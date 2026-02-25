Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

积金评级称2月MPF人均赚941元 受累两大资产 日股基金表现最佳

更新时间：11:16 2026-02-25 HKT
发布时间：11:16 2026-02-25 HKT

距离月底仅剩一周，强积金研究机构「积金评级」表示，截至2月20日，2月份强积金投资回报暂录得约0.28%升幅，但最终能否保持正回报尚存变数；若按绝对金额计算，强积金投资收益约45亿元，即479万强积金成员平均每人获利941.1元。

倘1月及2月正回报 属良好讯号

积金评级指出，尽管月底能否录得正回报仍不确定，但历史数据表明若2月最终收涨，2026年强积金成员或可持谨慎乐观态度。过去10次强积金在1月及2月均录得正回报的年份中，有7次全年最终实现正回报，平均回报率约14.36%。

值得关注的是，2月份强积金表现主要受两大股票类别拖累，美国股票及中港股票两类资产本月预计将录得负回报，暂时分别跌0.71%及2.53%；相反，日股基金及亚洲基金表现佳，2月分别暂升5.57%及3.31%。

表一：积金评级指数各资产类别回报表现（截至2月20日）

计入供款后，按当前投资表现估算，强积金总资产2月底预计将达到约1.618万亿元，较1月底增75亿元，连续第十个月创历史新高，相当于479万强积金成员平均账户结余约33.74元，较1月底增1,567元。

关税及AI冲击等因素仍不确定

积金评级主席丛川普（Francis Chung）表示，强积金在马年开局波动不定，最终能否保持增长仍存变数，主要由于月底表现很大程度上将取决于持续发酵的关税问题、人工智能对相关行业冲击，以及美国对伊朗潜在军事干预等不确定因素。丛川普指出，多重因素叠加，更凸显了分散投资与长线规划的重要性。
 

