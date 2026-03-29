投资本质是一场马拉松 调整是常态 真正风险来自情绪化操作｜李声扬

最近股市出现超过10%的调整，不少投资者开始感到紧张，甚至担心这是否会演变成熊市。其实在这个时候，最重要的就是保持冷静的心态。

10%调整不代表熊市到来

首先要明白，10%的调整并不一定代表熊市即将到来。在股市的历史中，这种程度的回调其实相当常见。无论是处于牛市还是震荡市，一年内出现一、两次10%左右的调整，往往只是市场正常的呼吸动作。它可能是投资者获利、短期经济数据不如预期，或是地缘政治事件引发的情绪波动，并不必然意味著长期趋势已经改变。

即使这次的调整真的进一步发展成技术性熊市，也就是从高位下跌超过20%，我们也不需要过度恐慌。熊市虽然让人感到不舒服，但它本来就是市场周期的一部分。历史一次又一次告诉我们，每次熊市最终都会结束，而在熊市之后，通常会迎来更强劲的复苏与新的牛市。长期来看，市场总是会向上突破，创下新高。过去6年，我们就遇过3次「熊市」，分别为2002年、2022年及2025年，每次都是极好的买入机会。

惊慌失措往往无法到终点

投资本质上是一场马拉松，而不是短跑比赛。那些在市场短期波动中惊慌失措的人，往往无法坚持到终点。真正成功的长期投资者，都明白短期的10%或20%调整，其实是市场给予的礼物。它提供了一个更好的买入机会，让我们能够以更合理的价格，累积优质资产。当市场恐慌、价格回落之际，正是纪律型投资者加码布局的时候，而不是急著逃跑。

真正需要担心的，其实不是短期的波动，而是自己在恐慌之中做出错误的决定，例如在低位卖出股票，然后错过后续强劲的反弹。许多投资者最大的损失，往往不是来自市场的下跌，而是来自情绪化的操作。

静心检视自己资产配置

此时最好的做法，是静下心来检视自己的资产配置是否过于集中，风险是否分散得足够均衡。同时也要回想自己的投资目标，如果你是长期投资者，短期的市场调整其实只是过程中的噪音，而不是改变方向的讯号。保持稳定现金流与平稳心情，不要让市场波动影响到日常生活，这才是最实际的应对方式。

所以，请深呼吸，保持冷静。把注意力放在自己能够控制的事情上面：持续学习、做好风险管理，并坚守长期投资的计划。时间与纪律，通常会把短期的波动转化为长期稳健的报酬。

股市不会一直上涨，也不会永远下跌。调整是常态，而恐慌才是真正的风险。保持平常心，让市场自己走完它的周期。在这场投资马拉松中，耐心与冷静，才是真正能带我们抵达终点的关键。

Patreon作者 李声扬

相关文章：股市波动必然非缺憾 高手视回调为「大减价」 巴菲特一辈子重复一件事｜李声扬