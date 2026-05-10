TACO过时？华尔街新兴「NACHO」 讽特朗普无力重开海峡 背后涉3大交易逻辑

美国总统特朗普的TACO（Trump Always Chickens Out）交易已过时？随着美伊冲突持续，双方各执一词，霍尔木兹海峡迟迟未能重开，华尔街正兴起另一个以食品名称创作的新名词——「NACHO」（Not A Chance Hormuz Opens，意即霍尔木兹海峡根本没机会重开），以讽刺特朗普曾多次发表尽快重开海峡的言论，但却始终未能有实质性进展，甚至令投资者越来越将霍尔木兹海峡的中断视为宏观经济下的「常态化特征」，而不是暂时性的地缘政治冲击。

对快速解决问题失希望

综合媒体报道，华尔街去年以墨西哥玉米饼「TACO」一词，以形容特朗普实施高关税政策令市场震惊，但最后一定会临阵退缩，市场亦随即反弹；而最新「NACHO」一词原意为墨西哥脆片，亦是一款经典小食，现时则用以讽刺特朗普未能重开海峡，尽管交易员一直预期危机能够得到解决，但这种情况从未发生，并对快速解决问题失去希望，以及大致有3种核心交易逻辑：

油价仍企于100美元之上

第一，国际油价仍持续高企。尽管美伊不时有停火消息传出，布兰特原油价格亦较4月时高位回落，但上周五仍处于每桶100美元之上，并较冲突升级前高出逾38%。至于上周美伊重新爆发的敌对行动，更进一步危及两国的停火协议，而特朗普则坚称停火仍然有效，并表示有关袭击「只是轻轻地打个招呼」。

在此背景下，eToro市场分析师Zavier Wong指出，「NACHO」是市场的一种认知，即高油价不是需要绕过去的临时冲击，而是当下的市场环境逐渐从「交易解决」转向「交易僵局」。

摩通早前一份报告亦为「NACHO」交易提供了具体支撑。报告指出，全球商业原油总库存表面上达84亿桶的健康水平，真正能在不引发系统性压力前提下动用的只有约8亿桶。该行又估计，若霍尔木兹海峡持续封锁，经合组织（OECD）商业库存将于今年9月触及「营运最低值」，届时油品流通系统将面临实质性的运转失灵风险。

航运保险溢价仍为战前8倍

第二，航运保险市场仍不安。Zavier Wong认为，除了油价之外，航运保险市场定价同样发出警号，而且更能反映市场对局势持续性的真实判断。他指出，在今年3月高峰期，霍尔木兹海峡过境船只的战争险溢价一度飙升至船体价值约2.5%，而战前仅约0.1%。

根据eToro数据显示，保费溢价较之前有所回落，但仍为战前约8倍。由于保险公司靠评估风险为生，反映其目前明显没有把这件事当作一个短期能解决的故事。

未有和平协议 美难望减息

第三，联储局短期内将难以减息，连带金价也难望再升。道富环球投资管理分析师指出，尽告「TACO」交易与「NACHO」交易正在第二季同步演绎，令高能源价格并未有阻碍标普500指数创历史新高，但交易员对美伊最终达成和平协议、并重开海峡仍持审慎乐观态度，市场仍需一份「切实可行的和平协议」，才能恢复对联储局减息的正面预期。

根据道富投资管理黄金监测报告指出，若未来1至3个月每桶100美元成为油价新常态，金价或难以在5,000美元附近维持上升趋势；反之，若美伊达成停火协议并重开霍尔木兹海峡，油价可反复回落至每桶80美元，届时金价或将迅速突破5,000美元，并最终重新挑战5,500美元关口。

股市等风险资产相对平静

另一方面，尽管股市表现出异常韧性，但市场分化已在加深。Aviva Investors高级经济学家兼策略师Vasileios Gkionakis表示，整体市场对能源冲击的反应相对有序，但利率市场正越来越清楚反映对能源冲击长期化的担忧，例如短期利率已急剧重新定价，大多数殖利率曲线出现显著平坦化。他又警告，若霍尔木兹海峡长期封锁，可能引发更具持续性的通胀冲击，同时提升全球经济陷入衰退的机率。

Gkionakis认为，目前全面拥抱「NACHO」逻辑的只是部份市场如石油市场、航运保险市场和利率市场，但股市等广泛风险资产则依然相对平静。

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