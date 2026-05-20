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香港数码诈骗率降 惟人均损失4.7万元全球最高

投资理财
更新时间：15:03 2026-05-20 HKT
发布时间：15:03 2026-05-20 HKT

环联（TransUnion）发表的《主要诈骗趋势报告》显示，2025年间源自香港的所有数码交易中，有2.8%属可疑诈骗交易，较去年同期的5%显著回落，并低于全球平均的3.8%。同时，警方数据亦反映相若趋势，2025年诈骗案件按年下跌2.9%，2026年首季再录得0.6%的跌幅，该机构相信是与政府持续推行的防骗教育及市场上更审慎的风险管理策略有关。

不过，虽然香港的可疑交易比率偏低，消费者蒙受的金钱损失却全球最高。环联于2025年底在18个国家及地区进行调查，结果显示，在1,000名香港受访者中，17%曾因数码诈骗而损失金钱，人均损失中位数高达6,155美元（约48,000港元），远高于全球平均的1,671美元（约13,000港元），成为所有受访市场中损失金额最高的地区。

报告指出，香港消费者在面对诈骗时的应对措施仍显不足。仅46%受害者曾报警，42%开启信贷报告相关的诈骗提示。环联亚太区首席产品官冼迪云直言，消费者即使知道自己成为受害人，仍未必采取补救措施，反映防骗意识与实际行动之间存在落差。

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