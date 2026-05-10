30出头夫妇拥500万 深信「4%法则」提早退休 专家：数学上可行 「医疗及通胀急升成最大隐忧」

近年「财务自由、提早退休」（FIRE）在全球盛行，此概念标榜退休后每年提取4%资产，即使面对经济动荡，仍可持续稳定地支撑退休生活。 据外媒报道，加拿大夫妇沈克丽（Kristy Shen）与梁伟豪（Bryce Leung）于30多岁时累积100万加元、约573万港元，便运用4%法则，每年提取20多万港元成功提早退休，这一套财务自由方法在香港是否可行？卓桥财富创办人余硕衡接受《星岛头条》访问时直言，两人的做法在「数学上可行」，但实际上要将「生活方式、行为、资产配置」三者同时做到极致，不适合盲目复制。他建议港人若退休岁月长达40至50年，应储蓄每年开支逾30倍的「老本」。

年支出25倍计所需资产

据《Business Insider》报道，沈克丽与梁伟豪是一对原本居住在加拿大多伦多的夫妻。两人在提早退休前都是工程师。家庭最初的总年收入约为6.5万加元（约37.2万港元），巅峰时期曾达到约16万加元（约91.7万港元）。他们原本一直将收入存入银行准备买楼，但因为多伦多楼价持续高企，后来接触到 FIRE（财务自由、提早退休）社群，以「4%法则」创造被动收入的理念。于是，他们改变策略，将原本准备好的50万加元（约286万港元）买楼首期全数投入指数基金，期望可持续透过投资收入维生，目标是累积至100万加元，这是以两人年度支出约4万加币（约23万港元）乘以25倍计算，相信此金额足以支撑简朴生活。

为此，他们又将三大生活支出（住房、交通、饮食）压低，一度将股票投资比例升至90%，终于在2015年、约30岁出头时达成累积到100万加元、提早退休的目标，于是辞职展开环游世界之旅。

他们提早退休后，加码投资债券、优先股及REITs配置，以制造稳定现金流，支持生活开支，而非追求高增长。梁伟豪说，其策略在今年市场动荡时也有效，「即使股市下跌，我们仍可选择等待，不必卖出任何资产，因为利息收入已足以支持生活。」

4%法则撑半世纪偏进取

对于上述个案，余硕衡指出，其做法在数学上可行，但实务上是将生活方式、行为及资产配置做到极致，不适合盲目复制。他解释，4%法则源于美国1990年代的研究，若退休时持有合适的股债配置，以4%为初始提取率并按通胀调整，有逾九成机会能撑过30年退休期而不耗尽资产。

不过，他警告，若退休期长达40至50年，4%法则会变得过于乐观。根据2025年的实证回测指出，4%提领率在40年内的成功率会降至60%至70%，在50年内更跌至30%至40%，甚至更低，特别是退休初期便遇上股灾或高通胀、低利率的情景。他直言，在30年内4%提取率是可接受，但在40至50年的退休期，4%已属偏进取，3%才是更接近安全的区间。

专家：勿太依赖单一公式

余硕衡续指，以4%法则或25倍年支出去量化，好处是有明确公式与目标，有纪律地去面对支出、储蓄率、投资，而不是「想退休就退休」。但缺点是太依赖单一公式，一旦市场环境改变，会出现公式跟不上现实的落差。他强调，医疗成本的增速往往比一般物价高出两至三倍，一旦步入高龄，医疗、住院、长者照护开支会大幅超出4%的提取率，届时或被迫削减其他开支，甚至动用本金。

理财专家指，若退休期长达40至50年，4%法则会变得过于乐观。

港人实践FIRE需调整本金

由于香港的楼市、医疗、通胀及股市结构等与美国原始研究背景不同，余硕衡表示，4%法则在香港仍具参考价值，但只能视为起点。对于有意在香港实践FIRE的年轻人，他建议用3%至3.25%的提取率去计算长期安全本金，以应对长达半世纪的退休期及医疗通胀等风险。他估算，若以40至50年长退休期计算，目标本金应约为年开支的30.8倍至33.3倍；若要求高安全边际（预期寿命达100岁以上），更需高达40倍以上。举例若一名40岁便提早退休的人士，预期寿命达100岁，即面临长达60年的退休期，且预计每年生活开支为36万元，在40倍的高安全边际标准下，便需要准备高达1,440万元的退休储备。

勿将资金尽泊高息股及REITs

至于沈克丽夫妇在退休后将资金转向债券、优先股及REITs等收息资产，余硕衡坦言，此举在观念上正确，但在执行上要非常小心。他分析，高息股与REITs并非零风险，若利率上调、楼市波动或REITs业绩下滑，股息可能会被削减或暂停。此外，若退休资产过度集中于该类资产，将暴露在利率、楼市及行业集中的三重风险之下。

在投资部署方面，余硕衡建议采用「三层现金流结构」。第一层为「增长层」，占组合30%至50%，配置全球股份指数基金，以对抗长期通胀及维持购买力；第二层为「稳定现金流层」，占20%至30%，透过年金、债券及现金提供稳定利息和流动性，减少股灾时被迫卖股的风险；第三层为「收息补充层」，占10%至20%，买入优质收息股及REITs作为现金流的补充。