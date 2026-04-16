中电「节能家电更换」只限3类人 坊间另有4大折扣优惠选择 包括免费回收旧家电

中电「节能家电更换计划」第二阶段将于4月27日开始接受申请，其旧换新计划设有名额限制及申请门槛；不过，若屋企有家电、炉具想旧换新，其实还有四项上车选择，可以赚取折扣优惠。

「节能家电更换」资助4款电器

中电「节能家电更换计划」第二阶段资助名额共6,000个，可供选择电器包括变频冷气机、电热水炉、雪柜及洗衣机。成功申请者，选购指定家电产品，最高可获相当于订单总额七成或最高2,700元资助金额，以较低者为准。申请期由4月27日至5月3日，成功申请者将于5月12日至5月15日收到通知，凭通知电邮可登入度度赏连结，或预约中电门市选购家电。

「节能家电更换计划」有三类人可受惠，一是年满65岁或以上，正领取综援或长者生活津贴的长者；二是正在领取在职家庭津贴、综援、全额学校书簿津贴、幼稚园及幼儿中心学费减免计划全免学费；三是持有残疾人士登记证，或正在领取综援、伤残津贴的残疾人士。

第二阶段网上申请将于4月27日上午9时开放，申请表格亦会于同日在中电客户中心派发，申请人亦可以携同表格及相关资格证明文件到中电客户服务中心提交申请。

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煤气客户月尾前可赶搭旧换新尾班车

若想更换煮食炉及热水炉，本身又是煤气用户，亦可以在4月30日前，争取机会赚取煤气旧换新优惠。

煤气的旧换新优惠，主要分为两大类，一是为气体煮食炉用户而设，以TGC或SIMPA以外品牌煮食炉申请旧换新，可选择送抽油烟机连安装，或即减600元优惠。以TGC或SIMPA煤气煮食炉旧换新，则可获赠300元「好气Fun」电子现金券。

以非气体煮食炉换购气体煮食炉，可获折扣优惠及获赠电子现金券。

第二类是「电转气」旧换新优惠，以非气体煮食炉换购气体煮食炉，可获6折优惠及获赠300元「好气Fun」电子现金券。以电热水炉换购煤气热水炉，则可获75折优惠及获赠300元「好气Fun」电子现金券。

另外今次旧换新优惠，如需要额外安装工序，相关工程费亦可享半价优惠。

官网选购Samsung电视雪柜 即享旧换新升级优惠

家电旧换新，用家除了想赚优惠，亦希望享有免费回收旧家电服务。Samsung官网提供的旧换新计划，就有齐这两项优惠。

现时Samsung官网的旧换新计划，主要涵盖电视及雪柜产品。

现时Samsung官网的旧换新计划，主要涵盖电视及雪柜产品。申请步骤很简单，只要在官网选购电视或雪柜，拣选心仪型号后，系统就会即时提供回收同类旧电器的折扣优惠。

例如在官网选购42吋OLED 4K AI Smart TV，即可享最高达700元升级折扣优惠。用家只要简单回答旧电视的尺寸、品牌/产品类别，就可以得知升级折扣金额，确认后就会即时扣除折扣金额。

完成购买订单后，用户在送货前须预先拆除旧电视或雪柜，当送货时就会同步免费回收。

Dyson旧换新计划 可享高达75折优惠

Dyson产品想旧换新，唔少用户会谂到在二手谷或拍卖平台放售，其实仍有一个更简单的选择，就系透过Dyson的旧换新计划，以折扣价升级同类新产品。

Dyson旧换新计划，包括吸尘机、空气清新机、冷暖机、头发护理产品系列，甚至较另类的灯具系列。今期旧换新选择中，最抢眼是Dyson V12s Detect Slim Submarine™ Complete干湿全能洗地吸尘机，用Dyson旧吸尘机换购，可享75折优惠价4,935元，兼送收纳架。

透过Dyson的旧换新计划，可以用折扣价升级同类新产品。

至于吸尘机、空气清新机、冷暖机及灯具，以Dyson同类旧产品换新可享8折优惠，头发护理产品系列，包括风筒、二合一直发器，则可享85折旧换新优惠。

想申领旧换新优惠，可联络Dyson香港官方WhatsApp，输入「我想trade-in旧机」，再选择想升级的产品类别，确认参与旧换新计划后，就会收到客户提供的升级优惠码，必须在14日内完成选购升级，当送货时将会同步回收旧机。客户亦可以选择携带Dyson旧机到体验店trade-in，回收旧机后可即场获得升级优惠。

亿世家产品3年内可退回30%作折扣

小家电亦有旧换新优惠。亿世家的trade-in计划与社福机构合作，将回收的产品按状态分类，并捐赠予有需要人士。

用家购买亿世家产品，在30日内全新未用及没有损坏，可以免费换取其他产品。如已使用并保留包装外盒及配件，则可获退回50%作折扣，用作换购其他产品。

至于3年内购买的亿世家产品，透过trade-in计划可获退回30%折扣，用作购买其他产品。但要留意运动器材、按按摩椅、电动轮椅及电子门锁及蒸焗炉及洗碗机等大型电器，就不适用于trade-in优惠。

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