港股震荡市下IPO继续火热 优乐赛共享「细细粒」受捧 两只憧憬极速入通

中东局势持续升温，港股大市走势疲弱，惟新股市场继续热闹。目前正有4只新股同步招股，其中优乐赛共享（2649）、兆威机电（2692）及埃斯顿（2715）将于周三截止招股，截至昨晚孖展分别超购约1975倍、600倍及13倍，在憎多粥少下，认购热门新股反有望成资金「避风港」，而另一新股美格智能（3268）则于周四（5日）才截止认购。综合以上4只新股，宏高证券投资经理梁杰文接受《星岛头条》采访时直言，优乐赛共享中签难度最高，但潜在升幅亦最大。

梁杰文表示，除了优乐赛共享之外，其余3只新股预期上市首日升幅均在一成以内；估值方面，埃斯顿与兆威机电虽然同具机器人概念，但估值不便宜，长线持有宜审慎。

他又提醒，目前整体投资气氛受外围因素影响，从而稍微冷却，新股并非必升；在策略上，建议投资者保留现金，可静待新股上市后走势稳定，再考虑是否买入。

优乐赛共享：「顶头槌」非稳中

事实上，上述4只新股各有优缺点，投资者认购前宜多作了解。其中优乐赛共享为中国循环包装服务提供商，专注为汽车行业零部件制造商及OEM提供共享运营服务，客户可按需借用及归还标准化循环容器，公司负责储存、配送、清洁及维护。

是次招股价介乎11元至14元，一手500股，入场费约7,070.6元，独家保荐人为中信建投国际，并无引入基石投资者。不过，梁杰文指出，由于优乐赛共享集资额最少，仅约2.85亿元，预计超额倍数或达数千倍。他又直言，即使「顶头槌」申请，亦未必能稳中一手。

招股书则显示，所筹得资金约25%将用于完善和升级数字系统和平台；约25%将用于推进公司的海外扩张战略；约20%将用于扩展公司在全国范围内的服务网络；约20%将用于通过收购将公司服务的应用场景拓展至其他下游行业；约10%将用于一般企业用途和营运资金。

兆威机电：星级基石高瓴坐镇

兆威机电是中国最大的一体化微型传动与驱动系统产品供应商，同时位列全球第四大同类供应商，全球市场份额约1.4%。公司已于2020年在深交所主板上市，兆威机电A股（003021）周二收报111.97元人民币（折合约127.01港元），即H股（每股发售价上限73.68元）较A股折让42%。

该股计划全球发售2,674.83万股H股，每手100股，入场费7,442.31元，最多集资约19.71亿元，是四只新股中规模最大。不过，兆威机电此次共引入21名基石投资者，合共认购约6.52亿元股份，当中包括高瓴资本、韩国未来资产证券、Perseverance Asset Management、大成国际及广发基金等重量级机构。此外，该股不设绿鞋，即上市首日有望纳入港股通。

至于集资所得主要用于全球技术研发及产品扩展、扩大产能及提升生产效率等策略性用途。

埃斯顿：具国产机器人概念

埃斯顿是中国工业机器人领域的龙头企业，连续多年蝉联本土企业工业机器人出货量第一，并于2025年上半年出货量超越外资品牌。该股拟全球发售9,678万股H股，每股发售价介乎15.36至17元，一手200股，入场费3,434.29元。埃斯顿同样于2015年于A股上市（深：002747），周二收报21.74元人民币（折合24.66港元），即H股招股价较A股收市价折让31%至37%。

此次IPO引入7名基石投资者，包括嘉实基金旗下Harvest Oriental、亨通光电旗下亨通光电国际、至源（0990）、海天国际（1882）旗下Haitian Huayuan及网誉科技（1483）旗下裕祥等，合共认购6,691万美元。

招股书显示，集资所得约25%用于扩充全球生产能力，25%用于上下游战略投资及并购，20%投入研发，10%提升全球服务及数字化管理能力，10%部分偿还贷款，余下10%作一般企业用途。

美格智能：不设绿鞋 憧憬入通

美格智能是内地无线通讯模组及解决方案提供商，公司早于2017年在深交所主板挂牌（深：002881），今次赴港上市将形成「A+H」架构，此次来港发行3,500万股H股，一手100股，入场费2,915.1元，集资最多10.1亿元，独家保荐人为中金公司。集资所得约55%将用于提升研发能力，10%用于拓展海外销售网络，余下资金则分配至战略投资、债务偿还及一般营运资金。

该股招股价上限为28.86元，较A股周二收报44.46元人民币（折合约50.44港元）折让逾42%。

今次美格智能IPO引入8名基石投资者，包括国企南通科创投资集团旗下宝月共赢、日资电子企业名幸电子、锐明技术旗下锐明电子、嘉实基金旗下Harvest Oriental SP，以及来自清华大学教育基金会资金参与认购的进益资本等，合共认购约4.6亿元股份。

梁杰文表示，尽管美格智能在A股同时上市，但H股招股价折让明显，加上市场对其股份获纳入港股通抱有憧憬（不设绿鞋），预期中长线股价走势表现不会差。

