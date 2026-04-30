2026劳力士新表3大潜力款 蚝式百年纪念够罕有 一款货源稀缺可升值逾倍

劳力士（Rolex）新表系列是每年Watches and Wonders表展焦点之一。今年推出的新系列之中，最具话题性是为庆祝蚝式表壳100周年推出的Oyster Perpetual，还有不少表款注入独特的新材质及设计。曾任钟表零售集团高层、钟表收藏家黄英飞（Noel）表示，早前亦身在瑞士Watches and Wonders表展，亲身检视过劳力士今年新系列，他认为今年新系列中，至少有3个款式值得钟表爱好者及投资者留意。

蚝式百年纪念款：Oyster Perpetual 41

首先是Oyster Perpetual 41，这个新款式是向蚝式迎来100周年纪念而设计，细节上加入100周年致敬元素。

Noel表示，Oyster Perpetual 41在表冠上加入「100镌刻」，而传统的6点钟位置，则由「Swiss Made」改为「100 Years」字样。至于表面上的「Rolex」字样与分钟刻度的小方格，亦以经典绿色移印方式呈现。他认为这些细节，呈现蚝式100周年主题，属于较罕见的设计且别具纪念价值。他预计如推出初期货量稀缺，价格在短期内或有可观升幅。

售价：

HKD$78,000（41mm）

HKD$68,200（36mm）

HKD$62,400（31mm）

话题表面设计：Oyster Perpetual 36

今年劳力士新系列中，Noel亦欣赏Oyster Perpetual 36。Oyster Perpetual 36最抢眼是色彩丰富的表面。Noel表示这款设计收藏家称为「电脑面」，在七十年代尾面世。

今次复刻的彩色漆面设计，表面镌刻「ROLEX」字样，10种色彩以移印工艺逐一呈现，工序繁复耗时，要求极致的精准度。Rol

Noel认为，Oyster Perpetual 36在工艺上固然有突出之处，另一特色是色彩丰富表面切合较年轻用家口味，而表身在体积上做到男女用家均适合配戴，相信Oyster Perpetual 36可以获用家追捧。考虑到用家及收藏家的需求，他预计首批价格或有机会上涨逾倍。

售价：

HKD$57,000（41mm）

HKD$54,400（36mm）

HKD$50,800（31mm）

珐瑯表面、陶瓷外圈：Oyster Perpetual Cosmograph Daytona

今年劳力士新系列中，Oyster Perpetual Cosmograph Daytona刚发布便成为焦点所在，Noel表示这款以「剧透」方式预告新款Daytona，有多项细节值得留意。

首先是表身以白色珐瑯表面，Noel表示今次是Daytona首次采用珐瑯表面，相信用家及收藏家都会有兴趣入手。至于Cerachrom陶质外圈组合，陶瓷材质以蕴含丰富碳化钨的氧化锆制成，劳力士已申请了专利。

至于经典测速计的模铸刻度经过重新设计及以PVD镀膜技术镀上铂金，融入外圈之中，数字横排，呼应了初代Daytona的经典风格。

Noel亦欣赏今次选用了透明蓝水晶表壳底盖，采用防反光涂层，可以欣赏到机芯的精美装饰。他坦言，Daytona是备受追捧的热门款式，预计在货源稀缺情况下，价格有机会上涨逾倍。

售价：待定

劳力士价格步平稳期 易套现成优势

不少劳力士的用家及投资者，都会留意到劳力士指数走势。劳力士指数于2022年疫情期间曾创下42,511美元历史新高，去年曾见26,550美元低位，近月已回升至29,556美元水平。

Noel表示疫情时环球消费者抱著「今日唔知听日事」心态，追捧奢侈收藏品，令劳力士价格创下历史新高。但他形容，劳力士价格现时处于平稳期，考虑到劳力士容易套现的独特优势，未来价格可望稳步上升。

早前市场曾传闻俗称「百事圈」的GMT-Master II停产，部分授权经销商已确认停止供应。虽然劳力士未有就消息作出评论，但「百事圈」在二手市场价格已上涨3,000美元，3月第一周需求量较2025年平均水平暴增500%。

今年劳力士新系列，还包括以18K金铸造的Oyster Perpetual 28、Oyster Perpetual 34，精钢表身配搭渐变绿色漆面表面的Oyster Perpetual Datejust 41，配备机械记忆预设倒数计时功能的Oyster Perpetual Yacht-Master II，以及采用新研发合金「Jubilee Gold的Day-Date 40」。

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