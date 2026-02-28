小朋友利是钱大丰收 父母全数买美股掀讨论 理财专家︰学懂半花半储更重要

农历新年刚过，小朋友的利是「大丰收」，家长如何引导子女善用这笔资金，成为理财教育的重要一课。有年轻夫妇分享，其刚出生的婴儿收到约一万元的利是钱，打算全数买入美股VOO（追踪标普500指数的ETF），并计划日后持续月供，待孩子18岁成年后才取出，引起不少讨论。究竟这种「全仓美股」的策略是否稳健？若家长「心脏不够强大」、怕美股大幅波动，又应如何配置？认可财务策划师李澄幸接受《星岛头条》访问时认为，美股ETF本身已由一篮子股票组成，做法可取，但仍可进一步分散投资。

宜分散两至三个市场

李澄幸指出，若假设家长是帮子女的利是钱存起来，投资相比存放家中或银行活期户口更为可取。因储蓄起来不外乎几个选择，一是利是放在家，不然就是放银行户口，因此投资较为可取。

对于有新手家长将孩子的利是钱，全数押注美股ETF的VOO。他指出，VOO是一篮子股票组合，本身已相对稳健。若家长计划持续月供，李澄幸建议可考虑进一步分散投资，除了美股外，亦可加入亚洲及欧洲市场的ETF，例如以「美股、亚洲、欧洲」各占一定比例。

他又提醒家长需定期检视组合，当孩子接近18岁、即将需要用钱时，应提早在几年前开始将资产转移至债券等较低风险、相对不太波动的资产。

李澄幸提醒家长需定期检视组合。

不熟美股可选债券基金

不过，并非所有家长都熟悉美股，亦有人担心风险过高，李澄幸建议这类人考虑债券基金作替代品。因银行定存虽然保本，但长远息口未必能维持高位，债券基金风险程度相对较中性。

他又分析，「不熟悉」可分为三个层次：一是不知买甚么股票，二是不知何时买入，三是不了解自己的风险承受能力。「如果用ETF或基金，理论上一篮子就不需要去特定挑选股票；如果真的月供又有纪律，风险相对亦较可控。」但若家长属于第三种情况，例如见到户口跌10%便感到焦虑，他则建议采取更保守策略。

利是钱学储蓄也学消费

对于应否为子女开立银行户口，李澄幸非常赞成，让小朋友认识金钱，以及学习管理自己的金钱，「储钱在银行户口里面，其实小朋友会知道有利息，虽然利息不显著，但让他知道真实的（银行）运作。」

若已经拥有金钱概念的小学生，收到约1万元利是钱可如何分配？李澄幸建议采取「一半一半」方法，可鼓励他储起一半的利是钱，另一半则用于消费，因利是钱对小朋友而言是一笔「比较大的钱」，是好好学习理财的第一堂课。除了学储蓄，学习用钱「消费」这个行为也很重要。若利是金额较大，家长可因应实际情况调整作引导。例如询问小朋友有甚么想买，看看会用上多少钱，也是学习「财政预算」的好机会。