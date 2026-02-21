Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

家族办公室揭富豪严格家规 离婚即失资产管理权 每年办千万家族旅行 惟条件必需「齐齐整整」

投资理财
更新时间：15:21 2026-02-21 HKT
发布时间：15:21 2026-02-21 HKT

家族办公室近年在本港大行其道，除了有助节省税项以及妥善管理资产之外，据近年进军家办业务的光证国际指出，也有助传承家族理念。举例说，有家办规定每年可动用约1000万元作为家族旅行之用，但条件是必须全体家族成员出席，以保持「整整齐齐」的团结传统。

订具体退休年龄让下代接棒

光证国际尊尚家族办公室大湾区业务主管卫昶指出，另一个传承理念的例子，是有家办规定假若有家族成员离婚，便要离开董事局，即是不能再管理家族资产，以降低成员离婚的诱因。有家办为了确保其CEO具创新思维，以及让下一代顺利接棒，就会订立具体退休年龄。随着时代转变，有些规定可能变得不合时宜，卫昶表示，家办也可以订明，只要有某一比例的家族成员同意，便可以修改规定，确保家办与时并进。

光证国际尊尚资本管理主管高兆麟提到，香港的富裕家族一向很懂得用砖头去滚存财富，一方面收租，另一方面向银行借贷扩充规模。这条致富方程式，近年遇上困难，有些家族便希望从一个专业管理的投资平台，为他们带来稳定回报，因此对设立家办感兴趣。此外，有些投资者希望透过成立家办，建立内地家族成员来港定居的渠道。

虽然成立家办好处多，但不是每一个家族都适合。高兆麟表示，有些家族上一代已经有很多兄弟姐妹，整个家族分枝众多，较难达成共识。不过，内地以往实施「一孩政策」，很多内地投资者家族结构简单，设立家办并不困难。

高兆麟（中）指出，随着政府大力宣传，例如在亚洲金融论坛设有讨论家办的环节，各界对家办运作认识加深。旁为卫昶（左）及黄俊雄（右）。 何君健 摄
高兆麟（中）指出，随着政府大力宣传，例如在亚洲金融论坛设有讨论家办的环节，各界对家办运作认识加深。旁为卫昶（左）及黄俊雄（右）。 何君健 摄

光证国际冀家办业务AUM增逾15%

港府锐意发展本港家办市场，光证国际尊尚家族办公室高级副总裁黄俊雄称，政府现时给予的税务优惠，主力是招揽单一家族办公室，如果在联合家族办公室方面也着力多一些，提供更多优惠，有机会吸引一些中小型的高增值家族来港。与其他亚洲家办中心例如新加坡、杜拜等相比，黄俊雄指出，香港既有面向大湾区优势，客户来源也较国际化。相比之下，新加坡主要发展东南亚市场，而杜拜也只是服务中东地区为主。

高兆麟指出，随着政府大力宣传，例如在亚洲金融论坛亦设有讨论家办的环节，各界对家办运作认识加深，推动市场增长。至于光证国际本身，他希望今年家办业务的AUM（资产管理规模）可以有15%至20%的增长。
 

