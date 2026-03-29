理财专家与AI大比拼 倡4成钱买高风险产品 财策师批严重错配「误以为打仗就买金买油」

AI技术发展迅速，正全面渗透大众的日常理财生活。近期有网民分享利用AI轻松拆解复杂保险条款的实用技巧；另外，只要提供个人理财状况、风险承受能力，AI亦可立即给予投资组合建议。《星岛头条》以中风险投资为例向AI「请教」，再请认可财务策划师、卓桥财富创办人余硕衡点评AI提供的投资组合，他直言AI也犯了普罗大众常有的理财误区，提供了一个侧重黄金及能源股的投资组合，对中风险投资者而言属「严重错配」。

AI助分析保险文件 迅速列表比较

早前有网民分享，买保险时遇到晦涩难懂的条款，于是将不同的保险报价PDF直接上传至AI聊天机械人Grok，并要求AI进行分析。《星岛头条》记者亦尝试利用Grok实测，将两份不同的保险计划PDF直接上传，Grok在一分钟内就把厚达数十页的文件整理成清晰对比表格，并对比多达六个项目，更给出总结，协助用户判断自身适合的保险计划。

按个人状况风险取态提供投资组合

事实上，AI可融入不同理财范畴，例如利用AI建立理财投资组合，具体做法是将投资者在风险问卷得出的结果输入AI，AI便会自动计算股票、债券及现金的配置比例；进行风险评估及压力测试，模拟危机情境对组合的影响；根据风险等级给出投资建议与产品推荐；以及辅助人类顾问进行即时市场讯号分析及组合优化。

专家评AI建议：不适合中风险者

为比较AI与人类顾问的差异，记者以一位持有10万港元、风险承受度中等、投资期约3至5年的客户为例，向索取AI美伊战争下的投资建议，其后再请余硕衡点评。

对于上述例子，AI建议较进取，分别是25%的黄金或贵金属ETF；20%买入能源股；20%买入港股或亚太区的蓝筹股；20%买入港元定存或短期债券；以及15%可转为美元做现金储备，AI更明确列出具体产品建议，方便投资者跟随操作。

不过，余硕衡看毕AI建议后直言AI犯了严重的错配，他表示，对于一位追求稳定、只愿承受「中等风险」的投资者而言，这个组合将45%资金重仓黄金和能源并不适合。

他解释，很多人误以为「打仗就该买金买油避险」，但实际上，这两类资产价格极易受战况消息左右，波幅巨大。一旦局势缓和，随时面临断崖式下跌。将接近一半本金暴露在这种急升急跌的风险中，本质上是「高风险投机」，专业顾问不会向中风险投资者给予这类理财意见。

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高波动商品 中风险者最多占10%

他直言，对于真正的中等风险策略，这类高波动商品只应占5%至10%作点缀，故他建议是前述例子，核心资金应配置于优质债券基金或多类资产的平衡基金，当中资产包含抗通胀债券及高评级企业债，以便在乱市中具有抗跌力、甚至受惠于避险资金涌入而升值的防守力，做到稳中求胜。

余硕衡亦向该「模拟客户」给出自己的建议，建议将资金分配前述的平衡基金；再少量配置于环球股票基金，可特别聚焦防守性板块，例如能源、资源、医疗保健或必需消费品，以应对地缘政治风险及通胀压力。他强调，在美伊战争令市场波动加剧的当下，资产分散比单一押注更为重要。

余硕衡指，传统顾问仍具不可取代的价值。

AI无法理解人生情景 顾问难被淘汰

随著AI持续进步，AI在理财上的角色是否已经可以取代传统的基金经理？余硕衡认为，AI的强项在于处理海量数据、即时反应，以及减低成本与情绪化操作，适合用于程式化、指数导向或量化策略；但传统基金经理在理解地缘政治、政策底线及非结构化讯息等方面，仍具不可取代的价值。因此，AI虽有机会取代「机械化」的交易与配置工作，但难以完全取代需要「人生目标、风险哲学与跨领域判断」的专业投资者与理财顾问。

他坦言，AI出现后，低门槛、单一产品导向的客户确实更倾向使用AI理财工具或自动投资工具，对简单咨询与交易型服务造成一定压力；然而，对于中高资产、拥有复杂家庭结构、跨境资产及税务传承规划需求的客户，专业理财顾问反而愈趋重要，因为他们需要的是「AI无法完全理解的人生情境」与「综合性财务方案」。他表示，被淘汰的更多是「只卖产品、不讲理」的销售模式，而非真正的财务策划师。

应将AI视为「助手」而非「上帝」

余硕衡归纳指，AI理财能全天候监测市场以及降低投资门槛，但亦有其局限性，例如模型与数据本身存在偏差，未必能反映现实世界的复杂性、缺乏心理承受力等「非数字」因素的理解，以及潜在的资料安全风险。他又表示，使用AI理财时，应将AI视为「助手」而非「上帝」，实际决策仍须结合专业顾问意见，并定期检视组合，尤其在地缘政治或利率出现突变时更不可轻忽。「AI是工具，专业仍在人手上，两者协同，才是最可承受、稳健的理财方式。」

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