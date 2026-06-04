英国盼「邀请制签证」挽富豪避走潮 准3年闪批永居 留意资金规范禁炒楼 业界料叫好不叫座

随着英国经济持续受压，加上税制大改，触发庞大资金与人才外流，当局正绞尽脑汁填补缺口。据悉，英国自2022年叫停旧有投资移民计划后，有意再度向富豪阵营招手，筹备推出一项破天荒采取「邀请制」的全新投资者签证。有不具名的移民顾问接受访问时表示，新版签证的资金去向受到严格规范，必须投入当地的「优先发展领域」，例如极具增长潜力的英国本土初创或企业，并要留意房地产市场已被明文剔除在外。

当局料不欲热钱涌入楼市

他认为，当局此举旨在堵塞漏洞，避免重蹈昔日Tier 1投资者签证的覆辙，因当年大量投机性热钱疯狂涌入英国楼市，惹来社会各界猛烈抨击。回顾历史，上届英国政府为打击俄罗斯资金在英的影响力，已于2022年2月腰斩Tier 1签证。据了解，为防范洗黑钱风险，当局将在新计划中引入极度严苛的背景审查及尽职调查。

至于今次新版签证方案，主要是向全球顶级企业家及资金极具流动性的富翁抛出「橄榄枝」，申请人必须向英国官方指定的重点经济领域注资最少500万英镑（约5,250万港元）。作为回报，成功获邀人士最快只需3年，便能无缝衔接取得英国永久居留权（ILR）。不过，这项旨在重启「英国黄金签证」的重大举措，目前尚处于收集业界意见的咨询阶段。

入场门槛增至500万英镑

门槛方面，新旧制度亦有天渊之别，已废除的旧制入场费仅需200万英镑，苦等5年可获永居；若加码至500万英镑则缩短至3年，1,000万英镑更只需2年。新制方案则直接提高门槛，划一以500万英镑为入场门槛，并配以3年永居期，令以往的「平价」选项已不复存在。

此外，有别于目前国际市场上普遍接受公开申请的黄金签证，英国今次选择走高端路线，采用极为罕见的「邀请制」（Invite-only）。官方希望透过这条经过「预先筛选」的专属通道，严格把关申请人的背景质素，从而保障国家声誉。

税制突变 掀富豪避走潮

英国政府之所以急于重启这道「吸金大门」，某程度上反映了国家正面临严峻的财政考验。自2025年4月当局正式废止延续数世纪的「非居籍」（Non-domiciled）税务优惠后，随即引爆了超级富豪的避走潮。

根据移民顾问机构Henley & Partners统计数据显示，单在Non-dom政策被撤销前的2024年，已有近11,000名百万富翁选择迁出英国；踏入2025年，走资情况进一步恶化，再有16,500名富豪撤离。面对阿联酋、意大利以至土耳其等国家纷纷出招，积极向这批高流动性资产拥有者招手，伦敦目前正面临一场空前激烈的全球「抢资战」。

业界唱淡 料叫好不叫座

虽然英国事隔四年再次推出投资移民方案，但坊间对其成效抱持观望态度。有业内人士指，目前英国整体的税务环境依然对富裕阶层极不友善，只要针对富人的重税以及全面取消 Non-dom 的大方向维持不变，单凭「3年拎永居」这个诱饵，恐怕难以吸引真正的顶级富豪回流。

相比之下，美国特朗普推出的「金卡」政策，以及杜拜、新加坡与部分欧盟国家的投资移民门槛，无论在税务规划空间还是资产配置的自由度上，均远胜英国。市场普遍忧虑，英国高达500万英镑的高昂入场费及种种限制，最终可能落得「叫好不叫座」的下场。

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