油价引发全球滞胀风险上升 专家料美难减息 港楼恐受压 相对看好一种资产

随着也门胡塞武装周末首次向以色列发动攻击，令中东局势急剧升温，国际油价再次飙升至逾百美元大关，并引发全球市场对陷入「滞胀」（Stagflation）恐慌。Pagoda智库共同创办人及经济研究总监徐家健接受《星岛头条》访问时警告，目前全球出现滞胀的风险已较开战前显著提高，但目前仍未到确认滞胀的阶段。他预期，美国联储局今年最多只能减息一次，而这将对正处于复苏的香港楼市构成压力。在投资部署上，他建议投资者应提高现金比例，并相对看好加密货币的前景。

何谓「滞胀」？

所谓「滞胀」，是指经济停滞及通货膨胀同时发生的罕见经济现象，而滞胀的核心特征有三，分别是GDP增长缓慢或者负增长、企业投资和消费者支出减少导致的经济停滞，以及高通胀和高失业。

原油副产品供应逐渐受累

对于全球经济是否已出现滞胀风险，徐家健直言，目前风险的确较之前高。他解释，在爆发美伊冲突前，市场普遍认为通胀仍可控，联储局有充足空间减息。然而，随着霍尔木兹海峡被封锁，油价大幅波动，「如果油价只贵一、两个月，对整体经济影响不大。但若拖延几个月，除了原油之外，化工产品、肥料及塑胶等副产品供应亦会受累，从而形成成本推动型通胀（cost-push inflation）」。

徐家健表示，一旦通胀预期成形，只要再有宏观数据如失业率、PMI等数据显示实体经济受到打击，滞胀危机便会正式爆发。

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今年减息一次料已是极限

利率前景方面，徐家健认为，单纯是通胀升温已足以影响联储局决策。若通胀升到3至4%水平，联储局已很难大举减息。他坦言，市场早前预期今年至少减息一次，惟这场战事有些微失算，导致市场开始猜测是否能够减息，甚至有人表示可能会加息。

不过，徐家健持乐观态度，认为加息机率仍然偏低，应该都可以减到一次，但已经是极限。他进一步指出，特朗普发动战争受制于60日限制，在未获国会正式宣战授权下，时间压力反而令伊朗在停战谈判中占据较有利位置，加上以色列是否愿意收手亦是关键变数，令霍尔木兹海峡何时重开仍充满不确定性。

记者翻查资料显示，美国1973年《战争权力法》（War Powers Resolution）规定，总统动用武力后48小时内须通知国会；若国会未正式宣战或授权，军事行动须在60天内自动终止（可延长30天）。

另外，在本港实施联系汇率制度下，美国息口对香港息口有直接影响。徐家健指出，若减息预期落空，香港楼市近期止跌回升势头也可能受影响。此外，油价高企亦将直接推高市民的日常生活开支，包括汽车燃油费及机票燃油附加费等。

油价金价再高追风险大

面对滞胀环境，各类资产走向又如何？徐家健分析，油价走势反复，极易受消息面主导，料在每桶80至100美元区间上落，不建议高追；黄金方面，他认为传统避险作用正在减退，「过去几年金价的升法，已不再是单纯的避险资产，反而有点像加密货币，只是资金寻找停泊的仓位。」他坦言，目前金价已升得太高，再追入风险较大。

相反，徐家健看好早前已大幅下挫的加密货币，他认为，当打仗时发现买金也不行，资金又不知买甚么好时，之前跌得较多的加密货币反而有机会回升。

投资者宜提高现金比例

在整体资产配置上，徐家健强调「现金为王」，建议投资者应因应个人情况，在情况尚未太明朗的时候，适当提高现金比例。

至于股市，他认为香港及亚洲股市相比外围，受到直接影响较小。策略上，投资者可趁低吸纳一些近期回调、相对见底的港股，但他警告切勿高追已累积巨大升幅的资产，例如石油相关股，「因为这些资产在风吹草动时，必定是跌幅最大的」。