财经KOL「孙子」杠铃策略建仓 港股留意2只半新股 25%资金设收息阵｜百万仓

「财经KOL」孙子Jason在2021年成为全职投资者的同时，每天在券商社交平台上分享实仓，并覆盘总结经验，至今累积11万名粉丝。他除了勤力出文分享投资看法，投资路上亦积极学习名家心法，若今天有100万元作投资，他会采用著名交易员Nassim Taleb提出的「杠铃策略」，攻守仓位各半，一方面部署国债、高息ETF「食息」稳守，另一方面买比特币、农产品期货积极抢攻。

投资跌过痛过 曾赚20倍后输清

Jason早年投资经历可以用「炒鬼」来形容，他坦言自己几乎甚么产品也炒过——正股、窝轮、牛熊证、期权、期货、仙股等，有赢有输。最惨烈是曾在加密货币上3个月大赚20倍，但随后因为做了50倍高杠杆，一个月内爆仓四次，把之前所有盈利、价值一个市区住宅单位的金额全部输光。

投资路上跌过痛过，Jason自此向不同投资大师学习，近年他仿傚著名基金经理Paul Tudor Jones的操作方法，主力捕捉趋势，在低位买入，并持有一段时间——港股一般两至三个月，美股可达半年，往往赚到大部分升浪，他说过去几年每年回报也有三成以上。

Jason醉心中国文化，他说杠铃策略也符合《孙子兵法》提出的「正兵、奇兵」理念。 卢江球 摄

美股等深度调整才「舒服」入市

对于百万仓组合，Jason说会建立一个攻守各半的中长线组合，当中30%资金买美股及港股。美股近日屡创新高，他坦言要等大市回调15%至18%、个股跌30%至40%入市才「舒服」，并认为美股有深度回调不奇，例如经济下行，一些巨额投资AI的公司资金未能回笼，整个AI产业链突然产能过剩 ，便会导致股市急回，届时可考虑费城半导体指数ETF的SOXX。

若美股没出现回调，则选优质公司如Google母公司Alphabet，因该企服务已渗透日常生活，「Gmail不可以不用，YouTube不可以不看，它有Gemini AI，生活上很多东西都是Google。」Jason续说，若指数回调，散户可以入手个别先于大市破52周高的板块，他估计其中一个是医疗板块，例如联合健康（UNH）近期已止跌，在关键位徘徊。

港股留意半导体及晶片半新股

港股方面，他主力留意半导体材料及晶片相关的「半新股」，例如澜起科技（6809）、中伟新材（2579）。传统科网股则留意京东（9618），特别在于其物流系统强劲，「难得是一间半科网类公司，有重资产护城河。」

另外，Jason会以10%资金买入农产品期货，主因中东战事令化肥价格暴升，农业成本上升会影响未来产量，押注农产品价格今年大机会飙升，故留意玉米、小麦和大豆的期货。最后10%资金则配置比特币，他说根据往绩，比特币每年第三季也较弱，「最好不要再穿6万美元，做个双底，那就完美了。」

防守部分买黄金及美债

防守部分中，Jason会配置10%买黄金，他不讳言金价现水平偏高，但从资产配置角度看不可或缺。另外15%会买美国国债，当中短债及长债各半，应付不同经济状况，「如果大家怕经济衰退，短债会好一点；如果经济复苏，长债会好一点」，若不直接买国债，也用国债ETF代替。

接着的25%资金会买收息ETF，分别是富邦沪深港高股息 （3190）、华夏亚洲高息股 （3145）、易方达高股息 （3483），平均收息约5厘，再加上股息率达18厘的国指备兑ETF，Ａ南方国指备兑（2802），组成收息防守阵。

新股看三大「稀缺」元素

近年港股IPO市场炽热，对于投资新股，Jason特别留意他们是否具备三大「稀缺」元素。第一种「稀缺」是整个港股市场有没有这类公司，例如Minimax（100）和智谱（2513）急升，全因港股当下没有大语言模型的公司。第二个是流通股上的稀缺，若流通股票数目特别低，「这是筹码上的缺」，股价也易被炒高。

第三个是产品上稀缺，这亦是重要的元素，「其产品这一刻有没有稀缺性？例如中伟新材的金属，无论机械人、AI材料全部都用到的，而那种开始缺」，若该产品或服务上具稀缺性也值得长期持有，短则半年，长则三年。他说若一只新股同时具有以上三大「稀缺」元素，值得投资者长期持有。不过优质新股认购者众，散户大多未能中签，问到应否上市后追货，Jason表示他观察半个月或以上，看看会否出现震仓，再配合图表形态及成交物色入货机会。

Jason钟情趋势投资，他认为投资获利最重要是「赢的时候揸够耐，输的时候尽快走。」 卢江球 摄

在排队来港上市的公司中，他特别留意已在深圳创业板上市的三环集团，有大机会具备前述三个稀缺。早前有报道指该公司正等待中证监批准，或最快6月底在港挂牌。他留意到这间公司业务优质，有光通讯材料、陶瓷等技术，并供货给美股上著名的燃料电池公司Bloom Energy（BE），值得投资者重点留意。

记者：叶卓伟

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