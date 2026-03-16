打守势波防战事及私募信贷爆煲 何启聪：股票长仓占三成 储蓄保收息胜定存｜百万仓

美伊战争导致油价持续高企，正冲击全球经济，再加上美国私募信贷问题再现，金融市场继续风高浪急。资深投资理财人何启聪直言，部署百万仓「防守的部位一定要多一点」，股票长仓占三成，以稳阵大股为主；配合两成黄金、三成的短期储蓄保险或债券，筑构防线；仅保留一成仓位短炒。

记者 叶卓伟

派地面部队 股市恐剧震

何启聪认为现时投资要加强防守，先从美伊战争说起，皆因市场原先太乐观，以为美国可轻易取得胜利，如今却发展到难有终结的时刻，对国际油价的影响也比预期大。他认为，特朗普当前面临两个选择，一是寻找下台阶收手，例如声称遵从最初4至5星期的时间表、已摧毁很多目标而结束军事行动，亦即市场常说的「TACO（Trump Always Chickens Out，临阵退缩）」，但中东局势仍会混乱一段时间。第二个选择是派遣地面部队，强行令伊朗领导层更迭，「到时全球股市会有下一波大规模震荡」。

何启聪离开投行两年，现时从事投资教育工作，希望借此改变散户理财及投资的方法，欢迎交流。 伍明辉 摄

同时，美国私募信贷隐忧再现，大摩及私募信贷巨头Cliffwater日前限制旗下大型私募信贷基金的资金赎回。何启聪指，美伊战争或触发不少投资者加快从私募信贷市场抽走资金，「其实私募信贷的问题是，他借了给一些还款能力不太高的公司」，他引述去年一份报告估计约有15至20%接受私募信贷的公司，其盈利不足以支付利息。若美国经济转差，这些公司不能偿还利息，整个私募信贷市场或有25%资金收回能力成疑。同时，信贷市场收缩预料会影响中小型科技公司，最终或会波及美股。

此外，美国科技股屡传「AI泡沬论」，他说部分科技板块的股价，已过度反映AI前景，同时AI硬件成本持续攀升，科技公司能否在硬件的生命周期内赚回该支出也成疑，他相信市场陆陆续续至今年中会为这些投资计数。举例过去两年一些软件股因「AI+」概念，预测市盈率(PE)炒上近100倍，但有些公司仍持续亏损，「但是去到今年，当市场开始担心人工智能是否会直接取代软件股后，他们的PE可以是腰斩的」，即使这些公司业绩仍持续增长，但股价也跌了一半。

共和党中期选举或受挫

另一个不容忽视的因素是，美国将于11月举行中期选举，何启聪坦言特朗普上任后因征收关税，美国通胀未有大幅降温，如今再卷入一场战争，或对共和党选情构成压力，本身只能做完今届任期的特朗普，早已满腹「大计」，一旦共和党选战失利，他更可能不惜一切地运用总统权力，届时恐令市场更波动。

在多种不稳定因素下，何启聪部署的防守阵，黄金占两成，他特别留意到每当市场稍为稳定，金价也立即转强，「这反映了投资者在特朗普任期内，对资产保值的渴求愈来愈强烈。」

另外三成资产为长仓股票，「买入时，股份的估值必须已具备一定防守边际，才是值得把握的机会。」美股当中，留意微软（MSFT）及Google母公司Alphabet（GOOG），对于未来AI应用，这两间公司覆盖面较高。当中微软预测市盈率（Forward P/E）早前回落至2022年低位，受战争的直接影响也较低，较有防守边际。

「龙虾」概念吼腾讯阿里

港股方面，何启聪看好腾讯（700）及阿里巴巴（9988），两者均可受惠于近期「龙虾（OpenClaw）」AI应用的热潮。腾讯在中国有微信这个「超级入口」，加上执行力一向出色，相信最有条件将龙虾落地，另外龙虾将加大对云端算力需求，内地市占第一的阿里云或最受惠。

何启聪亦点名电力设备股，例如东方电机（1072）、哈尔滨动力（1133），一来全球AI发展带动用电需求急增，中国在洁净能源基建上远较欧美超前；二来是美伊战争后，相信欧洲会重新审视能源安全，转向采购中国洁净能源设备的需求或大增。他亦建议长仓配置港股的高息股ETF，增加防守性。

至于短炒，何启聪仅留一成仓位，捕捉市况波动的机会，最简单做法是炒恒指，例如在24000至26000点区间，分三注入市，每隔800点或1000点才加一注，越向下跌，越可加大注码。

储蓄保美债 收息滚雪球

何启聪曾执掌投行轮证部门，过往经常出镜分享轮证策略，但别因此以为他热衷短炒衍生工具。他坦言任职投行时，根据规定也不能投资衍生工具，「做投行的生命很短，基本上在投行里，很少人会做到五六十岁」，因此他很早作出长远理财部署，投资在不同的收息产品，「雪球效应」下滚存收息也很可观。

何启聪多年前已部署长远理财组合，包括一个收息基本盘。 伍明辉 摄

他建议投资者留意一至三年期的短期储蓄保险，以及目前约3.7厘的2年期美国国债，均胜过现时约2厘的银行定存，这些收息产品可占百万仓三成资产。他特别提醒，应避免购买年期过长的美债，因特朗普政策的不确定性，可能在长债市场引发黑天鹅事件。

最后，百万仓内预留一成部署地产相关股，何启聪说，虽然楼价下行空间有限，但若外围环境在下半年进一步恶化，仍可能出现入市时机，建议有自住需求、工作稳定的人士预留资金等机会。此10%亦可留意地产股或REITs作代替，例如恒隆地产（101）、太古地产（1972）、置富（778）及领展（823）。不过，买领展宜先观望下一期业绩，了解其续租减租情况及影响。

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