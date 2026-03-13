日圆汇率｜日圆跌至4.9算 逾1年半低 一文睇清找换店+银行+信用卡最新汇价

据彭博报道，中东战火持续升温，国际油价飙升至每桶100美元附近，引发市场对通胀的忧虑。投资者在周末前争相减持风险资产，拖累日圆汇价周五（13日）急挫，兑美元一度贬值0.2%至159.69，创下自2024年以来最弱水平。目前，每百日圆兑港元最新报4.9算。日本国债亦全线受压，10年期国债息率抽升5.5个基点至2.235%。市场正密切注视，日圆跌势会否迫使日本当局「落场」干预。

原油价格上涨为日本通胀带来额外压力，该国高度依赖中东石油供应。与此同时，交易员指出，对冲基金一直在买入短期美元看涨期权，以对冲一篮子货币，防范周末期间伊朗战事消息可能导致美元于周一大幅高开的风险。

对于高度依赖中东石油进口的日本而言，原油价格急升为日本通胀带来额外压力。交易员透露，对冲基金正积极买入短期美元认购期权，以对冲周末期间伊朗战事可能传出坏消息，导致美元在周一开市时大幅高开的风险。

三菱UFJ信托银行纽约分行销售及交易负责人Takafumi Onodera指出，如果因伊朗战争导致高油价和高债息的情况持续，美元兑日圆可能会逐步迈向160关口。由于当局实际入市干预有难度，这意味著日圆的跌势可能还会继续。

日圆近期的跌势，已逐步逼近日本当局此前曾出手干预的水平。然而，策略师普遍认为，鉴于伊朗冲突及美国经济数据强劲已从基本面推动美元走强，当局干预的门槛仍然较高。

市场已对「口头干预」感麻木

东方汇理银行（Credit Agricole CIB）新加坡高级策略师David Forrester指出，官员多次威胁与美国联手干预却迟迟未有行动，令市场对这类「口头干预」已感到麻木。而且今次的言论并不强硬，未使用警告即将干预的典型字眼。

日本受中东战火持续升温影响，日圆汇率进一步下跌，每美元兑日圆周五低见159.69水平，见两年新低；每百日圆兑港元亦跌破4.9关口，报4.89。

1.小女孩

日圆卖出价：4.931

地址 上环德辅道中156号 营业时间 星期一至五9:00至19:00 / 星期六、日10:00至16:00 /公众假期休息 电话 2915 4812 WhatsApp 6715 9995

2.有利兑汇

日圆卖出价：4.905

地址 香港上环干诺道西3号亿利商业大厦地下C1及C2舖 营业时间 星期一至五9:00至19:00 / 星期六09:00至17:00 / 周日及公众假期休息 电话 65823709 / 65823179 / 51322901 WhatsApp 65823709

3.环球 (上环)

日圆卖出价：4.921

地址 香港上环德辅道中272-284号兴业商业中心地下F2号舖 营业时间 星期一至星期日09:00至19:00 / 公众假期照常营业

4.汇通 (上环)

日圆卖出价：4.906

地址 香港上环永乐街1一3号世瑛大厦地下A1及B号舖 营业时间 星期一至五9:00至18:30 / 星期六09:00至17:00 / 周日及公众假期休息 电话 22950333 WhatsApp 59339980

5. 2XCHANGE (尖沙咀)

日圆卖出价：4.905

地址 九龙尖沙咀弥敦道63号iSquare港铁MTR楼层3B舖 营业时间 星期一至六及公众假期10:00至20:00 / 周日休息 电话 22677728

6. 世一 (旺角)

日圆卖出价：4.945

地址 九龙旺角弥敦道577-577A号高氏大楼地下7&8号舖 营业时间 星期一至五9:00至20:00 / 星期六09:00至19:00 / 公众假期照常营业

7.汇点通

日圆卖出价：4.928

地址 九龙油麻地碧街33-39A号永华大厦地下39E号舖 营业时间 星期一至五09:45至20:45/星期六及日10:15至18:45，公众假期照常营业 WhatsApp 98716398

8.多福

日圆卖出价：4.95

【观塘店】

地址 观塘巧明街106号冠力工业大厦地下2号舖 营业时间 星期一至星期五9:30至18:30 / 星期六、日及公众假期休息 电话 23279731 WhatsApp 94359212

