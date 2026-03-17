富途投资展吸1.2万人入场 将推AI Agent 降低量化交易门槛

富途证券举办的第三届「富途投资展」于上周四及周五（13及14日）在湾仔会展举行，一连两日活动共吸引逾1.2万名投资者入场。除了展出多项理财及私人财富服务外，富途在展览首日宣布重大技术升级，计划推出专属AI智能体（AI Agent）功能，用户无需任何程式编码，可透过自然语言生成、调整及回测技术指标，协助用户更高效执行投资策略及风险管理。

用户更高效执行投资策略

针对即将推出的AI Agent功能，富途AI增长中心负责人姚文清介绍，未来任何AI Agent均可透过富途OpenAPI无缝接入。用户无需具备编写程式的背景，单凭自然语言对话，即可一条龙完成环境部署、策略创建、回测调优以至实盘交易，实现投资流程全自动化。

富途证券董事总经理谢志坚表示，公司持续以自研技术推动金融创新，期望透过全面进化的「牛牛AI」及相关智能助手，协助各阶层投资者更高效决策及降低市场杂讯。他强调，富途正积极整合投资、虚拟资产生态与日常理财场景，构建全面的综合金融服务体系。

今届展览规模为历年之最，合共云集19间金融机构、交易所及7间上市公司代表，并举办了36场分享会及工作坊。重量级讲者包括有「华尔街神算子」之称的BitMine董事局主席Tom Lee，他亲临现场剖析加密货币市场周期及虚产前景；同场亦有港交所、芝商所及纳斯达克的资深代表解构环球投资新机遇。

Tom Lee就加密货币市场周期及数码资产宏观展望分享前瞻观点。

此外，活动期间亦有7间上市公司代表到场与散户交流，包括毛戈平、名创优品、优必选科技及晶泰控股等，分享热门行业前瞻。大会同时在现场设立三大主题展区并提供互动体验，两日合共送出总值逾100万元的奖赏，带动现场气氛。

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