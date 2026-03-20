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金价曾跌至4500美元水平 分析：黄金下跌空间仍大 整固前勿「捞底」

投资理财
更新时间：11:53 2026-03-20 HKT
发布时间：11:53 2026-03-20 HKT

市场预期美国联储局今年内或减息无望，金价周四曾挫7%至每盎司4500美元水平，白银一度重挫12%。有分析师建议投资者勿急于「捞底」，在金价出现整固前，仍可能有进一步的抛售潮。

现货金最新报4728美元，升1.7%；现货银报74.1美元，升1.8%。

美伊战争引发原油、天然气与燃料价格飙升，通胀升温下美国联储局减息预期下降，对于没有利息的黄金造成打击。被视为避险资产的贵金属，自战事爆发以来持续下跌，随著美国国债利率与美元走强，投资者抛售黄金以弥补在其他市场的损失，黄金ETF亦出现资金流出。据彭博汇编数据显示，黄金ETF预计连续第三周出现资金流出，持仓在此期间减少超过60公吨。

波动性太大 勿逢低买进

前摩根大通贵金属交易员、现独立市场评论员 Robert Gottlieb直言：「不要逢低买进，波动性太大了。」他指在波动性开始下降、价格开始整固之前，黄金可能还会有更大的抛售。

「货币贬值交易」逻辑转弱

道明证券大宗商品策略师Daniel Ghali表示，黄金过去一年受「货币贬值交易」推动，成为不少机构投资者的持仓，「但当前这一交易逻辑的基础正在削弱。」他表示，金价短期存在下行风险，「仍有相当大的下跌空间。」

SP Angel则指出，金价下跌受到获利盘及美元走强的影响，在去年金价大升后，投资者锁定收益、应对追加保证金压力，并将资金转向石油等能源资产，是市场的合理反应。

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