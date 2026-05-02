卖金套现攻略 黄金价值点计？卖金四大途径 实金饰金牌价比较

金价重上每盎司4600美元水平，德银唱好金价上望8000美元。有金在手，又或正启动储金，都会思考如何部署卖金套现。想卖金套现，不论是金条、金粒或饰金，既要知道卖金途径，更要留意持有的黄金产品价值如何计算。

卖金格价 要留意三大基本因素

卖金格价，初哥看到金行牌价都可能有点困惑。计算黄金产品价值，其实离不开三大基本因素。

首先是当日金价，不论是银行或金行，都会列出「卖出价」及「买入价」，卖金时就要留意「买入价」，即银行或金行买入你手上黄金产品的价钱。

第二是黄金重量，国际金价以盎司为单位，香港黄金买卖，还有克，以及传统的两、钱、分等。简单换算，一盎司等于28.349克，一两等于37.429克，一钱等于3.7429克，一分等于0.37429克。考虑卖金，不妨先睇睇手上黄金产品的重量，再换算为克，就可以比较以克为单为的报价。

第三是黄金纯度，黄金买卖牌价会以纯度划分，足金（9999实金）回收价最高。至于购买饰金时常听到的K金，指黄金纯度比例「Karat」，例如1K金含金量比例为4.166%，18K金含金量为75%，14K金含金量为58.5%。

卖金四大途径 金行收金须留意火耗、佣金等成本

本地卖金主要有四大途径，分别是金行／珠宝店、银行、当舖、专业黄金回收商。

金行及珠宝店，分行遍布各区，是卖金最方便及热门的途径。要留意金行及珠宝店收金，会收取佣金及火耗，如周生生收金会扣除2%佣金。至于火耗，是指熔化过程中黄金的自然损耗，金行及珠宝店会先扣除5%至10%重量再计算金价，但卖家如提供到保证单，证明黄金产品为该金行及珠宝店出品，部分金行及珠宝店会豁免扣除火耗。

到金行及珠宝店卖金，亦要先查询回收限制，部分金行及珠宝店只回收自家出售金饰产品。另外大额交易，金行及珠宝店或只会以支票支付。

银行是卖金另一方便途径，部分银行如中银香港、恒生，都有提供实金回收服务，但一般只接受该行出售的金条、金币等黄金产品，黄金产品须保留原装证书及包装。银行收金另一优势，是在银行相关网页可以查询最新的黄金产品买入价，但要留意并非所有分行都提供实金买卖服务，最好在卖金时先查询指定分行清单。

当舖收金其实属于贷款服务，即以持有的黄金产品作抵押借取现金。好处是可以快速获取现金，而且日后可以赎回黄金。但坏处是回收价较低，不适合想趁高位卖金套现的投资目标。

金价冲上历史高位后，本地一些老牌收金店及专业黄金回收商如中环忠记、佐敦材记、铠丰饰金回收人气急升。这类收金商标榜可提供较高的回收价，并以免佣金、免火耗为卖点，按足重量及当日报价收金。

要留意部分老牌收金店仍未有网上报价，想卖金或要先致电查询当日金价。具名气的收金店，每日早上已大排长龙，想卖金套现就要预留时间排队。

本港四大卖金途径特色与差异

途径 回收定价基准 隐藏收费与注意事项 适合对象 珠宝金行 按店舖当日买入牌价 涉佣金及火耗，或拒收非自家产品 寻求放售方便及持原店单据者 银行 该行实金买入价 只限回收该行出品且保留原装证书及包装完整之金产品 持有指定银行实体黄金产品者 专业回收商

贴近国际金价及纯度 大多免佣金及火耗，惟名店需耗时排队

追求最高净利润及不介意轮候者 当舖 普遍低于金行牌价 回收价较低，不适合高位套现获利 急需现金周转并拟日后赎回金器者

卖金前 先要做两样功课

卖金套现要增加胜算，事先要做两样功课。一是比对金价，筛选出回收价最高的途径。二是如选择到金行或银行卖金，就要准备好单据、保证书及包装，另外谨记要带备身份证明文件。按香港法例，黄金买卖属于「指定非金融业务和专业」，商户一般会要求卖家出示身份证登记，以防黄金来源不明。

卖金亦要留心网上另类途径如社交平台或二手交易平台，这类平台买家身份不明，亦容易坠入不法之徒骗局，最好避免使用。

黄金价格一览

金行／珠宝店（足金饰品：两）（5月1日牌价）

买入价 换货价 卖出价 周生生 $41,620 $43,180 $52,020 周大福 $41,620 $43,120 $52,020 谢瑞麟 $42,130 $52,020

银行、金行／珠宝店 （足金产品：两）（5月1日牌价）

买入价 卖出价 恒生 9999 金条 $42,940 $43,540 招商永隆99金 $43,152 $43,222 周生生足金金条 $42,290 $46,370 谢瑞麟足金金条 $42,300 $46,370 周大福金粒 $42,290 $46,380

收金店、专业黄金回收商（4月30日牌价）

买入价 佐敦材记收金 9999金价 $41,800 铠丰饰金 9999金价 $41,190

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投资者如想投资黄金，又有何选择？投资黄金方法有好多种，如黄金ETF、纸黄金等不同的黄金投资工具，详见以下组图：

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