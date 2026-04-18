拆解「日日生息」货币基金 专家提醒非零风险 不受80万存保保障

随着全球股市走势波动，加上定存息率低迷，令不少投资者把闲置资金停泊于一些「日日派息」的货币基金产品，甚至被视作「零风险」投资，但实际上很多投资者却不知道基金背后投资了甚么产品。富途证券首席分析师谭智乐接受《星岛头条》访问时表示，此类货币基金主要投资于短期、高信用评级及高流动性的货币市场工具，透过每日累计利息，令基金净值或派息金额可按日反映收益。他又提醒，货币基金本质上仍属投资产品，并非「零风险」，而且不受存款保障计划所保障。

多投资政府债券或银行定存证

谭智乐表示，券商一般提供由基金公司发行的货币基金产品，以市场常见产品为例，相关基金多数投资于政府债券、政府票据、银行定期存款证、高评级企业短期债券或商业票据、回购协议，以及其他短期存款和货币市场工具。他指出，这类资产的加权平均到期日通常不超过60日，全部属固定收益工具。

如何做到每日都有回报？

被问到为何能够做到每日都有回报，谭智乐解释，上述底层资产本身每日都在生息，回报通常跟随HIBOR或市场短期利率变化。基金公司会每日计算应计利息，并累积在单位净值（NAV）之中，部分产品则以现金派息形式发放，因此基金能做到每个交易日现金派息，最快第二个交易日到账。

非零风险 不受80万存保保障

谭智乐强调，货币基金虽然一般属较低风险级别产品，但绝不等同零风险，当中主要风险包括信用风险、利率风险及流动性风险。另外，他亦称，货币基金属互惠基金或单位信托一类的投资产品，并非银行存款，因此不受存款保障计划保障（DPS）。换言之，假设投资者以不多于80万港元全数买入货币基金，亦不会获得DPS保障。

根据资料显示，DPS只保障成员银行香港办事处的合资格存款，包括活期存款、储蓄存款及5年内定期存款。自2024年10月1日起，保障上限已提高至每名存款人于每家银行80万港元。

谭智乐表示，尽管历史上从未出现过券商或基金公司出现倒闭而令投资者损失本金的案例。但在没有政府提供100%担保的情况下，假设出现极端情况，投资者仍有机会面对资金赎回延误，甚至承受轻微损失。他建议，投资者仍应按自身风险承受能力而去考虑。

定存具DPS保障 回报及流动性较差

若与定期存款相比，在DPS保障下，定存风险的确是相对较少，但回报率和流动性亦相对较差，需由投资者去决定如何取舍。

留意买入及赎回时间 或影响结算安排

另一方面，有部分投资者会选择将资金停泊于券商提供的货币基金，以赚取较活期存款稍高的利息，再待有需要时赎回现金投资股票或认购新股。然而，本报提醒，投资者须同时留意买入及赎回时间点及结算安排，以坊间一家券商为例，买入指令若在平台指定的交易日截数时间后才提交，该笔订单通常会被视为下一个交易日的交易，因此将未能获得当日收益。

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