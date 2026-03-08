扣税尾班车！ 打工仔3月底前做一步 即悭最多1万蚊税 积金易申请要预早

踏入3月，又到「扣税三宝」——即自愿医保（VHIS）、合资格延期年金保单（QDAP）及可扣税强积金自愿性供款（TVC）的旺季。纳税人在3月31日、今个课税年度（2025/26）完结前参与「扣税三宝」，5月起的报税季节便可申请扣税。当中，共用6万元扣税上限QDAP和TVC不时在网上掀起哪个较划算的讨论，家庭理财教育学会会长林昶恒向《星岛头条》认为，视乎个人未来5年的储蓄计划，因QDAP产品往往要供款5年，宜确保未来数年有资金可供款，相反可逐年作出的TVC相对灵活，惟首次循积金易平台作TVC宜预松时间进行，避免因不熟习有关操作而赶不及扣税死线。

QDAP及TVC均为退休储蓄

QDAP及TVC均为退休储蓄工具，它们共用扣税额上限为每年6万元，以最高税率17%计，每年最多可悭10,200元税款。TVC胜在投资灵活性较高，可灵活选择不同风险级别的基金，如股票基金、债券基金、混合基金或保守基金等，并可根据市场环境调整投资组合，惟一如强积金的强制供款，一般需待65岁才能提取；QDAP则提供较稳定的回报，有些产品可于50岁起领取年金收入，必要时也可以提早退保套现，但若未届保单「回本期」有可能面临损失。

林昶恒建议打工仔，选择QDAP或TVC前应考虑个人未来5年的储蓄计划。「如果你做QDAP，你起码都要供5年，如果中间一断了你就甚么也没有了，所以如果你有信心未来几年资金足够继续供款，才适合选择QDAP。」

把握本月QDAP销售优惠

另外，QDAP或TVC的潜在回报也有差别，他不讳言「QDAP肯定不会有一个很高的回报，因为内里也是一些很稳妥的投资，大概2至3厘年度回报算不错了。如果追求高回报，TVC的机会大一点，不过高回报背后就意味著高风险。」举例较高风险的股票基金，自强积金成立以来平均年率化净回报为5%。不过，林昶恒说QDAP除了产品本身回报及扣税优惠，每年3月销售旺季，保险公司也会推出优惠吸客，投保人可把握机会。

若QDAP到达「回本期」，投保人应否取消保单？林昶恒不建议这么做：「这样做只能悭税，但浪费了产品的累积期时间。」因这类产品通常早期回报较低，保单到后期才能滚存到较高回报。因此若一到达回本期便取消保单，便会失去了获取更高回报的机会。他建议除非有特别资金需要，否则应继续持有保单，真正为退休储蓄做准备。

循积金易作TVC宜预留时间

林昶恒又提醒选用TVC的打工仔，由于今年各大强积金受托人已全数登陆积金易平台，建议作出TVC的打工仔宜提早一点进行，「新系统需要适应时间，千万不要等到3月底才办理，以免来不及。」

记者周五（6日）尝试在积金易平台上进行有关操作，由于过去未有开立TVC，系统要求先到「登记强积金帐户」页面开立TVC帐户，过程中需要以智方便进行身分验证、提供个人资料及选择投资组合，再提交至积金易平台处理，截稿前未获系统批核。

