散户投资勿乱「估市」 李慧群吁分注买ETF 关注沃什6月首主持议息｜百万仓

沃什上周五（22日）宣誓就任联储局主席，外界关注新主席上场，对息口走势及美股前景的影响。资深投资者李慧群（Cineia）虽然坚拒「估市」，因很多财经大事，在散户能力范围内估计不到，散户能做的只是观察市场反应，但她建议投资者可留意6月16及17日沃什首次主持议息会议的言行及市场反应，届时若股市出现震荡，或造就投资者入市机会。谈到如果有100万港元作投资时，她建议主力买股票，当中指数ETF合共占60%。

李慧群在金融海啸前入行证券业，多年来见证市场大起大落，最终摸索出一套简单易用的股票期权投资法，在持有股票组合之余，透过期权操作收取期权金，在不增加风险下制造稳定回报，获「期权靓太」的称号。

有需要学懂美股 分散风险

回顾2018年中美贸易战开打，她见证港股和美股走出了完全不同的方向，「当美股已经找回上升节奏，环球市场都在升的时候，港股在数年内却一直下跌，跌到14000多点」，突显了投资者不应将所有投资放在港股，故有需要学懂投资美股，分散地域风险。她近期与著名经济学者林本利合著一本关于美股投资的书籍，分享其简易美股投资法，主力投资指数及11只行业ETF。她认为，涵盖一篮子股票的ETF比个股更适合一般投资者，「即使里面有一家公司出问题，只要那个主题没有受影响，其实要拿到相对大市更高的回报并不困难。」

另外，普罗大众既要上班又要照顾家庭，买指数基金也比个股简单得多，「为甚么我要选个股？当然是想选那些比指数更有爆发力的股票。但重点是，这并不容易做到。」再加上股市长期而言往往也平稳向上，她举例即使日本股市经历多年迷失也能翻身。因此投资指数ETF既简单，长线普遍有不俗回报。

对于百万仓部署，李慧群相信拥有这个金额通常是比较年轻的投资者，故建议较进取的配置美股及港股各占45%，最后10%买黄金及比特币。

弹药少宜留意迷你版QQQM

在45万元的美股配置中，她建议30万元买指数ETF，其中包括标普500的SPY和纳指100的QQQ，弹药更少更留意迷你版本QQQM，分阶段买入会更加「舒服」。若投资者担心现在美股处于高位，不敢入市建仓，她建议先买三分之一，「错也不紧要，如果有三分之一已落场，真的急跌时你就有动力去捞货，拉回平均价。但如果甚么（持仓）也没有，就会经常在等。」

另外，15万元则用来「考眼光」，投资行业主题ETF如能源的XLE和科技的XLK。她向来在11只美股行业主题ETF之间游走，「市场有甚么热门主题，其实我们不难察觉」，例如今年2月底美伊战争爆发后，她马上加入能源ETF，「这（战争）不是我可以预视到的，但当事情发生时，我们要懂得捕捉主题。」

李慧群建议「畏高」的投资者，美股先买三分一货。 吴艳玲 摄

买港股要懂得「货如轮转」

同为45万元的港股配置中，她亦建议30万元买指数ETF，15万元考眼光。指数方面，她推荐沪深300指数（3188）、盈富基金（2800）及恒生科技指数（3033），考眼光则可买大市相关度高的港交所（388）、近期股价低残的腾讯（700），「腾讯的业绩没有问题，股价上我觉得不用太过担心。」不过她强调，买港股要懂得「货如轮转」，赚到目标幅度要「食糊」。

至于占10%的黄金和比特币，黄金属长远升值的资产，比特币则博它突然爆升，她说在特朗普任内大力支持加密资产下，无法估计比特币会否如一些名人所言升至25万美元，故小注参与，此两种资产现价均值得买入。

李慧群与经济学者林本利合著了美股投资书籍。 吴艳玲 摄

关注沃什首次议息会议

沃什刚入主联储局，李慧群关注6月16日及17日沃什首次主持的议息会议，「他跟市场的沟通方式是怎样？他倾向鹰派还是鸽派？这些我们都还不知道。」除了沃什的言论，届时也要观察市场反应是否买帐。李慧群提到，美国十年期债息早前曾升至4.6厘，反映市场在「威胁」新主席，「华尔街很厉害，不买你帐就直接劈。尤其是在这么高位，劈下去是会害怕的。」

至于外界担心油价高企令通胀升温，会否迫使联储局加息，她认为投资者不应该「估」，「我们估不估得到沃什想怎样做？估不到。估不估得到特朗普想怎样做？估不到。这些不是我们能力范围内的事。但记低第一次会议日期，记低之后华尔街的反应，这是我们做得到的事。」投资者应在这些日子特别提高警觉，若指数继续向上，反映市场受落；相反若出现震荡，则可考虑加注部署。

宁买太空主题ETF 不押注马斯克

另外，市场不时有声音质疑美股估值过高，李慧群拿出数据说话，2026年第一季逾八成的企业盈利超出市场预期。「不只是AI公司，其他11个不同板块的企业都赚多了钱。」她续说，自从AI应用落地，2026年美股盈利增长超过两成，2027年的预测盈利也增长超过一成。「还未计Anthropic，（有预测指）其收入将会在2028年追平Google，很疯狂。」她认为AI已不只是概念，而是真正提升了企业生产力，「可能减少了人手，或令员工能力提高，这些都是现在AI落地的影响。」

近来美股市场焦点，不得不提预计将在6月12日上市的SpaceX。相较SpaceX，李慧群更属意太空主题ETF。「SpaceX上市之后，很多主题ETF会自动纳入它，你也间接参与了，但不会将成败都押在马斯克身上。」她笑言，不知道马斯克和特朗普会否再次反目，故买主题ETF更稳阵。

记者 叶卓伟

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