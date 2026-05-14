巴菲特筑3.1万亿「现金长城」 华尔街沽神点名晶片股盈利超预期「智者警示美股风暴将来临」｜余伟龙

在人类金融史的浩瀚长河中，「上天要你灭亡，必先让你疯狂」这句古训，宛如一道回荡在市场上空的幽灵。从十七世纪荷兰的郁金香狂热，到二十世纪末那场让无数财富灰飞烟灭的互联网泡沫，每一次金融惨剧的序幕，往往都编织著极度的亢奋与对风险的集体失明。如今，当美股三大指数在历史高位徘徊，市场沉浸在一片由AI与流动性幻觉编织的欢歌之中时，几位重量级智者的警示，正如同深海中的暗涌，预示著一场风暴的来临。

股神预警 私募信贷「隐形核弹」随时引爆

「股神」巴菲特（Warren Buffett）虽已渐入期颐之年，但他掌舵的巴郡（Berkshire Hathaway）依然是全球资本市场最清醒的守望者。根据2026年第一季度的最新财报，巴郡持有的现金及等值资产已攀升至惊人的3,970亿美元。此数字不单创下了该公司的历史新高，更已超越了全球影视巨头Netflix约3,699亿美元的总市值。

巴郡持有的现金及等值资产已攀升至惊人的3,970亿美元。

这座庞大的「现金长城」并非偶然，而是老人家对当前市场估值极度匮乏安全边际的沉默抗议。在最近的一次访谈中，巴菲特流露出对私募信贷（Private Credit）市场的深切忧虑。这个透明度极低、赎回限制重重的黑箱市场，规模已膨胀至不可忽视的程度。巴菲特认为，其中的风险正以一种隐蔽的方式在银行系统中渗透与累积，他甚至将其形容为一颗随时可能引爆的「隐形核弹」。

与此同时，摩根大通（JPMorgan Chase）首席执行官戴蒙（Jamie Dimon）亦在多个场合重申，信贷市场的下行风险远比主流观点所预期的更为严重，这种「影子银行」的脆弱性，或许正是下一场金融海啸的震央。

华尔街沽神Michael Burry表示，当前的市场气氛，与2000年互联网泡沫破裂前的巅峰状态有著惊人的相似性。

沽神的诅咒：当前市场气氛与互联网泡沫破裂前惊人相似

如果说巴菲特的做法是「以退为进」的智者策略，那么电影《沽注一掷》（The Big Short）的原型人物、华尔街沽神贝瑞（Michael Burry）的言论则更具先知的冷酷。Burry在今年5月在其Substack频道「Cassandra Unchained」发文指出，当前的市场气氛，与2000年互联网泡沫破裂前的巅峰状态有著惊人的相似性。



Burry特别点名了近期受AI浪潮推动而疯狂飙升的晶片板块。他直言不讳地指出，华尔街对于这些高增长、高估值公司的盈利预期，竟然高估了整整 50%。他用了一个令人不寒而栗的比喻来形容现状：「我们正见证历史，而这通常不是好事；我们正处于一场血腥车祸发生前的最后几分钟。」在Burry的逻辑中，当估值与基本面出现如此巨大的断层，市场的每一次新高，都不过是在为最终的自由落体增加重力加速度。

IPO三巨头：最后的流动性收割盛宴？

然而，在这些悲观的宏观背景下，市场为何依然能维持表面的繁荣？答案或许藏在即将到来的科技盛事中。据悉，人工智慧与航天领域的三大巨头——OpenAI、SpaceX 与 Anthropic，极有可能在2026年内陆续完成IPO。这不单是三场上市仪式，更是一场涉及金额超过2,000亿美元、总估值逼近3万亿美元的流动性大阅兵。

对于华尔街的投资银行而言，这是一场不容有失的收割盛宴。为了确保这些史上规模最大的「超级大盘」（Mega-cap）能够在高位成功募资，投行必然会动用所有资源来维持市场的乐观情绪与投资热度。然而，这正是普通投资者最需要警惕的「时间陷阱」。历史经验一再证明，当市场最后的巨兽完成上市、大股东与投行在高位成功套现后，市场的流动性往往会出现断崖式下跌。这场「IPO潮」，极有可能成为压倒骆驼的最后一根稻草，一旦资金完成高位交棒，市况便可能急转直下。

作为一名曾亲身经历2008年雷曼危机、2011年欧债危机、2018年全球缩表风暴及 2020年疫情熔断的投资者，笔者深知「活下去」比「赚大钱」更为重要。当市场的所有参与者都沈浸在AI带来的永恒增长幻觉时，请保留一份对历史的敬畏，才是生存的唯一法则。

余伟龙

全职投资者

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