理财专家林昶恒规划退休投资 百万专攻高息港股 杠杆买储蓄保年收10厘息｜百万仓

「若你有100万元，你会怎样投资？」百万仓每期也请各路专家设计一个百万组合，无独有偶，认可财务策划师、家庭理财教育学会会长林昶恒在2021年开立了一个真实的「百万仓」，以100万元本金投资本港高息股票，是他为退休准备的其中一个「钱包」，经过4年半时间，既收到丰厚股息，股价也水涨船高，整个组合已滚存至170多万元。对于退休投资，现时他采取进取及收益资产各三成的部署，前者主要买股票及基金，后者则买储蓄保险及年金，其部分储蓄保单更利用保费融资提升年回报至10厘。

记者：叶卓伟

身为财务策划专家，林昶恒早年已规划个人退休部署，在2021年9月，他更特意开立了一个「百万仓」专门投资内银、电讯、石油、公用等高息港股，为退休做规划。「当时用100万做一个去做，是特意方便自己，一看月结单数字便知道表现」，若股价合适亦会将股息再投资，截至上个月底，这个收息股组合已升至170多万元，每年平均股息回报约5厘多。

林昶恒是香港第一代认可财务策划师(CFP)，多年来辅导过不少理财奇难杂症。 何健勇 摄

按年龄分配进取及收息资产

不过谈到整体退休布局，林昶恒直言单是100万元并不足够，目前其规划是股票及基金约占总资产30%，储蓄保单及年金亦占30%，以上两部分分别是「进取」及「制造收益」的资产，其比例应视年龄分配：「如果今天40岁，40%制造收益，而60%就可以进取。相反的，例如我们60岁，60%要制造收益，40%可以进取。」

余下40%为现金，他坦言实际上不用这么高，只是近期市况波动，故提升现金水平等待入市时机，当市场真正恐慌时可迅速出手，例如早前比特币跌至6万多美元边缘时他亦有买入其ETF，但占其整体组合极小比重。

善用保费融资 及早买大保单

值得一提是，林昶恒部分储蓄保单运用了保费融资，令保单的内部回报率（IRR）提升至年均9%至10%，较原本的IRR可提升2至3个百分点。操作上，他举例投保一张500万元的储蓄保单，投保人付出150万元，余下350万元向银行借贷。每月只需还息，目前保费融资的借贷利息约3厘左右，本金可留待多年后赎回保单时才归还。

他表示，储蓄保险持有时间越长、回报越高，及早投保可享有更高回报，其目标投资期为15至20年。由于保费融资涉及借贷，其风险高于单纯买储蓄保。

第一代财策师 见尽退休疑难

林昶恒是香港第一代认可财务策划师(CFP)，在2001年取得此专业资格，其起点是1997年亚洲金融风暴，市道不景，他被迫从投资公司转行，凭著刚完成的金融硕士，获聘到公开大学（现称都会大学）当兼职导师。1999年香港推行强积金制度，当时保险从业员对基金认识不深，林昶恒此前从事基金及股票投资，正好填补市场空白，更令他正式走上金融培训工作的路，不讳言「是时代选择了我」。

2000年代初香港兴起财务策划师的资格，「我是胆粗粗第一批去考」，加上后来获辅导学硕士，他多年来将财务策划及心理学结合，为客户提供情理兼备的意见，也见尽港人规划退休疑难杂症。他认为部署退休应划分「四桶金」，第一桶金是应急资金，应是日常生活费的3至6个月，不宜轻易取用，「这是求安心的」；第二桶金用于风险管理，包括投保人寿、医疗及危疾保险，特别是年届70、80岁时医疗费用不菲，需及早准备。

林昶恒强调，先准备好应急钱及保险保障，其后才规划退休投资。 何健勇 摄

完成前两桶金配置后才开展退休投资，即收息、制造现金流的第三桶金，以及长期资产增值的第四桶金。「如果能够砌到这组合，其实市况如何波动，担心都不会太大，因为一定有钱可以花。」至于第三及第四桶金的比例及投资甚么，则可用提取率推算，假设有500万元老本，每年需要20万元生活费，提取率为4%，亦即坊间常说的「4%法则」，投资者便可考虑运用哪些资产制造每年4%收益。若提取率较高，投资者便需要更多本金，或更长投资期，或更高风险以达成目标。

收租制造收入非退休好选择

储蓄保、年金、债券、股票、基金等均可制造退休收入，但他特别指出不少人打算买楼收租作退休是错误想法。因扣除差饷、管理费、维修保养等开支，实际租金回报可能只有不足两厘，而且物业会老化贬值，大厦维修更是无底深潭。他过去多年居于九龙某「高龄」蓝筹屋苑，对此问题感受甚深，该屋苑小业主多年来在大维修上达不到共识，大厦老化也只能小修小补，故他4年前已换楼同区楼龄较新的屋苑。

相关文章：

打仗不代表买油金必胜 勿坐艇变「坐航空母舰」 卢楚仁荐澳元可财息兼收｜百万仓

打仗不代表买油金必胜 勿坐艇变「坐航空母舰」 卢楚仁荐澳元可财息兼收｜百万仓

打守势波防战事及私募信贷爆煲 何启聪：股票长仓占三成 储蓄保收息胜定存｜百万仓

假如今日有100万元 你会买甚么？ 何启聪：股票投资重防守30%买短期储蓄保｜百万仓

黄国英明言股市「牛熊交织」 冇脑买M7时代已过 精挑3大主题14只股｜百万仓

黄国英明言股市「牛熊交织」 冇脑买M7时代已过 精挑3大主题14只股｜百万仓

美股投资配置已届调整时 加入日股及欧股 李声扬：30年滚存1000万不难｜百万仓

美股投资配置已届调整时 加入日股及欧股 李声扬：30年滚存1000万不难｜百万仓

拥100万资金买股好过买楼 关焯照看好银行及地产股 15%押注一只AI股｜百万仓

假如今日有100万元 你会买甚么？ 关焯照：15%押注Alphabet｜百万仓

假如今日有100万元 你会买甚么？ 汪敦敬：四成资金作买楼首期｜百万仓

假如今日有100万元 你会买甚么？ 汪敦敬：四成资金作买楼首期｜百万仓

「金王」大胆预测破6000美元 乱世下至少30%买黄金白银｜百万仓

假如今日有100万元 你会买甚么？ 「金王」张德熙：20%买金10%买银｜百万仓

假如今日有100万元 你会买甚么？ 曾渊沧：年纪大应All In收息股｜百万仓

假如今日有100万元 你会买甚么？ 曾渊仓：应该All In收息股｜百万仓