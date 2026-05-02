卖金套现攻略 黄金价值点计？卖金四大途径 实金饰金牌价比较
发布时间：06:00 2026-05-02 HKT
金价重上每盎司4600美元水平，德银唱好金价上望8000美元。有金在手，又或正启动储金，都会思考如何部署卖金套现。想卖金套现，不论是金条、金粒或饰金，既要知道卖金途径，更要留意持有的黄金产品价值如何计算。
卖金格价 要留意三大基本因素
卖金格价，初哥看到金行牌价都可能有点困惑。计算黄金产品价值，其实离不开三大基本因素。
首先是当日金价，不论是银行或金行，都会列出「卖出价」及「买入价」，卖金时就要留意「买入价」，即银行或金行买入你手上黄金产品的价钱。
第二是黄金重量，国际金价以盎司为单位，香港黄金买卖，还有克，以及传统的两、钱、分等。简单换算，一盎司等于28.349克，一两等于37.429克，一钱等于3.7429克，一分等于0.37429克。考虑卖金，不妨先睇睇手上黄金产品的重量，再换算为克，就可以比较以克为单为的报价。
第三是黄金纯度，黄金买卖牌价会以纯度划分，足金（9999实金）回收价最高。至于购买饰金时常听到的K金，指黄金纯度比例「Karat」，例如1K金含金量比例为4.166%，18K金含金量为75%，14K金含金量为58.5%。
卖金四大途径 金行收金须留意火耗、佣金等成本
本地卖金主要有四大途径，分别是金行／珠宝店、银行、当舖、专业黄金回收商。
金行及珠宝店，分行遍布各区，是卖金最方便及热门的途径。要留意金行及珠宝店收金，会收取佣金及火耗，如周生生收金会扣除2%佣金。至于火耗，是指熔化过程中黄金的自然损耗，金行及珠宝店会先扣除5%至10%重量再计算金价，但卖家如提供到保证单，证明黄金产品为该金行及珠宝店出品，部分金行及珠宝店会豁免扣除火耗。
到金行及珠宝店卖金，亦要先查询回收限制，部分金行及珠宝店只回收自家出售金饰产品。另外大额交易，金行及珠宝店或只会以支票支付。
银行是卖金另一方便途径，部分银行如中银香港、恒生，都有提供实金回收服务，但一般只接受该行出售的金条、金币等黄金产品，黄金产品须保留原装证书及包装。银行收金另一优势，是在银行相关网页可以查询最新的黄金产品买入价，但要留意并非所有分行都提供实金买卖服务，最好在卖金时先查询指定分行清单。
当舖收金其实属于贷款服务，即以持有的黄金产品作抵押借取现金。好处是可以快速获取现金，而且日后可以赎回黄金。但坏处是回收价较低，不适合想趁高位卖金套现的投资目标。
金价冲上历史高位后，本地一些老牌收金店及专业黄金回收商如中环忠记、佐敦材记、铠丰饰金回收人气急升。这类收金商标榜可提供较高的回收价，并以免佣金、免火耗为卖点，按足重量及当日报价收金。
要留意部分老牌收金店仍未有网上报价，想卖金或要先致电查询当日金价。具名气的收金店，每日早上已大排长龙，想卖金套现就要预留时间排队。
本港四大卖金途径特色与差异
|途径
|回收定价基准
|隐藏收费与注意事项
|适合对象
|珠宝金行
|按店舖当日买入牌价
|涉佣金及火耗，或拒收非自家产品
|寻求放售方便及持原店单据者
|银行
|该行实金买入价
|只限回收该行出品且保留原装证书及包装完整之金产品
|持有指定银行实体黄金产品者
|专业回收商
|贴近国际金价及纯度
|大多免佣金及火耗，惟名店需耗时排队
|追求最高净利润及不介意轮候者
|当舖
|普遍低于金行牌价
|回收价较低，不适合高位套现获利
|急需现金周转并拟日后赎回金器者
卖金前 先要做两样功课
卖金套现要增加胜算，事先要做两样功课。一是比对金价，筛选出回收价最高的途径。二是如选择到金行或银行卖金，就要准备好单据、保证书及包装，另外谨记要带备身份证明文件。按香港法例，黄金买卖属于「指定非金融业务和专业」，商户一般会要求卖家出示身份证登记，以防黄金来源不明。
卖金亦要留心网上另类途径如社交平台或二手交易平台，这类平台买家身份不明，亦容易坠入不法之徒骗局，最好避免使用。
黄金价格一览
金行／珠宝店（足金饰品：两）（5月1日牌价）
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买入价
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换货价
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卖出价
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周生生
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$41,620
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$43,180
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$52,020
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周大福
|
$41,620
|
$43,120
|
$52,020
|
谢瑞麟
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$42,130
|
$52,020
银行、金行／珠宝店 （足金产品：两）（5月1日牌价）
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买入价
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卖出价
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恒生 9999 金条
|
$42,940
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$43,540
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招商永隆99金
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$43,152
|
$43,222
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周生生足金金条
|
$42,290
|
$46,370
|
谢瑞麟足金金条
|
$42,300
|
$46,370
|
周大福金粒
|
$42,290
|
$46,380
收金店、专业黄金回收商（4月30日牌价）
|
买入价
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佐敦材记收金 9999金价
|
$41,800
|
铠丰饰金 9999金价
|
$41,190
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