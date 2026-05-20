3只科技新股同步招股 专家看好深演智能 市值细兼具AI概念｜星市攻略 

近期新股认购反应仍然炽热，但今日正式上市的驭势科技（1511）及拓璞数控（7688），暗盘表现已不似预期，因此投资者拣选新股时宜多加审慎。至于正在同期招股的三只科技新股深演智能（2723）、云英谷科技（3310）及华曦达（901）之中，截至昨晚以深演智能孖展反应较佳。光大证券国际证券策略师伍礼贤接受《星岛头条》访问时表示，三只新股挂后向上机率仍较大，投资者可将资金平均分配「三只齐抽」，但预期主打AI营销、集资规模较细的深演智能，上市后潜在升幅将最为显著。

「三只齐抽」增中签率

对于近日港股大市走势较弱，伍礼贤指出，二级市场疲弱未必会影响新股市场，正如今年3月份股市急跌时，新股市场依然维持炽热。他续指，早前「超购王」翼菲科技挂牌后表现亮眼，令新股市场热情持续升温，因此相信上述3只新股挂牌后股价向上的机率颇大。

被问到若资金有限应如何抉择，他认为，散户即使单一认购一只晶片或AI概念股亦未必能中签，因此建议可将打算抽新股的资金平均分配至3只股份，以提升整体中签率。他强调，虽然三者基本面有所不同、潜在升幅有高有低，但只要抽中任何一只，均属获利机会。

深演智能：最多集资近5亿

谈及上市后潜在升幅，伍礼贤坦言较难估计，主因这些股票市值不大、且集资金额相对较小，但综合比较下，他特别看好深演智能，直言该股集资额仅约5亿元，市值较细，配合AI概念，非常适合市场炒作，预期其潜在升幅将是三者中最显著。

深演智能为内地AI智能营销服务商，是次计划发行约906.8万股H股，当中一成于香港作公开发售。招股价介乎43.5元至55.5元，最多集资约5.03亿元；一手100股，入场费约5,606元。工银国际为其独家保荐人，是次未有引入基石投资者。财务方面，深演智能2025年收入为5.8亿元人民币，按年升7.2%；惟利润按年减少58.6%，至约909.5万元人民币。

云英谷科技：过往晶片新股多炒上

至于云英谷科技主要销售AMOLED显示驱动晶片，计划发行约5,285.9万股H股，发售价为每股20.81元，最多集资约11亿元；一手200股，入场费约4,204元。中金公司及中信证券为联席保荐人。该股引入了Digital Vista和SpreadCom为基石投资者，合共认购约3.89亿元。

该股股东背景强劲，前期投资者包括持股4.7%的雷军、持股4.2%的华为、持股4.1%的京东方，以及持股2.4%的高通等。值得注意的是，晶片新股全部首日都获得升幅，伍礼贤认为，只要是相关产业的新股上市，资金均会予以关注，虽然未知能否翻倍暴升，但投资者最重要是积极参与认购。

华曦达：获腾讯入股 去年多赚逾7成

另一新股华曦达为内地企业客户智能家庭产品提供商，是次拟发行约1,920.7万股H股，发售价每股32.8元，集资最多约6.3亿元；一手100股，入场费约3,313元。中信建投国际为独家保荐人，该公司同样未有引入基石投资者。

华曦达按2024年收益计，为全球第八大及中国第三大智慧家庭产品提供商，并吸引腾讯（700）旗下投资平台入股持有3.1%；其财务增长强劲，去年收入达33.7亿元人民币，按年升32.5%；年内溢利约2.4亿元人民币，按年大升74.3%。

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