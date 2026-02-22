高盛点评四大日本工业电子股 谁是AI数据中心最大赢家｜蓝血工厂

日股有几劲？早前我在1月25日的专栏《日本马桶也沾上AI概念 TOTO一技术成半导体零件关键》中提过，在这个AI狂潮席卷全球的世代，不要以为只有矽谷那班穿T-shirt的科技新贵才是赢家。看看日本的TOTO，寻常百姓只知它出产的高级智能马桶能将屁股洗得如沐春风，却不知这家百年老店暗藏杀机，其顶级的精密陶瓷技术，竟是半导体制造设备中不可或缺的关键零件。如今不到一个月，市场已经如梦初醒，股价由1月下旬的5,142日圆，静悄悄地攀升至如今6,195日圆的水平，短短一个月累积升幅高达近28%。这等雄浑的爆发力，足证东洋工业的底蕴。

这股由日本传统工业撑起AI半壁江山的暗流，如今终于浮出水面。日前美日两国政府豪掷约330亿美元的AI数据中心投资大计拍板，华尔街御用大白鲨高盛随即抛出一份重量级报告，点评4只日本工业电子巨头。这场大国博弈的AI军备竞赛，实质上是一场21世纪高科技的「蓝血」圈地运动，而日本的百年老店，正正掌握著这场运动的命脉。

三菱电机承袭日本军工血统

高盛这份点将录中，三菱电机与松下双双获黄袍加身。先说三菱电机，这家企业如今是「国防」与「AI」两大概念并驾齐驱，犹如打机开了金手指。三菱本就承袭日本军工的优良血统，国内防务利润日隆，若未来放宽武器出口限制，利润势必如火山爆发。在AI战场上，它更为北美度身订造专用供电设备，并与台湾鸿海签下合作备忘录联手搞数据中心。加上其企业内部重组犹如武士切腹后的重生，精简成本立竿见影，高盛对其看高一线，实属理所当然。

松下在美早有电池厂房布局

另一边厢，松下在AI数据中心电池备用系统的市占率极高，预计到了2026年，这类产品销量将按年呈1.8倍的井喷式增长。更绝的是，松下在美国本土早有电池厂房布局，进可攻退可守，随时摇身一变转作数据中心用途。这种战略纵深，犹如二战时的美国兵工厂，未开战已赢在起跑线，区区电动车的风险，自然被利好因素完全盖过。

日立承办多是攸关命脉系统

至于昔日王者日立，现时市场担忧AI洪流将无情颠覆传统软件服务业，令其估值缩水，然而大家大可不必过份悲观，分析员亦强调，日立承办的多是大型且攸关命脉、「不能出错」的关键系统。这种建基于强大硬件磐石上的实体AI业务，绝非矽谷几间车库初创可以轻易取代，坐过山车跌极亦有其护城河。

藤仓主打超高密度光纤电缆

压轴出场的，是美日投资名单中万绿丛中一点红的光纤股——藤仓，它主打的超高密度光纤电缆，乃是各大电讯巨头的命根。在AI算力饥渴的今日，藤仓面对的唯一考验，就是如何应付庞大需求，即考验其交货能力。

与此同时，同业对手亦在秣马厉兵，住友电工攀附上了英伟达这座大山研发次世代技术，古河电工则大兴土木建新厂穷追猛打。

蓝血工厂

