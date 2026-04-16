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保诚伙复星健康拓医疗网络 覆盖深圳广州珠海佛山 客户可享医疗费直付服务

投资理财
更新时间：12:32 2026-04-16 HKT
发布时间：12:32 2026-04-16 HKT

保诚宣布与复星健康深化合作，将复星健康旗下所有大湾区医院全面纳入保诚医疗网络。除早前已合作的佛山复星禅诚医院外，新增深圳恒生医院、广东药科大学广州复星禅诚医院（广州新市医院）及珠海禅诚医院，让保诚合资格客户可于大湾区更多城市享用医疗费用直付服务。

涵盖专科门诊、手术及住院治疗等

随著是次深化合作，保诚合资格客户可在进行治疗前向复星健康旗下各大湾区医院预先咨询相关医疗费用，服务范围涵盖专科门诊、手术及住院治疗等多元化医疗服务。院方将因应客户所需为其向保诚申请医疗费用预先批核，如个案获批核，保诚会在完成治疗后为申请人直接向院方支付已批核之医疗费用。

保诚保险香港行政总裁林智刚表示，随著大湾区内的跨境往来愈趋频繁，大众对跨境医疗服务的需求亦与日俱增。是次与复星健康的深化合作进一步延伸保诚于区内的医疗网络布局，让其合资格客户能于深圳、广州、珠海、佛山等多个主要城市，享有更便捷高质的医疗服务体验。

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