动量交易三部曲：水土不服还是另辟蹊径？A股港股动量交易的本土化生存｜陈新燊

引言：橘生淮南则为橘 生于淮北则为枳？

当西方的量化动量模型漂洋过海来到中国市场，许多投资者发现，直接照搬美股经典的「买入过去12个月赢家，卖出输家」策略，在A股往往会遭遇严重的「水土不服」。不仅超额收益大幅缩水，甚至在某些年份还会跑输基准指数。

这是否意味动量效应在中国失效了？答案是否定的。动量效应作为人性的映射，在任何有人参与的市场都必然存在。A股动量策略之所以表现迥异，是因为中国市场独特的投资者结构、交易制度及监管环境，扭曲了信息传播的路径和趋势运行的节奏。要在A股和港股市场通过动量获利，必须对经典模型进行深度的本土化改造。

A股特征一：散户主导与短期反转

与美股机构主导的市场不同，A股长期以来具有显著的散户特征（尽管机构占比在提升，但交易量贡献中散户仍占大头）。散户交易具有「短视」、「羊群效应强」和「过度反应」的特点。

这导致A股的动量周期比美股短得多。在美股，一个趋势可能持续6至12个月；而在A股，由于散户情绪的快速切换和获利盘的急于兑现，趋势往往在1至3个月内就会完成从启动到高潮再到衰退的全过程。

因此，在A股应用动量策略，必须缩短观察窗口。经典的「12-1」月度动量（看过去12个月表现，剔除最近1个月）在A股效果不佳，而基于周线甚至日线的短期动量（如5日、20日动量）往往更具爆发力。同时，A股呈现出强烈的短期反转（Short-term Reversal）特征：过去一个月涨幅过大的股票，下个月往往会回调。这意味著，A股的动量交易更像是在做「波段」，需要更敏锐的止盈机制，而不是长期的「买入并持有」。

A股特征二：涨跌停板与流动性断层

A股独特的涨跌停板制度（主板10%，科创/创业板20%）对动量策略产生了深远影响。涨停板在限制了单日波动的同时，也人为地阻断了价格发现过程，导致动量效应的溢出。

当一只股票封死涨停时，买盘无法成交，这种未被满足的购买力会延续到第二天，导致次日继续高开甚至涨停。这就是著名的「涨停板动量」。对于A股交易者而言，涨停板不仅是价格的上限，更是一个强烈的动量信号。打板策略（追逐涨停板）本质上就是一种极致的超短线动量策略。

然而，这也带来了流动性断层的风险。一旦市场情绪逆转，连续跌停会导致无法止损出局。因此，在A股构建动量模型时，必须将「封板率」、「换手率」以及「封单金额」等微观结构因子纳入考量，以判断动量的强度和真实性，防止陷入「一字断魂刀」的陷阱。

A股特征三：行业轮动与政策驱动

A股是典型的政策市，政策导向对行业趋势起著决定性作用。与美股依靠企业内生增长驱动不同，A股的动量往往以「板块轮动」（Sector Rotation）的形式展现。

当国家出台利好新能源的政策时，整个产业链上下游会集体启动，形成强大的板块动量。此时，选股不如选赛道。在A股做动量，自上而下的「行业动量」策略往往优于自下而上的「个股动量」策略。通过监测各行业的相对强弱指数（RSI）、资金流向以及政策新闻热度，捕捉主流资金的攻击方向，是A股动量交易的核心逻辑。

港股特征：离岸市场的双重属性

港股市场则是一个更为复杂的混合体。它既受欧美流动性的影响（联系汇率制），又受中国内地基本面的驱动（大量中概股）。这使得港股的动量特征兼具美股的长期性和A股的波动性。

港股的一大特点是机构占比极高且做空机制相对完善（尽管仍有诸多限制）。这意味港股的定价效率高于A股，纯粹的情绪博弈空间较小。在港股，动量往往需要基本面的强力支撑。单纯靠资金堆砌的「妖股」在港股很容易遭到外资机构的无情做空。

此外，港股流动性分化严重。头部蓝筹股流动性充裕，而大量尾部小市值股票（仙股）几乎没有成交量。在港股应用动量策略，必须严格剔除低流动性股票，否则看似美好的账面浮盈根本无法变现。港股通资金（南向资金）的流向已成为港股动量的重要风向标，跟随南向资金的净买入趋势，往往能捕捉到具有「中国定价权」的强势资产。

本土化改良实战：构建适合中国市场的动量因子

基于上述特征，我们可以构建一套适应中国市场的改良版动量系统：

1. 缩短周期，引入反转：放弃单一的长周期动量，采用「中短期动量 + 短期反转」的组合。例如，选择过去3个月涨幅居前（动量），但最近3-5天出现小幅回调（反转）的股票。这既顺应了中期趋势，又优化了入场成本，避免了追高被套。

2. 量价配合与资金流向：单纯的价格动量在A股容易被操纵（诱多）。必须结合成交量和资金流向因子。真正的强势动量，必须伴随著成交量的温和放大（量增价升）和主力资金的持续净流入。缩量上涨往往是动量衰竭的信号，而放量滞涨则是出货的征兆。

3. RPS（相对价格强度）筛选：借用欧奈尔（William O'Neil）的CAN SLIM模型中的RPS指标。将所有股票按过去一段时间的涨幅进行排名，只关注RPS值在90甚至95以上的头部股票。强者恒强在A股依然适用，但要聚焦于市场的绝对龙头。

4. 剔除垃圾股与小市值陷阱：为了规避A股的壳资源炒作和ST风险，动量池应剔除亏损股、ST股以及市值过小（流动性差）的股票。将选股范围限定在沪深300或中证500成分股内，虽然可能错过一些妖股，但能显著提高策略的稳健性和可容纳资金量。

5. 事件驱动叠加：在A股，动量往往需要催化剂。将技术面动量与「盈余超预期」、「分析师上调评级」、「股权激励落地」等基本面或事件因子叠加，可以大幅提高胜率。这种「基本面动量」策略在机构主导的行情中尤为有效。

第三篇总结

动量交易在中国市场并非失效，而是换了一副面孔。它从美股那种平滑、长周期的趋势，变成了A股这种剧烈、短促、板块轮动特征明显的波段运动。

要在A股和港股市场成功运用动量策略，交易者不能做死板的教条主义者。必须深刻理解散户行为对价格形态的塑造，尊重政策对资金流向的指引，并时刻警惕流动性断层带来的风险。通过缩短周期、聚焦板块、结合量价与基本面因子，我们完全可以在这片充满噪音与机会的市场中，提炼出属于自己的动量阿尔法（alpha），即投资超越市场基准的超额收益。

动量交易系列三部曲总结

动量交易的终极奥义，不在于公式的复杂，而在于对市场生态的深刻洞察与对人性的精准拿捏。理解趋势，敬畏风险，顺势而为。无论是甚么时候和甚么市场，这一点从未改变。

