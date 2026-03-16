汇丰户口5月推新收费 柜位入票及打簿要畀钱 设外币现钞存款费用 即睇边类客可豁免

汇丰银行表示，一直致力提供更好服务及不时检视产品，并将于今年5月1日起作出调整，其中包括汇丰One、个人综合理财户口及个人客户使用分行柜位存入支票时，每张支票均收取5元手续费；不过，汇丰环球私人银行、 汇丰卓越理财尊尚及汇丰卓越理财客户则可获得豁免。

使用「入票易」可豁免手续费

根据现时政策，存入15张支票或以下可豁免收费，存入15张支票以上则每张额外支票收费1元，但有关做法将于5月1日起作出调整。换言之，汇丰环球私人银行、 汇丰卓越理财尊尚及汇丰卓越理财客户，将于5月起获取消于柜枱存入15张以上支票的手续费。

汇丰又提到，使用「入票易」机或其他非分行柜位渠道存入支票，则可豁免手续费；若支票金额低于5港元或等值货币，手续费亦可获豁免，如将美元或人民币本地支票存入对应的外币或人民币户口，手续费将从该外币或人民币户口中扣除。

汇丰将于今年5月1日起调整政策。

款项不足退票 收费加至180元

对于款项不足而遭退票，港元及美元往来户口收费由165港元加至180港元，而人民币往来户口收费则由220元人民币加至240人民币；若因其他理由而被退票，港元、人民币及美元往来户口收费均由75港元或人民币，加至85港元或人民币。

柜位打簿每次收费50元

另一方面，汇丰One、个人综合理财户口及个人客户经分行柜位更新存折纪录（即打簿），每次将收费50元；汇丰环球私人银行、 汇丰卓越理财尊尚及汇丰卓越理财客户则获豁免收费。若存折是由于进行柜位交易而被更新，手续费可获豁免，当中包括提取现金、存入现金及存入支票等。

值得留意的是，18岁以下或年满65岁或以上之人士、长者卡持有者、综合社会保障援助受助人、政府伤残津贴受助人、身体伤残或视觉有障碍之人士亦可获豁免上述入票及打簿收费。

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各类户口设不同外币现钞存款额

此外，汇丰将重新收取外币现钞存款费用，各类户口分别设有不同的单日存款总额，若超过相关限额，该行会征收当日总存款额的0.25%。以日圆为例，汇丰环球私人银行及汇丰卓越理财尊尚客户单日存款额为200万日圆、汇丰卓越理财为50万日圆、汇丰One为30万日圆，而个人综合理财户口或个人客户则为20万日圆。

无交易月份 不会发送月结单

针对无交易的月份，汇丰将不会发送月结单。该行指出，对于没有发生交易的汇丰卓越理财尊尚户口、汇丰卓越理财户口、汇丰One户口，个人综合理财户口及汇丰大湾区理财通户口，该行将自最后一次结单发出后每12个月发出一次结单，或在发生交易或其他情况时提早发出结单（在此情况下，户口的结单年度周期将相应调整）。

若客户需查阅户口结单，可透过「线上对话」、致电客户服务热线或亲临任何位于香港的汇丰分行，以免费查阅过去7年的结单纪录。

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