本港宽频市场爆新春减价战 大送router及现金券等 「可较官方定价更低」

农历新年期间，本港宽频市场掀减价战，各大服务商针对公屋及居屋用户推出限时优惠，1000M（千兆）光纤宽频月费最低降至75元。多间营运商均推出月费98元或以下的计划，并附送路由器（router）、会籍或现金券等礼品。记者查询发现，各商户优惠还存在较大议价空间，如香港宽频（HKBN）公屋月费可低至88元，较官方定价更低，反映抢客之争极为激烈。

香港宽频推多款「快闪优惠」

香港宽频推出多款「快闪优惠」，其1000M光纤上网月费98元，合约期24或36个月，赠送WiFi 6路由器、myTV SUPER基本版会籍及防毒软件等。该公司亦设有「自选计划」，月费129元，客户可从Disney+、爱奇艺会籍或家居电话等礼品中四选一。

宽频服务价格比较

HKT网上行设学生及长者优惠

HKT网上行（HKT）为转台客户提供月费98元的1000M计划，合约期36个月，豁免安装费，并赠送现金券及NOW TV精选组合。使用指定银行信用卡或出示学生证，可享额外回赠或免费提升网速。该公司另设长者计划，500M宽频月费88元，附赠家居电话。

HGC「特选公居屋」月费最平

环球全域电讯（HGC）的优惠价格最具竞争力，针对「指定特选公居屋」的1000M宽频月费低至75元。该公司同时推出三合一组合，月费89元包括宽频、家居电话及WiFi 6路由器。所有计划均免安装费，合约期内提供一次免费搬迁服务。

中移香港设180日生效宽限期

中国移动香港（CMHK）的新春优惠则较弹性，其1000M计划设有180日生效宽限期。月费对公屋户为78元起，私楼户98元起，现有手机客户可享额外月费折扣及「Mylink」积分回赠。

为直观比较价格，记者以筲箕湾爱东邨（公屋）及大围田心村（私人屋苑）为例，查询四大品牌的1000M光纤及无线宽频计划（见表）。

在公屋光纤服务方面，CMHK的1000M计划月费78元起，并豁免三个月月费。HGC提供双重选择，1000M月费89元起并于2月28日前登记可获400元回赠，或可选月费75元起的无回赠计划。HKBN及HKT的1000M月费均为98元起，两者均附送WiFi 6路由器。

私楼光纤服务月费可不足百元

至于私人屋苑光纤服务，整体价格高于公居屋区域。在田心村，HGC未提供覆盖；HKBN的1000M月费218元起，附送60日亚太旅游数据卡等服务；HKT的1000M计划月费98元起，附送400元现金券；CMHK的1000M计划月费88元起，提供三个月月费豁免。

无线宽频方面，CMHK的每月300GB计划月费98元。HKBN的300GB计划月费168元；HKT的250GB计划月费108元，附送WiFi6路由器；HGC的200GB计划月费虽然仅为78元，但用量较其他供应商少。

本报发现，各宽频商的新春优惠较为弹性，反映竞争非常激烈。有HKBN销售人员向本报表示，以港岛爱东邨公屋住户为例，选用1000M光纤服务可额外获减免一个月月费；亦有销售称月费可低至88元，较官方定价（98元）更低。

另外，有HKT的销售人员甚至表明，只要上台，可为用户争取更多电视频道使用优惠。