展至继承安排、企业管治与家族事务跨代延续，而升世信托的推出，进一步强化了升世集团的服务能力。