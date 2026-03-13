日圆汇率｜日圆跌至4.9算 逾1年半低 一文睇清找换店+银行+信用卡最新汇价
发布时间：16:30 2026-03-13 HKT
据彭博报道，中东战火持续升温，国际油价飙升至每桶100美元附近，引发市场对通胀的忧虑。投资者在周末前争相减持风险资产，拖累日圆汇价周五（13日）急挫，兑美元一度贬值0.2%至159.69，创下自2024年以来最弱水平。目前，每百日圆兑港元最新报4.9算。日本国债亦全线受压，10年期国债息率抽升5.5个基点至2.235%。市场正密切注视，日圆跌势会否迫使日本当局「落场」干预。
原油价格上涨为日本通胀带来额外压力，该国高度依赖中东石油供应。与此同时，交易员指出，对冲基金一直在买入短期美元看涨期权，以对冲一篮子货币，防范周末期间伊朗战事消息可能导致美元于周一大幅高开的风险。
对冲基金涌入短期美元认购期权
对于高度依赖中东石油进口的日本而言，原油价格急升为日本通胀带来额外压力。交易员透露，对冲基金正积极买入短期美元认购期权，以对冲周末期间伊朗战事可能传出坏消息，导致美元在周一开市时大幅高开的风险。
三菱UFJ信托银行纽约分行销售及交易负责人Takafumi Onodera指出，如果因伊朗战争导致高油价和高债息的情况持续，美元兑日圆可能会逐步迈向160关口。由于当局实际入市干预有难度，这意味著日圆的跌势可能还会继续。
日圆近期的跌势，已逐步逼近日本当局此前曾出手干预的水平。然而，策略师普遍认为，鉴于伊朗冲突及美国经济数据强劲已从基本面推动美元走强，当局干预的门槛仍然较高。
市场已对「口头干预」感麻木
东方汇理银行（Credit Agricole CIB）新加坡高级策略师David Forrester指出，官员多次威胁与美国联手干预却迟迟未有行动，令市场对这类「口头干预」已感到麻木。而且今次的言论并不强硬，未使用警告即将干预的典型字眼。
每百日圆兑港元汇率｜热门找换店
1.小女孩
日圆卖出价：4.931
|地址
|上环德辅道中156号
|营业时间
|星期一至五9:00至19:00 / 星期六、日10:00至16:00 /公众假期休息
|电话
|2915 4812
|6715 9995
2.有利兑汇
日圆卖出价：4.905
|地址
|香港上环干诺道西3号亿利商业大厦地下C1及C2舖
|营业时间
|星期一至五9:00至19:00 / 星期六09:00至17:00 / 周日及公众假期休息
|电话
|65823709 / 65823179 / 51322901
|65823709
3.环球 (上环)
日圆卖出价：4.921
|地址
|香港上环德辅道中272-284号兴业商业中心地下F2号舖
|营业时间
|星期一至星期日09:00至19:00 / 公众假期照常营业
4.汇通 (上环)
日圆卖出价：4.906
|地址
|香港上环永乐街1一3号世瑛大厦地下A1及B号舖
|营业时间
|星期一至五9:00至18:30 / 星期六09:00至17:00 / 周日及公众假期休息
|电话
|22950333
|59339980
5. 2XCHANGE (尖沙咀)
日圆卖出价：4.905
|地址
|九龙尖沙咀弥敦道63号iSquare港铁MTR楼层3B舖
|营业时间
|星期一至六及公众假期10:00至20:00 / 周日休息
|电话
|22677728
6. 世一 (旺角)
日圆卖出价：4.945
|地址
|九龙旺角弥敦道577-577A号高氏大楼地下7&8号舖
|营业时间
|星期一至五9:00至20:00 / 星期六09:00至19:00 / 公众假期照常营业
7.汇点通
日圆卖出价：4.928
|地址
|九龙油麻地碧街33-39A号永华大厦地下39E号舖
|营业时间
|星期一至五09:45至20:45/星期六及日10:15至18:45，公众假期照常营业
|98716398
8.多福
日圆卖出价：4.95
【观塘店】
|地址
|观塘巧明街106号冠力工业大厦地下2号舖
|营业时间
|星期一至星期五9:30至18:30 / 星期六、日及公众假期休息
|电话
|23279731
|94359212
【荔枝角店】
|地址
