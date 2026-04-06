中东局势左右美股 港股展现抗跌力 转型教育股可看高一线︳陈永陆

美股上周四个别发展，美国总统特朗普称，未来两至三个星期会对伊朗发动更猛烈进攻，刺激油价飙升，三大指数初段都下跌。其后，市场传出伊朗正与阿曼起草霍尔木兹海峡通行协议，消息令三大指数由低位回升，纳指和标指更倒升收市，而道指收市跌61点，报46504点；标指收市升7点，报6582点；纳指收市升38点，报21879点。总结全周三大指数结束连续五星期的跌势，并录得自去年11月底以来最大的单周升幅，道指升近3%，标指升近3.4%，纳指升约4.4%。虽然美股三大指数回升，可是油价高企加上伊朗局势仍然不明朗，所以美股仍会较为波动。

在长假期前，特朗普就伊朗战事发表全国性讲话，虽然提到战争即将结束，可是却誓言未来几个星期将进行「极其严厉」的攻击行动，因此亚太区股市在特朗普发表讲话后应声下跌，油价亦应声急速回升，同时恒生指数亦再度失守250天平均线。当然，250天平均线并非一个重要支持，亦非一个重要阻力，因为现时市场只是在等待伊朗的战事何时解决，同时特朗普的态度反复无常，因而令恒生指数在极短时间上升，亦可以在极短时间内下跌，因此不用太介意250天平均线是否再度失守。反而，大家应该留意港股近日的抗跌力远较其他市场为高，因此相信25000点以下仍然会有不错的支持。

个别股份可以留意精英汇集团（1775），公司近日公布2026中期业绩，截至2026年1月底止6个月，集团收入按年大增45.6%至1.372亿元，股东应占溢利达930万元，成功扭亏为盈，每股基本盈利1.75仙。

精英汇具估值重估潜力

业绩表现理想的主因是集团成功从传统补习机构转型为综合教育生态系统，其中学校服务收入增长56.4%，而内地业务因版图拓展至京沪等一线城市，收入大升89.4%；至于配套教育服务，收入更激增148.4%，主要受惠于大湾区融合政策，而升学顾问服务需求更出现井喷式的增长，按年大增5.8倍；而于私立日校与传统补习亦有很好的成绩，其中日校收入增长34%，而传统辅助教育则透过精品小组教学维持稳健的收入表现，这亦展现强大抗周期能力。

集团积极配合「留学香港」及「国际版DSE」政策，近期大幅扩张元朗及旺角校舍，这令教室容量提升至约61%，而校舍选址在战略性覆盖北部都会区，配备先进STEAM设施，目的是希望捕捉国际化教育缺口。

由于精英汇的品牌已建立了37年，同时积累的经验及前瞻性布局，已构建起「学校服务+配套服务+日校」的增长铁三角。公司已步入稳健的轨道及收成期中，具备中长线估值重估潜力，值得留意。

陈永陆（财经专栏名家）