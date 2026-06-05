美股三大IPO恐为牛市落幕倒数 SpaceX率先6.12登场 估值与财务势脱节 ︳余伟龙

2026年6月12日，全球资本市场将迎来一个历史性时刻。由马斯克（Elon Musk）创立的航太科技巨头SpaceX，正式宣布将在纳斯达克交易所（Nasdaq）挂牌上市，股票代码定为「SPCX」。这不是一次普通的IPO，而是一场预计筹集资金规模高达750亿至800亿美元、市值高达1.75万亿至1.8万亿美元之间的航空母舰级上市方案 。若此市值成真，SpaceX上市首日便将直接进入全球前十大市值企业之列，与苹果、Nvidia及微软平起平坐。然而，华尔街同时弥漫著一股不安的气息。这场被誉为「宇宙最强」的上市方案，究竟是科技进步的里程碑，还是抽干市场资金的巨大黑洞？

市销率料高达93倍

对于SpaceX高达1.75万亿美元的估值，市场看法呈现两极化。

对于SpaceX高达1.75万亿美元的估值，市场看法呈现两极化。根据权威评级机构晨星（Morningstar）发布的最新报告，其给出的公允价值仅为7,800 亿美元，甚至不到官方目标的一半 。这种巨大的认知落差，核心在于SpaceX财务表现与估值已严重脱节。



根据SpaceX披露的S-1招股书数据显示，2025年公司总营收为186.7亿美元，虽然较前一年增长了33%，但其净亏损却扩大至49.3亿美元。进入2026年第一季，单季亏损更是高达42.7亿美元。若以1.75万亿美元的估值计算，其市销率（P/S Ratio）将高达93倍，远超目前多数科技龙头股水平。

极高资本支出造成亏损

。由马斯克（Elon Musk）创立的航太科技巨头SpaceX，正式宣布将在纳斯达克交易所（Nasdaq）挂牌上市。

SpaceX的亏损主要源于极高的资本支出。除了星舰（Starship）的研发与发射外，2026年2月收购马斯克的AI初创公司xAI，更是让财务负担雪上加霜。目前，SpaceX的盈利能力几乎全由「星链」（Starlink）支撑，其2025年的调整后EBITDA增长了86%，但这就足够撑起1.75万亿美元的估值？高盛指出，若要维持此估值，SpaceX在2030年前的复合年增长率（CAGR）必须保持在40%以上，这在资本密集的航太业实在是极大挑战。

机构投资者或需沽货换马

除了估值过高之外，另一令市场担心的事情是，其上市将抽走市场资金，造成美股三大指数回调。SpaceX在此次IPO将会募集约750亿美元资金，将创下人类历史上最大的IPO纪录。对于管理数千亿美元资产的互惠基金、主权基金与大型ETF而言，资本市场的资金并非无限。为了在投资组合中腾出空间来认购这只「黄金战舰」，机构投资者唯一的选项就是先行卖出其他科技权重股来筹集资金。



摩根大通（JPMorgan）一份分析报告警告，SpaceX上市将产生显著的「虹吸效应」（Siphon Effect）。由于SpaceX预计将快速被纳入标普 500（S&P 500）及纳斯达克100（Nasdaq 100）等核心指数，被动型基金（Passive Funds）将面临强制性的调仓压力。据估计，为了匹配SpaceX的权重，市场可能需要从现有的科技巨头中抽走近9,500亿美元的流动资金。

「科技七巨头」恐首当其冲



这意味Nvidia、苹果、微软、亚马逊及谷歌等「科技七巨头」恐将首当其冲，成为大型机构为了认购SpaceX而抛售的「提款机」。这种无差别的失血行为，必然导致美股三大指数在SpaceX上市前后出现剧烈调整。



最后，笔者认为马斯克急于在2026年夏季推动IPO，除了资金需求外，更深层考量是为了在资本市场窗口关闭前抢占主导权。

Anthropic及OpenAI排队上市



AI领域新王Anthropic已正式提交IPO申请，预计于今年秋天上市。

就在数天前，AI领域新王Anthropic已正式提交IPO申请，预计于今年秋天上市。与此同时，多家外国媒体报导OpenAI也在加速其上市进程，其估值同样直指万亿美元大关。2026 年下半年，全球将进入由航太与AI巨头共同交织的史上最大上市淘金热潮。



「这是一场关于资本话语权的争夺战。谁能捷足先登成功上市，谁就能在未来掌握更多现金储备与融资主动权。」

市场落幕可能比想像中突然

SpaceX的上市是美股繁荣期的一个顶峰符号。马斯克选择在美股三大指数处于历史高位时出手，精准地利用了市场对「太空+AI」叙事狂热。然而，投资者必须保持清醒：当750亿美元资金从现有市场被抽离，当1.75万亿美元的估值需要93倍的P/S比来支撑时，市场的容错率已降到冰点。

笔者预期，美股的真正风险或许不在SpaceX上市的那一刻，而是在随后的 OpenAI与Anthropic完成IPO之后。当私募市场的所有大鳄都完成了这场跨越十年的套现盛宴，当散户接手了最后一批火棒，市场的落幕可能比想像中来得更为突然。2026年下半年，投资者应密切关注这三大巨头的上市时间表，并适度降低科技股比重，增加更多现金在手，以应对可能到来的金融寒冬。

余伟龙

全职投资者

余伟龙Youtube频道

相关文章︰内地严防走资兼引流 下一目标恐成保险业｜余伟龙

相关文章︰百年数据揭美国中期选举影响 股市震荡中的投资智慧｜余伟龙

相关文章︰巴菲特筑3.1万亿「现金长城」 华尔街沽神点名晶片股盈利超预期「智者警示美股风暴将来临」