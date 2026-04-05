投资「慢下来」非浪费时间 承认自己平凡 简单策略反成聪明选择｜李声扬

在当今快节奏的商业社会，特别是香港这样讲求效率的地方，很多人坚信投资成功全靠执行力。他们认为时间宝贵，与其花脑筋思考，不如立刻行动、快速进出市场。

太多人过分强调执行速度

笔者一直认为，在创业或职场上，社会过度夸大了「好点子」和「原创性」的重要性。许多人以为只要拥有独特的创意，就能一飞冲天，结果却低估了坚持执行与落地能力的价值。但在投资这件事上，情况却完全相反：太多人过分强调执行速度和操作频率，严重低估了事前思考与自我认知的必要性。他们急于抄袭别人的成功模式，却不愿花时间了解自己真正适合甚么、最终只落得东施效颦。

这种心态的根源，其实是不愿接受自己平庸的事实。大多数人都不愿意承认自己的能力有限，也不愿意承认大多数人在投资上并没有特别的天赋或优势。于是，他们宁愿不断追逐热门概念、频繁买卖，甚至借用别人的策略，结果往往因为方法与自身条件格格不入，最终表现不尽人意。

持大市ETF已跑赢很多人

吊诡的是，如果能坦然接受自己的平凡，选择最简单、最被动的投资方式——长期持有追踪大市指数的ETF，反而能轻松跑赢市场上绝大部分积极操作的投资者。因为现实数据一再显示，绝大多数个人投资者长期都跑输大盘指数。对大多数人来说，接受局限、选择适合自己的简单策略，看似保守，实际上却是最聪明的选择。

若仍是坚持想捉时机或拣股，那就要记住：真正的投资智慧，从来不在于动作有多快、多激进，而在于能否清醒地认识自己。把自己的能力圈、风险承受能力和投资风格梳理清楚，之后遇到合适的机会就能果断出手，不必每次都重新挣扎和纠结。

投资是一场比谁清醒竞赛

在快节奏的香港社会，很多人把「慢下来」视为浪费时间，但这恰恰是稀缺的竞争优势。投资不是一场比谁更勇敢、谁动作更快的比赛，而是一场比谁更清醒的长期竞赛。只有先把根基打稳，执行才能真正发挥最大效用。

归根结底，成功投资的关键不在于完全拒绝思考，或完全迷信执行，而在于找到两者的平衡点。对多数人来说，愿意承认自己的平凡，选择适合自己的简单路径，反而能走得更远、更稳。这才是投资中最务实、也最难得的智慧。

Patreon作者 李声扬

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