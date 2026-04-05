澳元定存博财息兼收 一间最高4.4厘 大行看升汇价9% 「战争完结料大反弹」

美伊战争导致油价急升，全球通胀压力升温，环球央行均面临加息压力。澳洲央行于3月中以5比4的票数，通过将加息至4.1厘，为战事后首个加息的G10国家。本港个别银行的澳元定存亦上调至4厘水平，远高于港元定存。同一时间，澳元兑美元近期回调至0.69水平，兑港元处于5.4算，有大行近日看好澳元前景，相信至今年底兑美元可升至0.75，兑港元则升至5.87，较现价潜在升幅近9%。外汇专家亦看好澳元，但建议投资者可待澳元企稳技术支持位才入市。

自澳洲央行加息后，本地银行纷纷上调澳元定存年利率。富邦近日推出3个月澳元定存4.4厘优惠，起存额8万澳元（折合约43.2万港元），需要以新资金经分行开立。而该行手机应用程式限定优惠，起存额10万澳元（折合约54万港元），一年期4.15厘，3个月及半年为4.05厘。

兑澳元后定存高达12厘

南洋商业银行近日推出1个月澳元亦有4厘，定存7日更有12厘，条件是要先经该行兑换澳元，于网上或手机银行开立的起存额为等值1000港元，于分行开立则为等值3万港元。

建行亚洲亦提供较低入场门槛的优惠，等值3万港元或以上澳元定存，3个月有3.7厘，需经手机、网上或智能柜员机开立。大行方面，中银香港及恒生最高亦有3厘，存期同为3个月，中银香港限私人财富及中银理财客，起存额1000澳元；恒生限优越私人理财及优越理财客户，等值1万港元可入场，

自澳洲央行加息后，本地银行上调澳元定存年利率，个别优惠超越4厘。

华侨银行料澳央行更鹰

澳元定存赚息胜过港元，汇价上又能否帮助存户财息兼收？事实上，澳元兑美元今年曾逼近0.72，年内升幅曾逾7%。然而，随着中东局势持续紧张，避险情绪升温，资金流入美元避险，令美汇指数重上100，令澳元自高位回落。不过，华侨银行近日发表报告，对澳元展望保持正面，主因是相信澳洲央行会采取更具鹰派的立场，在5月有空间再度加息，展望澳元兑美元的年尾目标价为0.75，兑港元则为5.8748。

企稳0.68美元支持位才入

连连STAR FX总经理陈欣接受《星岛头条》访问时指，澳元在各商品货币中的确最值得部署，因澳洲主要出口铁矿石资源，近期受能源价格影响较少；本地经济亦不俗，续有加息机会，兑美元的息差有优势，对「食息」者有吸引力；同时，贸易伙伴的中国经济慢慢复苏、澳洲对华关系缓和也有利当地经济。他从技术上看，建议投资者可以看0.68美元的支持位能否企稳，「守得住」才买入澳元。长线而言，若战事结束、地缘局势缓和，他相信澳元反弹力度及潜在升幅也是商品货币中最佳，可挑战0.72美元的高位。

防美股调整 留意汇兑成本

资深外汇分析师张建泰亦相对看好澳元，不过他提醒《星岛头条》读者，由于全球央行也加息，澳元息差稍后或重新收窄，兑美元升至0.71后，上升动力可能不足。另外美股调整往往波及澳元，要慎防美股会否再出现明显调整。同时，投资者亦要考虑汇兑成本，有实际澳元需要更佳，例如子女到澳洲留学，否则将来兑回港元又涉及汇兑成本。

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