【荔枝角店】

地址 九龙荔枝角青山道676号W668地下6号舖 营业时间 星期一至星期五9:30至18:30 / 星期六、日及公众假期休息 电话 39968703 WhatsApp 91729611

【九龙湾店】

地址 九龙湾常悦道19号福康工业大厦地下1A舖 营业时间 星期一至星期五9:30至18:30 / 星期六、日及公众假期休息 电话 25220220 WhatsApp 94391191

【元朗店】

地址 元朗教育路18一24号 元朗商业中心3号舖 营业时间 10:00至19:00 电话 21528002 WhatsApp 56484842

9.牛记

日圆卖出价：4.931

地址 上环急庇利街1号长达大厦地下 营业时间 星期一至五9:00至17:30 / 星期六 9:00-13:00 / 公众假期除外 电话 2544 1851 WhatsApp 2542 8701

10.永恒

日圆卖出价：4.94

地址 九龙尖沙咀汉口道17号新声大厦5楼8室 营业时间 星期一至星期五9:30至18:00 / 星期六10:00至14:00 / 星期日及公众假期休息 电话 2376 0698

11.坚成

日圆卖出价：4.95

地址 九龙尖沙咀36-44弥敦道重庆大厦87号铺地下 营业时间 星期一至星期五9:00至18:00 / 星期六9:00至14:00 / 星期日及公众假期休息 电话 2368 0084 / 2368 3712 / 2366 4952

12.飞鸟

日圆卖出价：4.96

地址 油麻地现时点商一楼106铺 营业时间 星期一至星期五12:00至20:00 / 星期六12:00至17:00 / 星期日及公众假期休息 WhatsApp 6994 3386

13.发达鸟

日圆卖出价：4.96

地址 九龙深水埗褔华街177号地舖（麦当劳旁） 营业时间 星期一至五12:00至20:00 / 星期六12:00至5:00 / 星期日及公众假期休息 电话 6990 6196（WhatsApp预约）

每百日圆兑港元汇率银行比较 银行 每100日圆兑换港元（电汇卖出价） 南洋商业银行 4.925 华侨银行 4.933 交通银行（香港） 4.927 工商银行（亚洲） 4.928 创兴银行 4.93 招商永隆银行 4.93 建设银行（亚洲） 4.933 中信银行（国际） 4.938 上海商业银行 4.938 东亚银行 4.944 中国银行（香港） 4.944 恒生银行 4.945 大新银行 4.949 星展银行 4.947 （截至2026年3月13日下午16时15分）

日圆汇率｜兑换日圆大5方法

1.香港找换店兑换

市面上有众多兑换日圆的方式，其中以本地持牌找换店是最受欢迎的选择之一，营业时间普遍较长，方便上班族，且大多不收取手续费。不少找换店更提供预约服务，可提前锁定心仪汇率，亦毋须现场排队。

2.使用外币户口电汇

第二种方法是银行的外币户口，透过网上银行以更优惠的「电汇价」先行兑换，再预约到分行提款，或直接到遍布各区的外币提款机提取日圆现钞。

3.网上银行服务兑换

只要利用网上银行服务，就可以安坐家中利用电汇价预先兑换外币到自己的外币户口，然后再在网上或致电向银行预订想提取的外币现钞数量，再到银行提取。香港几间主要银行都在多区设有外币提款机，如果拥有外币户口，可预先透过网上银行或手机银行，以电汇价兑换所需外币，然后到外币提款机提取。

4.便利店ATM兑换

若想抵达日本再作安排，可选择直接在当地ATM提款。只需预先为在香港提款卡开通海外提款功能，设定好提款日期与上限，便可在日本机场，甚至7-11、Lawson等便利店内的ATM机提取日圆。

5.信用卡海外签帐

可直接使用信用卡作海外签账，其汇率通常贴近市场即时价格，部分卡种更能赚取可观的现金回赠或飞行里数，惟要注意的是，不同银行会收取海外交易手续费，最高或为消费金额的3%，使用前宜先了解清楚。

日本为港人旅游热点，外游前注意日圆汇价走势。

信用卡机构 每100日圆兑换港元 银联 4.94283（截至2026年3月13日） JCB 4.92994（截至2026年3月13日） Visa 4.93544（截至2026年3月13日） MasterCard 4.93681（截至2026年3月12日）

