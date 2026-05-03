公务员拥300万公积金 归功「运气」零打理 专家吁适时调整 「分散投资环球及亚股 美股仅四成」

今年来美伊战争令投资市场大幅波动，港人的退休资产——强积金回报亦一度见红，不过跌市也往往为累积退休资产创造机会。有退休资产管理专家提醒，不少港人对退休资产管理仍抱持过度保守态度，曾有高级公务员拥有300万元退休金，却一直没有因应需要调整基金选择。专家指，对于退休金投资宜抱长远投资思维，即使是将每年回报率提高1个百分点，经过多年累积最终成果也大不同。

政府供款可达薪金15%

公务员薪酬福利向来较优厚，当中「公务员公积金计划(CSPF)」与私人市场打工仔供的强积金大同小异，主要分别在于政府会作出额外供款。IPP财富管理团队分区经理陈启峰向《星岛头条》表示，与一般私人市场MPF客户相比，高级公务员的退休资产累积速度通常更快。根据现行制度，公务员在通过试用期后，政府供款比例可达薪金的15%。以不少高级公务员月薪10万元以上计算，每月政府供款已达约1.5万元，再加上雇员供款，整体供款金额往往是私人市场MPF客户的数倍。因此不少公务员在服务十多年至二十年后，CSPF资产便可能累积至数百万港元，甚至更高。

公务员在通过试用期后，政府供款比例可达薪金的15%。

他分享，2年前接触一名年资逾15年的纪律部队主任级公务员，其CSPF资产约300多万元，这位客户坦言自己并没有特别投资策略，基金选择多年未曾调整，当时累积盈利约70万元，客户也自言「纯粹有运气」。事实上，他接触的不少公务员客户，普遍认为自己不懂选基金，「想赚钱又怕亏损」，往往只懂得将资金存入银行定期。

重检配置 年回报升至7%

他为前述个案的公务员重新检视资产配置后，因应其风险取向提供了平稳型的基金部署作参考，其CSPF资产今年已突破500万元，平均年回报约7%，较他原本仅3%左右显著提升。他认为专业意见的优势在于能理性分析，不会因短期波动而过度进出市场。

陈启峰建议打工仔在管理强积金应抱有长期投资思维。

他建议打工仔在管理强积金应抱有长期投资思维，MPF及CSPF投资周期往往长达二三十年，长时间滚存投资，比捕捉市场更重要，过度频繁交易反而可能错失市场回升时机。应分散投资降低风险，避免单一市场波动的影响，目前可将美股比例控制在四成以下，其余配置于亚洲及环球市场。

回报增1百分点 退休月入多6万

他又提醒，应定期检视基金组合、资产配置，随著年龄、收入及退休时间表改变，投资风险承受能力也会不同，应定期检视以确保策略符合退休目标。尤其是在长期投资中，即使回报率只相差1个百分点，最终结果也可能出现显著差异。以300万元退休金为例，若年均回报从3%提升至4%，退休收入每年可增加约6万港元。



