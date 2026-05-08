2026报税关键日期全面睇 延迟报税有方法 一文看清免税额及4大陷阱

今年277万份报税表已陆续送到市民手上！市民收到「绿色炸弹」后，先要留意关键日期，还有今年获上调的免税额；此外，若想推迟提交，都有两个方法。另一方面，今年报税表寄出后，网上讨论焦点之一，是部分网民发现「绿色炸弹」内没有夹附回邮信封。要解决此问题，除了用自己信封寄回报税表上列出的税务局指定邮箱，亦可选择改用网上报税，更可以节省节费。

报税交税关键日期全面睇

收到报税表，相信唔少人都会先放在一边，迟些才处理报税，但一、两个星期后，你可能已经忘记了报税限期，所以收到报税表后，不妨先记低与报税相关的关键日期。

首先是一般人士报税限期，为2026年6月4日（星期四）。

第二是独资业务老板交回报税限期，为2026年7月4日（星期六）。

第三个关键日期为2026年10月至11月，已报税人士会陆续收到评税通知书，若对交税金额有异议，就要在收到评税通知书1个月内填写IR831表格提出反对。

第四个关键日期为2027年1月，须缴税市民收到正式评税通知书后，将要按时缴交首期税款。

第五个关键日期为2027年4月，须缴税市民将要按时缴交另一期税款。

一般人士报税限期 2026年6月4日 独资业务老板交回报税限期 2026年7月4日 评税通知书发出日期 2026年10月至11月 缴交首期税款 2027年1月 缴交另一期税款 2027年4月

推迟交报税表有两个方法

至于想推迟提交报税表，都有两个方法。一是以书面方式申请延迟报税，但通常有重大困难原因，才较有机会获税局接纳。

二是改用网上报税，透过「税务易」（eTax）平台在网上系统报税，可自动获额外1个月报税期限。一般人士报税期限可延长至7月4日，独资业务老板报税期限延长至9月4日。

网上报税另一好处是往年提交的资料已自动填写，已获公司报税的收入亦会自动填写，系统更可以自动估算今年要支付的税款。

看清免税额 薪俸税宽减人人有份

此外，每年报税都会想起免税额项目，今年获政府加码的宽减项目，人人有份的首推薪俸税宽减上限上调至3,000元，而每人享有的基本免税额，由13.2万元增至14.5万元。

另每名子女享有的免税额，亦由13万元增至14万元。供养父母、祖父母或外祖父母免税额（55岁或以上），则加码至2.75万元至5.5万元。

一些维持不变的免税额，报税时亦不能忽视。包括供强积金免税额扣除上限为1.8万元，自住居所供楼利息基本扣除额上限12万元。还有合资格年金及强积金自愿性供款扣除上限6万元，自愿医保保费扣除上限8,000元，住宅租金扣除上限12万元，个人进修开支扣除上限10万元，认可慈善捐款不超过个人入息35%。

薪俸税宽减上限 3,000元 基本免税额 14.5万元 每名子女免税额 14万元 父母、祖父母或外祖父母免税额 2.75万元至5.5万元 强积金免税额扣除上限 1.8万元 自住居所供楼利息扣除上限 12万元 年金及强积金自愿性供款扣除上限 6万元 住宅租金扣除上限 12万元 个人进修开支扣除上限 10万元

留意4项报税陷阱 避免税局追数

一旦报税后忽然接获税务局跟进查问，又或评税结果与预期有落差，都可能因为踩中常见的报税陷阱。

第一项是漏报收入，唔少人身兼数职，填报税表时可能只申报正职收入，其实全职或炒散，以过数或现金出粮的收入均需要报税。即使是短期兼职，税务局都可以透过强积金供款及公司开支报表，查到你漏报收入。另外佣金、津贴及花红，同样要如实申报。

第二项是供养父母、祖父母及外祖父母的免税额，如有兄弟姊妹，报税前就要先协商如何分配，以免大家重复申报使用。

另外要留意受供养的父母、祖父母及外祖父母，必须通常在香港居住。供养条件方面，一是至少连续6 个月与你同住而无须付出十足生活费用，又或纳税人或其配偶在一年内支付不少于1.2万港元作生活费。如受供养父母、祖父母及外祖父母全年与纳税人同住，即使未付出十足生活费，亦可享有额外免税额。

第三项是申请个人进修开支扣税，修读的「订明教育课程」须为以取得现在或将来受雇工作所需资格。例如本身是文员，修读编织兴趣班，无法证明课程与现职工作及将来工作所需资历有关，就难以获得扣除。

按税务居定义，「订明教育课程」须由大学、工业学院等教育提供者，或专业协会提供的课程，又或由《税务条例》附表13指明的机构所审定或认可的训练或发展课程。

第四项是物业按揭利息扣除，最关键的申请条件，是物业必须为纳税人的自住物业。纳税人为该物业业主（即唯一拥有人、联权共有人或分权共有人），物业于课税年度内全部或部分为纳税人居所，纳税人能够提交支付按款利息纪录。换言之，正供款的非自住出租物业，并不能享有税务宽免。

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