|九龙荔枝角青山道676号W668地下6号舖
|营业时间
|星期一至星期五9:30至18:30 / 星期六、日及公众假期休息
|电话
|39968703
|91729611
【九龙湾店】
|地址
|九龙湾常悦道19号福康工业大厦地下1A舖
|营业时间
|星期一至星期五9:30至18:30 / 星期六、日及公众假期休息
|电话
|25220220
|94391191
【元朗店】
|地址
|元朗教育路18一24号 元朗商业中心3号舖
|营业时间
|10:00至19:00
|电话
|21528002
|56484842
9.牛记
日圆卖出价：4.931
|地址
|上环急庇利街1号长达大厦地下
|营业时间
|星期一至五9:00至17:30 / 星期六 9:00-13:00 / 公众假期除外
|电话
|2544 1851
|2542 8701
10.永恒
日圆卖出价：4.94
|地址
|九龙尖沙咀汉口道17号新声大厦5楼8室
|营业时间
|星期一至星期五9:30至18:00 / 星期六10:00至14:00 / 星期日及公众假期休息
|电话
|2376 0698
11.坚成
日圆卖出价：4.95
|地址
|九龙尖沙咀36-44弥敦道重庆大厦87号铺地下
|营业时间
|星期一至星期五9:00至18:00 / 星期六9:00至14:00 / 星期日及公众假期休息
|电话
|2368 0084 / 2368 3712 / 2366 4952
12.飞鸟
日圆卖出价：4.96
|地址
|油麻地现时点商一楼106铺
|营业时间
|星期一至星期五12:00至20:00 / 星期六12:00至17:00 / 星期日及公众假期休息
|6994 3386
13.发达鸟
日圆卖出价：4.96
|地址
|九龙深水埗褔华街177号地舖（麦当劳旁）
|营业时间
|星期一至五12:00至20:00 / 星期六12:00至5:00 / 星期日及公众假期休息
|电话
|6990 6196（WhatsApp预约）
汇率查询：TTRate.com
每百日圆兑港元汇率｜银行电汇
|每百日圆兑港元汇率银行比较
|银行
|每100日圆兑换港元（电汇卖出价）
|南洋商业银行
|4.925
|华侨银行
|4.933
|交通银行（香港）
|4.927
|工商银行（亚洲）
|4.928
|创兴银行
|4.93
|招商永隆银行
|4.93
|建设银行（亚洲）
|4.933
|中信银行（国际）
|4.938
|上海商业银行
|4.938
|东亚银行
|4.944
|中国银行（香港）
|4.944
|恒生银行
|4.945
|大新银行
|4.949
|星展银行
|4.947
|（截至2026年3月13日下午16时15分）
1.香港找换店兑换
市面上有众多兑换日圆的方式，其中以本地持牌找换店是最受欢迎的选择之一，营业时间普遍较长，方便上班族，且大多不收取手续费。不少找换店更提供预约服务，可提前锁定心仪汇率，亦毋须现场排队。
2.使用外币户口电汇
第二种方法是银行的外币户口，透过网上银行以更优惠的「电汇价」先行兑换，再预约到分行提款，或直接到遍布各区的外币提款机提取日圆现钞。
3.网上银行服务兑换
只要利用网上银行服务，就可以安坐家中利用电汇价预先兑换外币到自己的外币户口，然后再在网上或致电向银行预订想提取的外币现钞数量，再到银行提取。香港几间主要银行都在多区设有外币提款机，如果拥有外币户口，可预先透过网上银行或手机银行，以电汇价兑换所需外币，然后到外币提款机提取。
4.便利店ATM兑换
若想抵达日本再作安排，可选择直接在当地ATM提款。只需预先为在香港提款卡开通海外提款功能，设定好提款日期与上限，便可在日本机场，甚至7-11、Lawson等便利店内的ATM机提取日圆。
5.信用卡海外签帐
可直接使用信用卡作海外签账，其汇率通常贴近市场即时价格，部分卡种更能赚取可观的现金回赠或飞行里数，惟要注意的是，不同银行会收取海外交易手续费，最高或为消费金额的3%，使用前宜先了解清楚。
信用卡签帐汇率（未包括手续费）
|信用卡机构
|每100日圆兑换港元
|银联
|4.94283（截至2026年3月13日）
|JCB
|4.92994（截至2026年3月13日）
|Visa
|4.93544（截至2026年3月13日）
|MasterCard
|4.93681（截至2026年3月12日）
