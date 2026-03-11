英伟达GTC大会下周震撼登场 憧憬新晶片及「龙虾」平台 专家提醒入市宜分3注

随着美国总统特朗普扬言伊朗战争「很快结束」，市场焦点重新关注AI相关股前景，其中有「AI界春晚」之称的英伟达（Nvidia）年度开发者大会「GTC 2026」将于下周一（16日）在美国举行，行政总裁黄仁勋早前已预告发布「一款令世界震惊的晶片」，市场亦憧憬Nvidia将揭晓新一代Rubin Ultra架构，并预计推出一项类似OpenClaw（小龙虾）的开源AI代理平台。不过，高富金融集团投资总监梁伟民接受《星岛头条》采访时表示，鉴于市况仍未明朗，尽管对Nvidia未来一年前景依然看好，亦不建议投资者为了炒作GTC大会而急于入市，但可考虑分三注买入。

强化版Rubin Ultra有望亮相

综合市场消息指出，Nvidia极可能在GTC大会上推出多项新技术，其中国联民生证券指强化版的「Rubin Ultra」有望正式亮相，甚至可能提前揭晓下一代「Feynman」架构的初步技术路线。

同时，市场盛传Nvidia将推出整合Groq LPU技术的全新推理晶片。国海证券指出，Groq LPU专为推理加速设计，其采用离计算核心更近的存储单元SRAM来存储模型参数，230MB片上SRAM可提供高达80TB/s的内存带宽，使其数据处理速度远超GPU架构。

关注CPO技术路线图及伙伴

野村东方国际证券亦指出，投资者正密切关注Nvidia在共封装光学（CPO）技术路线图，以及潜在供应链合作伙伴等细节。该行预计，2026至2027年横向扩展型（Scale-out）共封装光学交换机的市场渗透率仍将较低，但Nvidia很大机会推出捆绑销售策略，可能推动该产品销量超预期。

此外，在近期OpenClaw引发热潮之际，亦有报道指Nvidia正计划推出名为「NemoClaw」的开源AI代理平台，让企业软件公司能开发及调遣AI代理，为员工自动处理繁琐任务；而且无论公司的产品是否运行在Nvidia的晶片上，都可访问该平台。

梁伟民：美伊冲突未必划上句号

尽管GTC大会噱头十足，但梁伟民对宏观市况持审慎态度。虽然美国总统特朗普已扬言美伊战事将很快结束，惟梁伟民认为冲突未必能轻易划上句号。他表示，只要美国对伊朗的威胁犹在，伊朗很可能维持对霍尔木兹海峡的封锁，而油价高企将持续对股市构成压力。他亦相信，若假设成立，资金未必会短期内即时大幅回流至科技股，或市场情绪不会即时恢复开战前般炽热及乐观。

至于焦点之一的「开源AI智能体平台」，梁伟民认为这并非Nvidia首创，相信暂时未能为市场带来太大突破。他又指，不管是AI大模型、或现时的「龙虾」，都没有哪一间公司能被市场认为已能跑出，因此Nvidia相关开发未来是否能成功在市场上跑出，还有待时间引证。至于新晶片的发布，梁伟民表示在GTC已成为常态，市场早有预期，亦未必能带来惊喜。

估值不算高 惟不宜急于入市

他直言，亚马逊、Alphabet及Meta等科技巨头已表明今年将投入1,000亿至2,000亿美元资本开支发展AI，而Nvidia短期内仍是AI晶片的首选，故相信其生意可维持火热。不过，尽管对Nvidia未来一年前景依然看好，但不建议投资者为了炒作GTC大会而急于入市。

被问到现阶段Nvidia股价是否算高、是否值得买入，梁伟民指Nvidia价格不算高，历史市盈率仅40倍，预测市盈率更只有22倍，认为如果找一只AI相关股去买，Nvidia或台积电是最实在的，因已经有足够业绩支持，但基于市况仍然不明朗，建议投资者可耐心等待股价回落，并可考虑分三注买入，其一是过去一星期低位、即175至180美元买第一注；165至170美元买第二注；若跌至140美元再买第三注。他又重申，并没有不看好Nvidia，惟目前仍担心大市有再调整可能。