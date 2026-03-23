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打仗不代表买油金必胜 勿坐艇变「坐航空母舰」 卢楚仁荐澳元可财息兼收｜百万仓

投资理财
更新时间：06:00 2026-03-23 HKT
发布时间：06:00 2026-03-23 HKT

「假如今日有100万元，你会怎样投资？」近期美伊战争令股市、油价、金价经历大上大落，部分投资者因而加强防守配置，但外汇及商品「老行尊」卢楚仁认为，百万仓配置仍应按年龄和风险承受能力而定。他坦言，不论投资甚么资产，最大风险也在于投资者不止蚀，最终坐艇变成坐航空母舰。另外，他看好澳元未来一年前景，建议有外汇投资经验者可投资交叉盘；较保守仅敍造澳元定存，亦有望「财息兼收」大赚两成。

记者：叶卓伟

美股韧性高 股灾亦可翻身

对于年轻投资者而言，独立外汇及商品分析师卢楚仁认为100万元可作较进取的投资配置，建议将约60%资金投放于美股，可选择ETF或大型蓝筹股，「美股的韧性是最高的，即使出现股灾或调整，最终都会回到原来高位甚至突破。」

金价长远升 回调趁机吸纳

另外，他建议投入约30%资金到黄金，相信黄金长线仍然看升，「如果联储局继续减息，黄金长远看好。虽然黄金回调时间可能较美股长，但只要美元保持弱势，金价就有望重回升轨」，不讳言近日金价回调是吸纳机会。

最后余下约10%资金，卢楚仁认为可投放于澳元，进取者可做外汇交叉盘的杠杆投资，故即使只动用总资产的10%，亦可透过杠杆获取丰厚回报。

澳洲续加息 美战后料减息

他分析，澳洲央行已加息两次，预计下半年仍有至少两次加息机会，而相信美伊战争快将落幕下，美国将重启减息步伐，这种「此消彼长」格局对澳元极为有利。而即使美元续强，澳元最多只是不升，「可能跟美元打和」，投资者也没大损失。

若澳元如他预期走强，即使最简单敍造澳元定存，汇价升幅连同存息，一年回报估计有20%。若有外汇交易经验的话，他更建议投资澳元/日圆交叉盘。他解释，目前澳元属强势货币，加息压力明显；而日圆即使有加息预期，步伐也相当缓慢，基本上一年只加一次。做澳元/日圆交叉盘，即买澳元、沽日圆，不但可赚取汇价差幅，更可收取丰厚的隔夜利息，即澳元利率约4.1厘，减日圆的0.75厘，息差约3.35厘，「如果汇价升两成，配合杠杆操作，回报可以相当惊人」，举例杠杆10倍至20倍不等，视个人取态而定。

交叉盘涉杠杆 股灾即止蚀

不过卢楚仁强调，做交叉盘一定要配合止蚀策略，一旦市场出现逆转，例如出现环球股灾或疫症重临，套息交易「拆仓」，杀伤力极大。投资者届时要果断止蚀，甚至将交叉盘「反手」做，即买日圆、沽澳元，回报可以很丰厚。

至于较年长或风险承受能力较低者，卢楚仁认为资金可分三份，三分一买美债，三分一买大蓝筹收息股，如汇丰（005），余下三分一造美元或澳元定存。

投资不止蚀 赢粒糖输间厂

卢楚仁1987年入行，在外汇及商品交易市场打滚近40年，见过多场风浪。他坦言，很多人对外汇交易存有误解，认为风险极高，但其实真正令投资者损手的，主要是不愿止蚀，以及投资技巧出问题，结果往往「赢粒糖输间厂」。

「即使是汇丰、腾讯（700）、阿里巴巴（9988）这些大蓝筹，从高位跌到低位都可以跌一半以上」，股票或商品外汇亦然，「原本是坐艇，变成坐渡海小轮，然后坐战舰，到最后坐航空母舰，已经飘到很远，欲救无从。」因此一旦看错方向，无论如何也要尽快止蚀离场，「投资路上，输你不死的话，你一定有很多机会报仇。」

不急于获利 学巴菲特加注

其次是投资技巧，卢楚仁指很多散户在外汇投资上「赢就赢十点子，输就输一百点子」，即使连赢九次，只要输一次便前功尽废。除了「睇错市」要止蚀，「睇啱市」也别心急平仓获利，应学巴菲特趁回调时伺机加注，他举例「股神」近年投资日股，即使升了数年仍会加注，往往等到升浪行了十年八载后才离场。

近期美伊开战，金价由初期5,300美元辗转回落至4,600美元水平。曾上120美元的布兰特期油也曾急回至100美元水平。卢楚仁坦言，勿以为金价及油价在因战争一路直升，投资者必须提防「反高潮」，皆因卢楚仁在1990年波斯湾战争曾经历血泪教训。

当时他刚入行不久，眼看金价在开战前一直上升，却因为担心萨达姆一旦投降，金价会暴跌而不敢入市。结果等到以美国为首的西方国家正式开战，他才进场。「那时候战斧式巡航导弹从地中海发射，路透社一公布消息，我第一时间揸（金）。」卢楚仁苦笑回忆，「原来反应越快，死得越快。刚好摸了顶部，之后金价一路碌下去，当天所有客人都输清光。那支战斧式导弹，我永世难忘。」

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波及农产品 大豆期货可吼

美伊战事对油价的影响略降温，但接下来农产品生产或受影响，因化肥是原油副产品。在众多农产品中，他特别看好大豆期货，「化肥供应短缺会令大豆产量减少，加上中美元首会面可能带来『见面礼』，中国购买大豆作为外交筹码」，均对大豆价格构成支持，相关的豆油和豆渣期货也值得留意。

新手投资农产品期货，可先从5万港元的微型合约入手，熟习后才转做大合约，「农产品期货波幅很大，赚20%至30%并不难，但记住做了杠杆，必须设好止蚀。」

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