聚焦美股三大科技主题ETF｜久利生

有报告指，香港已正式超越瑞士，成为全球最大的跨境财富管理中心，主要是去年新股IPO热潮及股市畅旺等因素，内地资金流入占香港资产管理规模约60%。香港这个世一，我认为是应份的，因为有作为中国通往全球市场门户的优势。但问题是，港股也是区内市场亚一（亚洲倒数第一），近来更好像出现「跌定律」，大幅跑输日韩台深。本栏前周曾写文章《AI牛市还看亚股新四小龙造化》，便唯独没有提到港股。恒指实可谓「斯人独憔悴」。即使新股旺场，港交所（388）股价仍失守400元。相信很快又有人会讲五穷六绝七翻身，还未计四年一度的世界杯，市场例淡。

「跨境」成财金界热搜词

值得注意的是，该报告指，香港去年财富管理规模增10.7%至2.95万亿美元，首次超越瑞士。而且随著亚洲各财富中心增速较瑞士高，瑞士被超越的局面不太可能逆转，预期2030年香港的财富管理规模，将维持年增长率约9%至4.6万亿美元，高于瑞士6%的增速。而巧合的是，「跨境」亦成为了近来本地财金界的热搜词，亦是财富管理增长的关键。

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说的是5月22日，中证监对富途、老虎及长桥证券三家经纪商作出处罚，原因是未经授权招揽中国内地客户，并透过数码平台（包括透过内地合作伙伴）提供离岸证券交易服务。市场又传出在本地银行渠道线下开户时，对内地客户增设新要求。再有消息指，香港证监会突袭搜查两间中资券商的办事处，调查涉嫌与股票发行相关违规行为，一时间令投资者对「北水补充」产生疑问，引发市场对跨境金融活动监管控制的关注。



已经有网友将港股转弱归咎于今次事件？但我认为可能性不大。富途内地客户占其入金账户的13%。假设富途和老虎证券（均于美股上市）的内地账户中有50%投资于港股，且平均账户规模与市场平均水平相若，估计相关风险敞口约为1,000亿港元，即约港股总市值的0.2%，或相当于港交所平均每日成交额的三分之一。此外，两年的过渡期应可缓解冲击，分批沽售及出金的可能性高于被迫强制平仓。

保险、银行及港交所有何影响？

大行根据目前掌握的资讯，也认为此次监管行动由中证监主导，且似乎属于针对特定经纪商及流程性质，以打击未经批准或牌照而进行的受规管活动，而非旨在限制资金流动或市场基础设施的全面性举措。虽然未有迹象烧到去内地客保险销售，但据称有保险经纪已向客户表示「转钱下来就要快」，既然入手不到美股大可改买基金，反正最终投资标的都是美股，短期甚至可能对条数有刺激作用。但若然北水真的「限流」，这对保险公司、银行及港交所有何影响？

汇证认为，在是次执法行动后，金融机构可能会收紧对跨境活动的内部监控。对南向资金监管风险的「由紧到松」顺序排列为：经纪商及独立财务顾问、保险中介人、银行或银行保险，再到港股通（互联互通）或港交所其他渠道。该行此前曾强调，友邦（1299）所承担的监管风险高于港交所，内容本栏亦已引用过，不赘。

简言之，保监局约两年前向依赖「无牌人士进行受规管活动」的经纪商发出警告，并呼吁加强监督。在实际操作中，保险公司对第三方经纪/中介人行为的监察能力，可能不及主要透过受控渠道营运的银行，而港交所则依赖经监管机构批准的互联互通机制。

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尽管今次带点「迫你买A股」的另类正面副作用，但富途作为美股标的，其内地违规用户须于两年内清理，不可买股、不准入金。换言之，视乎执行力度及进度，他们可能仍有机会于炒股APP上见证SpaceX同OpenAI上市，否则只可通过其他平台「隔岸观火」，并标志中概股一个阶段。

留意三大类热门主题ETF

至于境外于香港的「合资格」投资者，就能够继续投身这两只有今生、冇来世的美股世纪IPO，同时亦可追踪以下三大类热门主题ETF。

DRAM：通常寻求主要投资于记忆体公司的权益证券，三星、海力士，美光等皆是，也可能透过衍生性金融工具（如掉期合约/互换合约及远期合约）来获取对记忆体公司的投资风险敞口。资料显示，在正常情况下，该基金将其至少80%净资产投资于权益证券，或能提供记忆体公司风险敞口的工具。

UFO：SpaceX计划于6月中上市，已掀起了一场太空热。美国UFO概念股在金融市场中并非指「不明外星生物」，而是首只专门追踪太空相关企业的ETF。投资对象必须有显著比例的收入来自太空产业，好像RLKB、VSAT及GSAT等。受惠于SpaceX传出IPO路演消息及低轨卫星需求大增，这只ETF近期高位震荡，可能都继续升空。



QTUM：最后，要数到量子计算主题ETF，通过打包一篮子量子股票及相关技术公司，即超级电脑可能破解现有公钥加密体系的憧憬，同时有效降低单一公司的较高风险。QTUM年初至今回报率达45%，包括RGTI、IONQ等量子等新核心，原来也涵盖英伟达、英特尔等巨头。尽管量子计算技术远未成熟，但资本已展现出坚定信心。

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