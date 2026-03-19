本港P息维持不变 按揭业界料HIBOR大幅回落空间有限 即时悭息可选定按

美国联储局于本港时间周四凌晨一如预期减息0.25厘，本港三间发钞银行汇丰、中银香港及渣打香港亦宣布维持利率不变。中原按揭董事总经理王美凤表示，联储局决定维持利息不变以作观望符市场预期，未来息率政策将尤其取决于经济就业及通胀数据变化。她预期，美国经济形势于下半年较需要进一步减息作支持，料美息年内仍有下调空间。

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中原按揭王美凤：料定按计划吸引力增加

王美凤表示，相信今年最优惠利率P维持现有处于最低水平，P不变但港元拆息HIBOR继续受着减息周期延续所影响，料下半年美息续跌，港元拆息将继续处于回落走势。

她预期本港以H按为主流的实际按息仍会处于封顶息水平3.25%一段时间，但拆息由去年第四季至今已回落逾1厘，有助银行降低资金成本，在今年楼市向好银行按揭取态积极时期，拆息回落将有利银行续有空间增加按揭优惠。

她又称，本港最优惠利率P于去年10月底返回加息前最低水平，减P周期完成，但基于美国进一步减息，本港银行同业拆息继续回落，与楼按相关的1个月拆息由去年10月平均为3.5%降至今年2月份为2.48%，近日更降至2.07%水平徘徊，反映银行资金成本回落，有利增加银行楼按积极取态，并推动银行增加按揭优惠，近月银行曾相继上调楼按现金回赠。而3月份亦接连有大型银行推出低息定按计划，有关定息率2.73%较主流H按息3.25%低半厘，基于今年美国减息步伐放缓，H按息仍会维持现时3.25%水平一段时间，料定按计划吸引力增加。

针对本港楼市，王美凤表示，今年楼市延续已回稳的势头并重返升轨，今年市场具有不少继续支持楼市的因素，包括楼价延续上升潜力、经济继续增长、按息已回落并续处偏低水平、新盘库存减少、楼市需求增加兼备多元化客源；加上本港目前在地缘政治形势不稳情况下，更突显作为国际金融中心的优势， 吸引资金流入力度增加，进一步有助市场利好因素互叠。加上银行楼按取态积极，将为楼市再添动力，进一步坚固买家信心让楼市继续向好发展。

经络按揭曹德明：H按业主短期仍以3.25厘供楼

经络按揭转介首席副总裁曹德明表示，港美息虽未回落，但目前新造按揭息率仍处于合理及可负担的水平，而现时有3间大型银行推出首三年2.73厘定息按揭计划，息率较一般新造P按及H按计划的3.25厘低出52点子，变相提早帮助客户减息。

另外，现时楼价逐步回稳，交投亦显著增加，市民置业及投资信心亦有所提升，预计今年楼市将继续「价量齐升」。近期部分银行对按揭业务取态已转为积极，并积极争取全年的按揭业务，包括推出不同种类的优惠及上调按揭回赠，以吸引优质客户，预料今年按揭市场将随楼市平稳向上。

另一方面，今日一个月银行同业拆息（HIBOR）报2.05厘，连跌2个工作日，曹德明表示，地缘政治问题对通胀的影响仍有待观察，预计美联储于下半年才开始年内首次减息，加上现时本港银行体系总结余仍维持约538亿港元，HIBOR大幅回落的空间相对有限，预计HIBOR上半年大致徘徊于2厘至3厘区间，H按业主短期内仍需以封顶息率3.25厘供楼。

曹德明指，现时一般新造H按计划为H+1.3%，除非再有资金流入本港银行体系，推使HIBOR跌穿1.95%以下，H按实际按息及每月供楼开支才可进一步下降。他建议有意置业人士如想即时节省更多利息，可考虑3间大型银行推出的首三年2.73厘定息按揭计划。

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